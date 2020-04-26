“Hayalim kahkaha virüsü yaymak”

Öyle bir dönemden geçiyoruz ki kendimizin ve sevdiklerimizin sağlıkları için mümkün mertebe “evde kal”mamız gerekiyor. Bir yandan çalışıyor bir yandan kendimizi dinliyoruz. Ama özlüyoruz da sevdiklerimize sarılmayı, bir kahve içebilmeyi. Alışkanlıklarımızdan uzak olmak elbette zor ancak bu süreçte korumamız gereken en önemli şey; sağlığımız. Sağlıklı nefes almak kaliteli bir yaşam için ne derece önemliyse, kahkaha da aynı oranda önemli. İşte tam da bu noktada devreye giren ve son yıllarda yükselen bir trend var; kahkaha yogası.



Hintli doktor Madan Kataria’nın 1995 yılında keşfettiği bir kişisel gelişim tekniği olan kahkaha yogası, kahkaha egzersizleriyle yoga nefes tekniğinin harmanlamasından oluşuyor. Bu yöntem kişinin bedenine ve beynine daha fazla oksijen gitmesi sonucunda daha enerjik ve sağlıklı hissetmeye aracı oluyor. 15 yıllık kurumsal hayatın ardından kendi mutluluk arayışı için çeşitli eğitim programlarına katıldıktan sonra yolu Kataria’nın eğitimleriyle keşisen ve aldığı derslerle Türkiye’de kahkaha yogası denilince ilk akla gelen isimlerden biri olan Melis Pitelon’la bu yöntemi konuştuk.



“Gülmek sağlıktır ve insanlar arasındaki en kısa mesafedir” ilkesinden yola çıkarak bireysel ve kurumsal çalışmaların yanı sıra gönüllü derneklerle ve yaşlı bakım merkezleriyle çalışmalar yapan Pitelon, koronavirüsün ardından daha da ilgi gören çalışmalarına online devam ediyor: “Evlerimize kapandığımız bu dönemde moralimiz bozuluyor ve maalesef bu durum bağışıklığı düşürüyor. Gülmek hepimizin kolayca anlayabileceği ortak tek dil. Ben de Zoom programı üzerinden pazartesi, perşembe ve cumartesi akşamları online dersler veriyorum. Hayalim koronavirüse karşı kahkaha virüsünü yaymak. Araştırmalara göre günde 15 dakika kahkaha atmak bağışıklık sistemimizi güçlendiriyor.”









“Mutluluğumuz ve yaratıcılığımız artar”

“Beynimiz kandırılabilen bir organ. ‘Mış’ gibi başladığımız kahkaha egzersizlerimizin bir süre sonra gerçeğe dönüştüğünü deneyimliyoruz” diyen Pitelon, sağlık problemi olmayan herkesin kahkaya yogası yapabileceğini söylüyor. Kahkahanın içimizde var olan ama çoğunlukla unuttuğumuz önemli bir enstrüman olduğunu da sözlerine ekleyen eğitmen faydalarını ise şöyle sıralıyor: “Bağışıklık merkezimizin bulunduğu timüs bezini titreterek bağışıklığımızı güçlendirir. Akciğerlerimizin oksijen almasını sağlar. Stresimizi azaltır. Endorfin salgılamamız arttığı için mutluluk seviyemiz, beynimizin sağ lobunu çalıştırdığından yaratıcılığımızı artırır; olumlu ve çözüm odaklı oluruz. Tüm vücut kaslarımızı rahatlatır.”

Melis Pileton, online derslerinin yanı sıra dört yaşındaki kızıyla anne-çocuk seansları için de hazırlanmaya başlamış. “Anne ve çocuk kahkaha yogası konusuda en büyük ilhamım kızım” diyen Pitelon çocuklarla derslerin nasıl farklılaştığını anlatıyor: “Çocuklarla yaptığımız egzersizlerimizi onlara göre revize ediyoruz. Müziği daha sık kullanıyoruz. Beyin jimnastiği egzersizlerimiz çocukların çok hoşuna gidiyor. Yapamıyor olmak onları güldürüyor ve kahkahaları o şekilde çıkıyor. Sonuç yine istediğimiz kahkaha oluyor.”



Nasıl yapılıyor?



‘‘Kahkaha yogası egzersizlerimizde nefesimizi burnumuzdan alıyor ve kahkaha ile boşaltıyoruz. Nefes alırken nefesimizin karnımıza kadar gittiğinden ve karnımızın şiştiğinden emin olmak önemli. Nefesi 4 saniyede al, 2 saniye tut ve 8 saniyede ver. İlk kez deneyenler bu süreyi 3’e 6 olarak da yapabilir. Birkaç kez tekrarladıktan sonra bu sefer nefesimizi hafifçe kıkırdayarak bırakmayı deneyelim. Bu zor gelirse, kahkaha sesleri çıkararak da bırakabiliriz (ha ha ha ha) Birkaç kez tekrarladıktan bir süre sonra bunun sizi neşelendirdiğini ve gülmeyle sonuçlandığını gözlemleyebilirsiniz. Sonra da bir adım ileriye geçip nefesimizi bu sefer kahkaha atarak boşaltabiliriz. Bunu yaptığımızda hayatımızdaki olaylar değişmeyecek ama sizin onu algılayışınız ve daha kolaylıkla çözüm üretmeniz mutlaka değişecektir. Ayrıca gülme sırasında karın kaslarımızda basınç meydana gelir ve hücrelerimizin içinde biriken fazla toksinlerimizin atılmasına yardımcı olur. Kahkaha hem fiziksel hem de zihinsel bir detokstur.’







Melis Pitelon, Hintli doktor Madan Kataria imzalı Uluslaralarası Kahkaha Yogası Eğitmeni sertifikasıyla Türkiye’de eğitimler veriyor.

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