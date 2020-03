Masalsı doğal yaşam parkı

İnsanla doğa arasındaki ilişkinin zayıfladığı günümüzde, insanların doğayla baş başa kalabileceği ortamlar oluşturma hedefiyle yola çıkan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin hayata geçirdiği Ormanya Doğal Yaşam Parkı, Avrupa’daki en büyük doğal yaşam parklarından biri. Baharın Ege’de açan badem çiçekleriyle kapıdan girdiği günlerde 4 bin dönüme yayılan bu dev alanda vakit geçirmek için her şey düşünülmüş. 73 türde toplam 916 hayvanın bulunduğu Ormanya, 30 karavan, 50 çadır kapasiteli karavan ve çadır kamp alanı, 500 araçlık ücretsiz otoparkı, 8 kilometrelik bisiklet, 18 kilometrelik yürüyüş parkuru ve 5 bin kişilik mesire alanıyla doğayla yakın deneyimler sunuyor.

Doğa içerisinde “Doğa Okulu”

Doğa Okulu’nda öncelikli hedef doğayla zayıflayan bağların güçlü bir şekilde tekrar oluşturulmasını sağlamak ve çocuklara doğanın en saf halini gösterebilmek. Burada çocuklar dört aşamalı bir eğitim görüyor. Uzman eğitmenler tarafından verilen her eğitimin sonunda çocuklar her program için katılım sertifikası alırken 5 programı başarıyla tamamlayan her çocuk Doğa Okulu diplomasının sahibi oluyor..

Rengarenk Hobbit evler

Çocuk Hayvanat Bahçesi: Hayvanların özgürce dolaşabildikleri, insanlarla kolayca temas halinde olabilecekleri ve en doğal ortamlarında yakından izlenebilecekleri bir alan oluşturulmuş. Çocuk hayvanat bahçesinde 67 türde 766 hayvan bulunuyor.

Vahşi Yaşam Alanı: Burada asıl hedef doğada popülasyonları azalan türlerin çoğaltılarak doğal yaşam alanlarına tekrar salınması. Alageyik, kızılgeyik, ceylan, karaca, dağ keçisi ve yılkı atlarının yer aldığı 40’ar dönümden oluşan 9 adet yaşam alanı mevcut.

Karavan ve çadır kamp alanı: 30 karavan ve 50 çadır kapasiteli kamp alanında tuvalet, su, aydınlatma, atık su dökümü gibi ihtiyaç duyulabilecek temel hizmetlerle ziyaretçilere konaklama imkanları sunuluyor.

Mesire alanı: 3 bin kişi kapasiteli, çeşme, tuvalet ve masaların bulunduğu 150 dönümlük mesire alanında, piknik ve dinlenme imkanı sunulmakta. Alanda ateş yakılması yasak olduğu için ziyaretçiler gazlı ocaklarda yemeklerini pişiriyor.

Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi: Yaban hayat canlılarına yönelik kurulan hayvan sağlık merkezinde izleme, koruma, tedavi ve karantina gibi kritik müdahalelerde bulunuluyor.

Yürüyüş ve bisiklet parkurları: Farklı zorluk düzeylerine sahip 8 kilometrelik bisiklet ve 18 kilometrelik yürüyüş parkurlarıyla ziyaretçiler doğa içinde spor yapabiliyor.

Aromatik bitki yolu: Alanda aromatik bitkilerden oluşan 200 metrelik bir yol var.

Orman Köy: 5 dönüm içerisindeki alanda orman evleri, su değirmeni, gölet ve doğal yollar bulunuyor. Yerli yapım fantastik ve eğlence öğeleri barındıran “Gamonya Hayaller Ülkesi” filminin çekimleri sırasında yapılan Hobbit evleri Ormanya’da ziyaretçilerin en çok ilgisini çeken noktaların başında geliyor. Hobbit evleri 2018’de orman içerisinde doğaya zarar vermeden yeni bir rekreasyon alanı oluşturmak fikriyle inşaa edilmiş. Ziyaretçiler içine girilemeyen evlerin önünde fotoğraf çektiriyor.

Tüm aktiviteler ücretsiz

Pazartesi günü hariç haftanın her günü açık olan Ormanya’da girişler ve tüm aktiviteler ücretsiz. Karavanınıza atlayıp ya da çadırınızı alıp gitmeniz kafi. Bahar döneminde saat 09.00 ile 18.00 arasında hizmet veren Ormanya’da yaz döneminde kapılar 20.00’ye kadar açık olacak.

Atlı binicilik eğitimi: Çocuk hayvanat bahçesi bölümünde pazartesi ve salı günleri hariç, haftanın beş günü 6-18 yaşları arasındaki ziyaretçilere uzman eğitmenler eşliğinde atlı binicilik eğitimi veriliyor.

Sportif olta balıkçılığı: Alanın içerisinde bulunan göletlerde sportif olta balıkçılığı etkinliğinin yapılması planlanıyor.