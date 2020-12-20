Nicole Kidman’ın cilt bakım sırları

Nicole Kidman’ın Oscar’dan Bafta’ya, Emmy’den Altın Küre’ye sayısız ödülle dolu oyunculuk kariyeri kadar ciddiye aldığı bir alan daha olduğu kesin: Cilt bakımı! 53 yaşındaki oyuncu, son olarak Hugh Grant’le birlikte başrolünde yer aldığı “The Undoing” dizisinde, yıllara meydan okumak deyiminin kanlı canlı örneği olarak karşımıza çıkıyor. Tabii merak etmeden duramıyoruz: Acaba sırrı ne? Kidman’ın kendi ağzından farklı dönemlerde basına yansıyan cilt bakımı önerilerine göz atmakta fayda var.

Güneşe karşı ultra koruma

Avustralyalı oyuncu, ailesindeki cilt kanseri hikayesi nedeniyle güneş konusunda oldukça dikkatli. En az SPF 50 içerikli, yoğun güneş koruyucu kremleri cilt bakımının en önemli parçası olarak görüyor.

Uyumadan önce

Kidman, gece makyajını temizlemeden gözüne asla uyku girmeyenlerden. Gece kremi olarak A vitaminin bir türevi olan retinol içeren ürünler tercih ediyor. Retinolün, kolajen üretimini destekleyerek ciltteki ince çizgileri ve kırışıklıkları azalttığı biliniyor.

İçten dışa kuralı

Kidman, cilt bakımında içeriden dışarıya ilkesini benimsediğini, başta C vitamini olmak üzere birçok vitamin desteği aldığını ve taze deniz ürünleri ağırlıklı beslendiğini söylüyor. Sigara içmediğini söylememize gerek var mı?

Egzersiz şart

Kidman’ın babası bir maraton koşucusu, kız kardeşi ise triatlon sporcusu. Yani koşmak genlerinde var. Aynı zamanda spor salonunda yapılan bisiklet dersleri (spinning) favorisi.

20 dakika meditasyon

Stresin sağlık üzerindeki olumsuz etkilerini biliyoruz. Kidman, stresi cildin de düşmanı olarak gördüğünü söylüyor ve her sabah 20 dakika meditasyon yapmayı ihmal etmiyor.

Peki ya botoks?

Merak edenler için, Kidman geçen yıl The Huffington Post’a verdiği bir röportajda talihsiz bir harekette bulunarak botoks yaptırdığını ve pişman olduğunu açıklamıştı.