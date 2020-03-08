Camın renkli dünyası

Bazen hayatın içinde yaptığımız işlere o kadar gömülüyoruz ki, neyi neden yaptığımızı unutur hale gelebiliyoruz. Bu da sadece işimizi değil, genel motivasyonumuzu da düşürebiliyor. Fakat sadece ufak bir mola ile içinde bulunduğumuz durumun dışına çıkabilir, farklı bir açıdan bakabilir ve en önemlisi ise kendimize güzel bir zaman ayırabiliriz. 1200 Derece Cam Atölyesi, bunun için iyi bir örnek. Burası workshop’ların yanı sıra uğraşacağınız maddenin tarihçesini ve felsefesini de öğrenebileceğiniz bir atölye. O madde ise antik çağlardan bu yana cazibesini koruyan cam!

Adını camın çalışma sıcaklığından alan 1200 Derece’de cam obje üretimi ve atölye çalışmaları yapılıyor. Balat’taki atölye aynı zamanda keyifli vakit geçirebileceğiniz bir kafe ortamı da sunuyor. Eskişehir Anadolu Üniversitesi Malzeme Bilimi ve Mühendisliği’nin ardından birçok kurumda cam üzerine eğitimler alan Merve Araslı’nın beş yıl önce hayata geçirdiği 1200 Derece, birkaç yılda 800’ün üzerinde atölyeyle 4 bini aşkın kişiyi camla tanıştırmış.

7 kişilik ekiple, masaüstü alevle şekillendirme ve boru cam üfleme alanında üretim yapılan atölyede hem yetişkinler hem de çocuklar için hafta içi ve hafta sonları 2-4 saat arasında çalışmalar gerçekleşiyor.

Yapın yanınızda götürün

Deneyim gerektirmeyen atölyede cam çubuklar üzerinde birbirinden renkli ve sevimli figürler çalışabilmeniz için size eşlik etmesi gereken tek şey hayal gücünüz. El becerinizi keşfedebileceğiniz günün sonunda tasarımlarınızı anahtarlık, kolye veya bileklik olarak yanınızda götürebilirsiniz. Aynı zamanda birbirinden sevimli bibloların, bardakların ve cam pipetlerin, takı ve aksesuarların olduğu bölümden hem kendinize hem sevdiklerinize sevimli hediyelikler alabilirsiniz.

Özellikle hafta sonları yoğun ilgi gören atölye için www.1200derece.coma dresinden online kayıt yaptırabilirsiniz.

Çocuklar da ilgi gösteriyor

Hafta sonlarının dışında özellikle sömestir ve tatil zamanları büyük ilgi gören çocuk cam atölyesinde, minikler hem camın tarihi hakkında bilgi sahibi oluyor hem de camın renkli dünyasına ait temel yapım tekniklerini öğreniyor. Ardından el becerisini keşfetme ve geliştirme fırsatı yakalıyor. Öte yandan sosyalleşip eğlenirken harika bir deneyim de kazanmış oluyor.