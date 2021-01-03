Estetik koruma

Maske ve dezenfektanlar artık hayatlarımızın ayrılmaz bir parçası haline geldi. Öyle ki evlerimizden çıkarken kontrol listemizde cüzdan veya telefondan da önce gelir halde. Ancak ihtiyaç anında o kolonya ve dezenfektanlar minimum temasla en ulaşılabilir noktada olmalı. Ellerimizi dezenfekte etmemiz gerekiyorsa mümkün olduğunda başka bir şeye dokunmamalı ve hijyen koşullarını bir an önce sağlamalıyız. Dostlukları uzun yıllara dayanan Gülay Kamaz ve Ayşem Sezer Binatlı’nın tasarladığı Mano dezenfektan ve maske çantaları işte tam da bu ihtiyaçtan doğmuş. Alışveriş yaparken dezenfektanları çantalarının içerisinden çıkarmakta zorlanan ikili, çantanın üzerine asabileceğimiz bir şey olsa da bunu aramasak düşüncesiyle hem estetik hem pratik tasarım çantalara imza attılar. Tasarımlarına yedek maskeler için dezenfektanla uyumlu şık kaplar da ekleyen ikili, şu dönemde en çok ve en sık kullanacağımız ürünleri elimizin altında tutuyor. Geniş renk yelpazesiyle dikkat çeken modellerin üzerine isteğe göre isim ya da logo gibi baskılar da yapan tasarımcılar, önümüzdeki günlerde makyaj ve telefon çantaları üzerine tasarımlarını da sergilemeye hazırlanıyor.