Doğaya saygılı 'Dükkan'

Pandemi süreciyle hepimiz eskisinden farklı yaşamaya başladık. Pek çok kişi evde ekmek ve yoğurt gibi doğal, katkı maddesiz ürünler yapmaya başladı. Sürekli dışarıdan yemek yiyenler bile yemek yapmayı öğrendi. Temizliğe her zamankinden fazla ihtiyaç duyulan günlerde suyun değerini iyice anladık.

21. yüzyılda sürdürülebilir yaşam tarzına bu kadar yaklaştığımız bir dönem olmamıştı. Ve pandemi sürdürülebilir bir yaşamın olası olduğunu deneyimleme imkanı gösterdi. Sürdürülebilir yaşamın önemli basamaklarından biri de atıksız bir hayat. Yani çöp üretmeden yaşayabilmek. Ambalajsız, ekolojik ürünler alarak bu hayat tarzı için ilk adımı atabiliriz. Peki ama nereden, nasıl? Kadıköy Belediyesi’nin ‘Atıksız Yaşam Hareketi’ kapsamında kapılarını açtığı Dükkan, işte tam da bu soruların yanıtı olarak karşımızda.













Üretici bilgilerini okuyabilirsiniz

Feneryolu’nda Dünya Çevre Günü’nde açılan Dükkan, Türkiye’nin dört bir yanından çoğunluğu kadın kooperatifleri olmak üzere yerel üreticilerin ürünlerine yer veriyor. Tüketim alışkanlıklarını değiştirmeyi ve geri dönüşüme dikkat çekmeyi amaçlayan Dükkan, her zaman alışveriş yaptığımız dükkanlardan farklı. Çünkü buradan alacağınız ürünler için ya evden torbanızı, kabınızı getirmeniz ya da depozitolu olarak satılan bez torba ve cam kavanozları almanız gerekiyor. Yerel tohumdan, zehirsiz, mevsiminde üretilmiş bir şekilde raflara yerleştirilen ürünlerin hepsinin yanında üretici bilgileri ve kullanım süresi yazıyor. Girişte, aşurelik buğday, yeşil mercimek, bulgur, revan pirinci, horoz fasulye, kuru fasulye, yeşil mercimek gibi bakliyat ürünleriyle kurutulmuş elma, portakal ve hurma gibi meyveler ilk göze çarpanlar. Biber ve domates salçalarının yanı sıra Hatay’ın Turfanda Köyü’nde kadınların ürettiği nar ekşileri, en çok ilgi gören gıda ürünlerinden.













Streç filmlere karşı bal mumu kumaş

Dükkan’da sadece gıda değil, zehirli kimyasallardan uzak olan çamaşır suyu tozu, organik asitli banyo temizleyicisi, bulaşık sabunu gibi temizlik ürünleri, meyve- sebze filesi, gıda bonesi, lif kabağı bulaşık süngeri gibi mutfak ürünleri de yer alıyor. Tek kullanımlık streç filmlere alternatif bal mumu kumaşlar ve kullan at pişirme kağıtlarına karşı gıda sınıfı silikondan üretilen fırın matları, mutfak bölümünde ilk haftadan tükenen ürünlerin başında geliyor.

El dokuması keselerden zeytin çekirdeğinden yapılan mug’lara

Tek kullanımlık kahve filtrelerine alternatif olarak Manisa’da üretilen bez filtreler, çelik bardak, cam, çelik pipetler, karton kahve bardaklarına alternatif zeytin çekirdeğinden üretilen mug’lar, kavanoz, biberon, şişe ve bardak yıkamak için doğal bitkisel kıllardan üretilen fırçalar, geleneksel yöntemlerle el dokuması tezgahlarda dokunan keseler de sağlıklı seçenekler olarak karşımızda. Bakliyat kesesi, süzme kesesi, alışveriş torbası gibi alışık olduklarımızın yanı sıra pamuktan dokunan kumaş çay keseleri, atık camlardan elde yapılan nazar boncuklu tasarımıyla da dikkat çekenlerden.













Yıkanabilir makyaj pedleri

Kişisel bakım ve sağlık ürünleri de Dükkan’da kendine yer bulanlardan. Bitlis’te üretilen koç boynuzu tarağı, at kılı fırçalar, pamuk ipliğinden üretilen yıkanabilir makyaj pedleri, peeling ürünlerine sağlıklı alternatif olarak ipek kozalar ilk göze çarpanlardan. Ödemiş’te geleneksel yöntemlerle elde örülen ipek vücut ve yüz keseleri, yün lifler de en çok tercih edilenler arasında.















Fotoğraflar: Ozan Güzelce