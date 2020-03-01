Nuh’un Gemisi’nden portreler

Bu fotoğraflar, ben gittikten sonra da uzun süre, türleri kurtarmak için her gün işe yaramaya devam edecek. Benim için bundan daha önemli bir görev yok.” National Geographic fotoğrafçısı Joel Sartore, “Nuh’un Gemisi’nin Fotoğrafı” anlamına gelen Photo Ark sergisinin kendisi için önemini böyle özetliyor.



Dünyada 30’uncu, Türkiye’de ise ilk olma özelliği taşıyan bu sergi, gerçekten de hayranlık uyandıran, endişelendiren, gülümseten tüm yönleriyle, kaybolmaya yüz tutan biyoçeşitliliğin değeri üzerine düşünmeye davet niteliğinde. Davetin gücü de büyük oranda Sartore’nin çekim tekniğinde saklı.



Fotoğrafları, vahşi yaşam alanlarında oluşturduğu set ortamlarında çeken Sartore, daha küçük türler için kumaş fotoğraf çadırları, büyükler içinse toksik olmayan ve yıkanabilen boyayla renklendirdiği duvar ve zeminleri kullanmış. Işıklar hazırlanıp kameralar ayarlandıktan sonra sahneye çıkan hayvanla geçirdiği süre ise yalnızca birkaç dakikayla sınırlı kalmış. Ortaya çıkan, gözünüzün içine içine bakan, kayıtsız kalamayacağınız kadar gerçek ve ihtişamlı 70’i aşkın hayvan portresi.









Tükenen ne?



Akaretler’deki Sıraevler No:55 adresinde açılan serginin küratörü Esra Özkan, Photo Ark arşivinden seçim yaparken türü tehlikede olan hayvanlar başta olmak üzere izleyiciyle bağ kurabilecek, merak uyandıran ve bilinçlendiren fotoğrafları seçtiklerini anlatıyor: “Sergi, Joel’in 2006-2015 yılları arasında çektiği fotoğraflardan oluşuyor. Photo Ark Türkiye’ye hazırlanırken en temelde vahşi hayvanlarla, nesli tükenen hayvanlarla ve doğanın tüm gerçekliğiyle izleyici arasında bağ kurmaya, diyalog yaratmaya çalıştık. Özellikle Joel’in hayvanlarla ilişkisini anlattığı üst kattaki bölüm, aslında vahşi yaşamın düşündüğümüz kadar vahşi olmadığını ve hayvanlarla diyalog kurabileceğimizi gösteriyor. Joel de bu sergiyle ‘neyin tükendiğini göstermeyi ve insanların umursamasını sağlamayı’ amaçladığını dile getiriyor. Fotoğrafları da bu amaca yönelik en büyük katkı.”















