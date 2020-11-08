Dalgıçların yeni tutkusu Kraliçe’nin gemisi Majestic

Birinci Dünya Savaşı sürerken İstanbul’u işgal için oluşturulan yenilmez armadanın sembol gemilerinden HMS Majestic, su altı meraklılarının yeni heyecanı oldu. Nisan 1915’te Almanya’nın Kuzey Denizi kıyısından yola çıkarak Çanakkale’ye gelen Alman denizaltısı U 21’in batırdığı HMS Majestic, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı’nın (ÇATAB) çabalarıyla oluşturulan 10 dalış noktasının merkezi oldu. 18-24 metre derinlikte patlamamış top mermileriyle bekleyen İngiltere Kraliçesi’nin gemisi Majestic, Mayıs 2021’den itibaren su altı tutkunlarını Birinci Dünya Savaşı’nın en şiddetli çarpışmalarına götüren bir zaman tüneli olacak.



1,2,3 torpidolar ateş…



“27 Mayıs sabahı durum değerlendirmesi yapmak için (saat 06.30) periskobumu çıkardım. Bir kez daha arı kovanı boyunca ilerlerken gerçekten bir boşluk gördüm. Bu boşluk fazla büyük değildi, en fazla 20 metre. Fakat denemeliydim. Denizaltımı tümüyle hedefe yönlendirdim. Kim bilir, belki… Şu anda yönümü tam olarak Majestic’in arkasına doğru çevirmiştim. Elektrikli düğmeye bastım… Denizaltı sarsıldı, torpido fırlamıştı. Kafa vuruşu denizcilerin dediği gibi. Devrilecek gibi. Gömülüyor. Sonunda gemi bir balina gibi tümüyle yana dönüp sulara çarpıyor. 15 bin tonluk zırhlının yok oluşu 4,5 dakika sürüyor.”

Alman denizaltı komutanı Otto Hersing’in, İş Bankası yayınlarından çıkan “Çanakkale Denizaltı Savaşı” adlı kitabı; 2 bin deniz mili yapan ve Atlas Okyanusu’nu geçerek Yunan, İngiliz, Fransız ve İtalyan savaş gemilerini avlamaya iştahlı bir subayın anılarını aktarıyor. Birinci Dünya Savaşı tüm dünyayı ateş kazanına çevirirken İstanbul’u işgal etmeyi hedefleyen İtilaf devletlerinin oluşturduğu güçlü armadanın Çanakkale’nin geçilmezliğiyle tanıştığı sulardaki batıklar, Türk dalış turizminin gelişmesi için kullanılacak.



Savaştan geriye kalanlar



Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı’nın Çanakkale Valiliği ve Güney Marmara Kalkınma Ajansı’nın desteğiyle oluşturduğu 150 kilometrekarelik deniz alanı, İstanbul Üniversitesi ve TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi uzmanları tarafından tarandı. Dalgıçlar için tehlikeli olabilecek savaş malzemeleri teker teker incelendi ve savaştan geriye kalanların dalgıçları tarihi yolculuğa çıkarması için doğallığına dikkat edildi. Çanakkale Boğazı ile Gelibolu arasında 10 dalış noktası belirleyen bilim insanları ve profesyonel dalgıçlar, İngiliz, Fransız ve Avustralya gemilerinin dalış turizmiyle kente katkı sağlaması için Gelibolu Tarihi Sualtı Parkı’nı oluşturdu. HMS Majestic gibi savaş gemilerinin yanı sıra, denizaltı, askeri çıkarma tekneleri, nakliye tekneleri, hastane gemileri ve buharlı gemilerden oluşan 10 dalış noktası belirlendi. Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu’nun teknik desteğiyle belirlenen dalış noktaları hem işgalci hem Osmanlı Türk gemilerinden oluşuyor.



Heyecanlı derinlikler



Kendisini de su altı tutkunu ve dalgıç olan ÇATAB Başkanı İsmail Kaşdemir’in özenle takip ettiği Gelibolu Tarihi Sualtı Parkı’nın, Birinci Dünya Savaşı temalı ilk su altı parkı olarak yurt dışında da ilgi görmesi bekleniyor. Bu bölge Çanakkale’nin tarihi dokusuna uygun olarak düzenlenen dalış turlarıyla dedelerinin izlerini arayan İngiliz, Fransız, Avustralyalı dalgıçlar için de heyecanlı derinlikler barındırıyor.



Tarihi alanın korunması için dalış eğitmenlerini eğiten Çanakkale Balıkadamlar Kulübü’nden Ercan Zeybek önderliğinde yaptığımız HMS Majestik ziyareti bizi Otto Hersing’in torpidoyu ateşlediği dakikalara götürdü. Tekneden atılan çapadan inerken önce heybeti ardından gövdesi beliren HMS Majestic, 128 metre boyu ve 23 metre genişliğiyle bizi karşılıyor. 1895 yılında Kraliyet donanmasına bağlı olarak savaşa hazırlanan 17 bin tonluk Majestic Alman denizaltısı tarafından torpillendikten 105 yıl sonra dalgıçlar için heyecanlı keşifler sunuyor. Triumph, Goliath, Carthage ve Midilli gibi diğer savaş batıklarına göre daha sığda olduğu için dalgıçları zaman tüneline sokan Majestic’in 1960’lardan itibaren dinamitlerle parçalanması maalesef bir gerçek. Usta su altı fotoğrafçısı dalış arkadaşım Ferhan Coşkun’un görüntülediği gemi, savaş atmosferini kaybettirmeyen, patlamamış top mermileri, yüksek ateş gücünün kanıtı taret yuvaları, güçlü makine dairesinin uzantısı bacaları ve direkleriyle önümüzde seriliyken dalış yapmanın keyfini yaşatıyor.



“Dünyanın en iyi korunmuş savaş alanı”



ÇATAB Başkanı İsmail Kaşdemir, 10 dalış noktasının Çanakkale’ye ekonomik katkı sağlayacağını belirtiyor: “Dünyanın en iyi korunmuş savaş alanına sahibiz. Bir süre sonra dünyanın en çok ziyaret edilen açık hava müze alanlarından biri olacak. Su altı sporlarına ilginin artmasıyla HMS Majestik dünyada daha çok tanınacak. Bölgedeki basınç odası ihtiyacını Çanakkale 18 Mart Üniversitesi karşılıyor. Dalışlara rehberlik edecek liderlerin bilgilendirilmesi ve eğitilmesi konusunda Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu iş birliğine hazır. Valilik ve Güney Marmara Kalkınma Ajansı ilk günde+n beri projeye destek oluyor.”