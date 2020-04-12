Erkekler ev işinde

“Bağımlılık yapıyor” - NEJAT YAHYA

Salgından sonra ev işlerine yardımcı olduğunu belirten Bursa’da yaşayan Nejat Yahya ise ev halini şöyle özetliyor: “Ev işlerini eskiden de yapardım, hatta çocukluğumdan beri ev işlerine hep yardımcı olurdum. Salgın sebebiyle kötü günler geçiriyoruz. Bu dönemde eşlere de yardımcı olmak gerekir. Eve gelen yardımcımız da gelemiyor; işlerimizi kendimiz yapıyoruz. Evde kahvaltı hazırlamak ve temizlik benim görevim. Ev işleri bağımlılık yapıyor, salgın bitse de işleri yapmaya devam edeceğim.”

Mutfakta iyi vakit geçiyor - BÜLENT DOYGUN

Virüsten etkilenmemek için ailesiyle evden çıkmadıklarını belirten Bülent Doygun, “Mutfakta iyi vakit geçiyor” diyor ve ekliyor: “Evde yemek işlerinde eşime destek oluyorum. Elimden geldiği kadar mutfakta yemek hazırlıyorum. Kalan zamanda ise oğlum Ahmet Ege’yle ilgileniyorum.”

“Zor işler” - SAYGUN ÇELEBİ

Bursa’da yaşayan avukat Saygun Çelebi de evde kalan kadınların işinin ne kadar zor olduğunu şimdi daha iyi anladığını dile getirerek şunları söylüyor: “Salgın nedeniyle evdeyiz eşime ev işlerinde destek oluyorum. Benim için de değişiklik oluyor vakit geçiyor ama bir yandan da ev işlerinin ne kadar zor olduğuna tanıklık ediyorum. Ev işlerinden zaman kalırsa da kızım Ada’nın derslerine yardım ediyorum.”

Keyifli anlar - BARAN YÜNLÜ

Virüs etkisiyle evden çalışan insan kaynakları uzmanı Baran Yünlü, “Evden işlerimi hallederken ev işlerine de yardımcı oluyorum. Bazen yemek, bazen de temizlik. Kızım Derin’le mutfakta keyifli anlar yaşıyoruz” diyor.

Eşe yardım - HAKAN BALLIKAYA

Salgın sebebiyle bütün aile evde olduklarını belirten Hakan Ballıkaya, “Evin işlerini elimden geldiği kadarıyla yapıyorum. Virüs nedeniyle evdeyiz ve eşime yardımcı olup onun yükünü hafifletiyorum” diye anlatıyor desteğini.

Sıkı temizlik - ERAY ERKILIÇ

Karantina sürecinde evde ne kadar tadilat işi varsa yapmaya başladığını söyleyen Eray Deniz Erkılıç günlük rutinini özetliyor: “Tadilat yaptığım yeri üç gün sonra bozup tekrar yapıyorum. Bunun yanı sıra daha önceden sürekli yaptığım ve dikkat ettiğim temizlik işlerini daha sık yapmaya başladım.”

Sağlığın değeri - İLHAN BAŞTAN

İçinde bulunduğumuz şu günlerde sağlığımızın değerini daha iyi anlıyoruz. Bu bağlamda arşivimize baktığımızda, Birleşmiş Milletler’in (BM), her yıl 07-13 Nisan tarihlerini “Sağlık Haftası” olarak belirlediğini görüyoruz. Fotoğraf, 1970 yılında İlhan Baştan tarafından çekilmiş. Gediz depremi sonrası doktorlar hasta muayene ediyor.

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