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    HaberlerPazar Haberleri İstanbul Modern’de Selma Gürbüz sergisi
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    08.11.2020 - 03:00 |

    İstanbul Modern’de Selma Gürbüz sergisi

    İstanbul Modern, Türkiye sanat ortamındaki kadın sanatçıları görünür kıldığı sergilerine Selma Gürbüz ile devam ediyor.

    İstanbul Modern’de Selma Gürbüz sergisi

    Sanatçının 35 yıllık sanatsal üretimine tematik duraklar çerçevesinden bakan "Selma Gürbüz: Dünya Diye Bir Yer" sergisi, 5 Kasım itibarıyla kapılarını açtı. Gürbüz’ün zamandan ve mekândan bağımsız; masallar, mitler, söylencelerle örülü, incelikle işlenmiş yapıtlarını Türkiye’de bir müze çatısı altında ilk defa izleyiciyle buluşturan sergi, sanatçının ilk kez gerçekleştirdiği dijital çalışmaları da dahil olmak üzere daha önce sergilenmemiş yapıtlarını odağına alıyor.

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