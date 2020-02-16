Dünya Kedi Günü’nü kutlamak için 5 öneri

Onlar, insanlığın en eski dostlarından biri. En bilinen evcilleşme dönemleri Antik Mısır olsa da, son araştırmalar kedilerin insanlarla dostluğunun 12 bin yıllık bir geçmişi olduğunu gösteriyor. Ki bugün de, sokakların, sosyal medyanın ve kalbimizin patili sahipleri olarak tahtlarını korudukları bir gerçek. Bu yüzdendir ki, birçok ülkede “Dünya Kedi Günü” olarak kutlanan bir gün var. 2002’de Uluslararası Hayvan Refahı Fonu tarafından 8 Ağustos olarak belirlenen bu kutlu gün, Rusya’da 1 Mart, ABD’de 29 Ekim, Türkiye’de 17 Şubat olmak üzere farklı tarihlerde kutlanıyor. Peki bugünü layıkıyla kutlamak, gerek sokakta gerek evde yaşayan kedi dostlarımızı şımartmak için ne yapabiliriz? İşte 5 öneri:

Kedi hamağı: Kedinizin, doğasına uygun biçimde tembelliğinin tadını çıkarması ve saatlerce uyuklaması için evinizin her köşesine yerleştirilebilecek bir dinlenme mekanı yaratmanın yolu.

Sokaktaki dostlarımız için: İzmir Bayraklı Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü’nün hurdaya çıkarılmış araç lastiklerinden ürettikleri renkli kedi evleri, sokaktaki dostlarımız için hem korunaklı bir yuva hem de lastikleri yeniden kullanıma sokan çevreci bir seçenek. Özellikle kış aylarında sokaktaki dostlarımız için karton, strafor ve plastik poşet gibi çeşitli malzemeler kullanarak kedi evi yapmak da mümkün.

Su pınarı: İçerisindeki pompa sayesinde suyu sürekli olarak çeviren ve filtreleyerek bakteri oluşumunu engelleyen su pınarı, kedinizin daha fazla su içmesine vesile olabilir.

Otomatik kedi tuvaleti: Dünya Kedi Günü’nde kedi sahibi olarak payınıza düşen, kum temizlemeyi kolaylaştıran filtreli, otomatik kedi tuvaleti olabilir. Böylece her gün kum temizlemek yerine günde 1 ila 2 defa kolu çevirmeniz ve haftada bir kumu değiştirmeniz yeterli olacak.

Kedi oyuncağı: Arka tarafındaki vantuzlarla cama veya yumuşak yüzeylere tutturulabilen, içerisinde 2 adet serbest hareket eden topa sahip tünel, kedinizin saatlerce kendinden geçerek oynayabileceği bir oyuncak.

Satın alma, sahiplen!:

Sadece İstanbul sokaklarında tahminen 125 bin sahipsiz kedi olduğunu biliyor muydunuz? Dünya Kedi Günü’nde onlara verebileceğimiz en güzel hediye, sevgi dolu bir yuvadan başka bir şey değil. Kedi sahiplenmek için bundan daha iyi bir gün olabilir mi?