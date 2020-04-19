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    HaberlerPazar Haberleri Denizlerde ‘Mavi Hayaller’
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    19.04.2020 - 03:00 |

    Denizlerde ‘Mavi Hayaller’

    Yalıkavak Marina, UNICEF iş birliğiyle “Mavi Hayaller” başlıklı resim projesi düzenliyor.

    Denizlerde ‘Mavi Hayaller’

    4-11 yaş arası çocuklar 21 Nisan’a kadar resimlerini https://yalikavakmarina.com.tr/tr/blue-dreams-painting-project/ web sitesine yükleyerek projeye katılabilecek. Sonuçlar 23 Nisan’da https://yalikavakmarina.com.tr/poll/mavi-hayaller/ sitesinde ve Yalıkavak Marina sosyal medya hesaplarından ilan edilecek. Projede her yaş kategorisinde 1. seçilen çocuklar özel ödüllerin yanı sıra Yalıkavak Marina’nın misafiri olarak denize özlem duyduğumuz günler biter bitmez 1 ebeveyniyle birlikte 1 gece, 2 gün Yalıkavak Marina Boutique Hotel’de ağırlanacak ve sürprizlerle dolu bir dünyaya adım atacak. Başvuru, detaylı bilgi ve katılım şartları için https://yalikavakmarina.com.tr/tr/blue-dreams-painting-project/ sitesini ziyaret edebilirsiniz.

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