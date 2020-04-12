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    12.04.2020 - 03:01 | | BÜNYAMİN AYGÜN - ŞİMDİKİ ZAMANIN HİKAYESİ

    Erkekler ev işinde

    Koronavirüs salgını nedeniyle insanlar evlerinden dışarı çıkamıyor. Salgın tüm dünyayı sararken bazı ülkelerde hayat durma noktasına geldi. “Evde kal Türkiye” çağrısıyla ülkemizde birçok kişi evinden çalışıyor. Kadınların evdeki yükü bu dönemde daha da artarken, ev işlerine erkekler de yardım ediyor. Kimi temizlikle uğraşırken kimi de pasta kurabiye işlerine el attı. İşte erkek okurlarımızın bizimle paylaştığı fotoğraflardan bazıları.

    Erkekler ev işinde
    BÜNYAMİN AYGÜN - ŞİMDİKİ ZAMANIN HİKAYESİ

     “Bağımlılık yapıyor” - NEJAT YAHYA

    Salgından sonra ev işlerine yardımcı olduğunu belirten Bursa’da yaşayan Nejat Yahya ise ev halini şöyle özetliyor: “Ev işlerini eskiden de yapardım, hatta çocukluğumdan beri ev işlerine hep yardımcı olurdum. Salgın sebebiyle kötü günler geçiriyoruz. Bu dönemde eşlere de yardımcı olmak gerekir. Eve gelen yardımcımız da gelemiyor; işlerimizi kendimiz yapıyoruz. Evde kahvaltı hazırlamak ve temizlik benim görevim. Ev işleri bağımlılık yapıyor, salgın bitse de işleri yapmaya devam edeceğim.”

    Erkekler ev işinde

    Mutfakta iyi vakit geçiyor - BÜLENT DOYGUN

    Virüsten etkilenmemek için ailesiyle evden çıkmadıklarını belirten Bülent Doygun, “Mutfakta iyi vakit geçiyor” diyor ve ekliyor: “Evde yemek işlerinde eşime destek oluyorum. Elimden geldiği kadar mutfakta yemek hazırlıyorum. Kalan zamanda ise oğlum Ahmet Ege’yle ilgileniyorum.”

    Erkekler ev işinde

    “Zor işler” - SAYGUN ÇELEBİ

    Bursa’da yaşayan avukat Saygun Çelebi de evde kalan kadınların işinin ne kadar zor olduğunu şimdi daha iyi anladığını dile getirerek şunları söylüyor: “Salgın nedeniyle evdeyiz eşime ev işlerinde destek oluyorum. Benim için de değişiklik oluyor vakit geçiyor ama bir yandan da ev işlerinin ne kadar zor olduğuna tanıklık ediyorum. Ev işlerinden zaman kalırsa da kızım Ada’nın derslerine yardım ediyorum.”

    Erkekler ev işinde

    Keyifli anlar - BARAN YÜNLÜ

    Virüs etkisiyle evden çalışan insan kaynakları uzmanı Baran Yünlü, “Evden işlerimi hallederken ev işlerine de yardımcı oluyorum. Bazen yemek, bazen de temizlik. Kızım Derin’le mutfakta keyifli anlar yaşıyoruz” diyor.

    Erkekler ev işinde

    Eşe yardım - HAKAN BALLIKAYA

    Salgın sebebiyle bütün aile evde olduklarını belirten Hakan Ballıkaya, “Evin işlerini elimden geldiği kadarıyla yapıyorum. Virüs nedeniyle evdeyiz ve eşime yardımcı olup onun yükünü hafifletiyorum” diye anlatıyor desteğini.

    Erkekler ev işinde

    Sıkı temizlik - ERAY ERKILIÇ

    Karantina sürecinde evde ne kadar tadilat işi varsa yapmaya başladığını söyleyen Eray Deniz Erkılıç günlük rutinini özetliyor: “Tadilat yaptığım yeri üç gün sonra bozup tekrar yapıyorum. Bunun yanı sıra daha önceden sürekli yaptığım ve dikkat ettiğim temizlik işlerini daha sık yapmaya başladım.”

    Erkekler ev işinde

    Sağlığın değeri - İLHAN BAŞTAN

    İçinde bulunduğumuz şu günlerde sağlığımızın değerini daha iyi anlıyoruz. Bu bağlamda arşivimize baktığımızda, Birleşmiş Milletler’in (BM), her yıl 07-13 Nisan tarihlerini “Sağlık Haftası” olarak belirlediğini görüyoruz. Fotoğraf, 1970 yılında İlhan Baştan tarafından çekilmiş. Gediz depremi sonrası doktorlar hasta muayene ediyor.

    Erkekler ev işinde

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    Erkekler ev işinde

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    İşte Survivor birleşme partisinden görüntüler...Survivor yarışmasındaki birleşme partisi izleyiciler tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor. Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, birleşme partisinden görüntüleri sosyal medya hesabı Instagram'ın hikaye bölümünde paylaştı. Ilıcalı'nın paylaştı görüntülerde yarışmacıların halay çektiği anlar görüldü.
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