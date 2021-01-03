Oyun, set ve maç: Viranşehir

En son toprak kortta oynanan bir maçı izlediğinizde mutluluktan ağzınız kulaklarınıza vardıysa o turnuva muhakkak Roland Garros’tur ve siz pek muhtemel dünyanın en iyilerinden Rafael Nadal’ın bir Grand Slam’i 13’üncü kez kazanarak tarihe geçişine tanık olan bir Rafa hayranısınızdır. Hayatımızda olup biten her şeyin yerini değiştiren pandemi tenis takvimini de değiştirdiği için dünyanın geri kalanı için bu böyle olmalı. Peki ya bizim için? Kabul etmek lazım bizimki düşler ülkesi, aksi halde direnemezdik bunca... Düşler ülkesinde hiç umulmadık anda bir kahraman ortaya çıkar ve sizi aydınlığa inandırır. Bu defa bizi aydınlığa da, yarınlara da inandıran genç bir beden eğitimi öğretmeni oldu. Adı Yusuf Avcıbaşı. Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde öğretmenlik yapan Avcıbaşı, çocukluğunda televizyondan takip ettiği tenisle üniversitede profesyonel anlamda tanışma fırsatı bulmuş. Hatta Şanlıurfa’da gençlere tenis eğitimi verdiği bir tenis akademisi dahi var Avcıbaşı’nın... Fakat onu günlerdir konuşmamızın sebebi, doğduğu Sarıbal mahallesi sakinlerini tenisle tanıştırma hikayesi. Poşuları ve şalvarlarıyla toprak kort üzerinde raket sallayan köylüler, yüzümüzde kocaman bir gülümsemeye sebep olan tenis maçlarının kahramanları. Köylüleri tenisle tanıştıran öğretmen Avcıbaşı’na ulaştık ve ondan hikayesini dinledik.

Yusuf Avcıbaşı, “Çocukluğumdan beri tenis turnuvalarını TV’den izliyordum. Beden eğitimi öğretmenliğini kazanıp, üniversitede eğitimini de görünce tenis hayatımda tam anlamıyla yerini aldı. Roger Federer’i çok beğenirim, hem tekniğiyle hem de yaşantısı ve duruşuyla teniste örnek aldığım sporcu” diyor. Burada üç yıl önce küçük çapta bir akademi kuran Avcıbaşı, “Viranşehir Belediyemiz ve Viranşehir Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğümüzle birlikte spor ve sanat adına çalışmalar yürütüyoruz. Ben de serbest zamanın kaliteli değerlendirilmesi açısından spor adına, bu adımı attım. Çocuklarımıza, yurdumun her yerinden gelen öğretmenlerimize, sağlık çalışlanlarımıza da dersler vererek sporun güzel ruhunu yaşatmaya çalışıyorum. Yetenek taraması yaparak çocukları ve gençleri tenise kazandırmaya çalışıyoruz. Tenisle ilgili eğitimlerimiz ve kurslarımız bundan sonra da devam edecek” sözleriyle anlatıyor çalışmalarını.

Doğduğu mahallenin ortaokulunda dört yıldır beden eğitimi öğretmenliği yapan Avcıbaşı’nın mahalle sakinlerini tenisle buluşturması pek çoğumuza ekmek yaptıran pandemi olmuş. Genç öğretmen “Pandemiden dolayı köy halkı dışarı çıkamadığı için, spora gereksinimleri olduğunu düşündüm ve önce merada kurduğumuz alanda voleybolla etkinliklere başladık. Sonra sosyal mesafeye daha çok uyan tenisi öğretmeye karar verdim. El birliğiyle sahamızı yaparak bu süreci başlattık. İlk zamanlar aşina olmadıkları bir spor dalı olduğu için biraz garipsediler tabii ama zamanla oynamaya başlayınca, hayran kaldılar ve çok sevdiler” diyor Viranşehirlilerin tenisle tanışma hikayesi için. Yusuf Avcıbaşı’nın köylülerin pandemide hareketsiz kalmamaları ve onlara keyifli vakit geçirmek üzere çıktığı tenis yolculuğunda katılım giderek artmış. Sürece önce çocuklar ve gençler dahil olurken, yaşlıların ilk etapta izleyici olarak kalmayı tercih ettiğini ifade ediyor Avcıbaşı. Fakat sonra işin rengi değişmiş: “Zamanla onlar da korta ayak bastılar” diyor genç öğretmen.

Kortun temelleri atılıyor

Tenis heyecanlarıyla herkesin yüzünü güldüren Viranşehirliler’e Gençlik ve Spor Bakanlığı da sessiz kalmadı. Çizgilerini kireçle çizdikleri kortun içine sığdırdıkları birkaç saatlik mutluluklarını gerçek bir tenis kortunda doyasıya yaşamalarını ve buradan belki de kupalar kazanacak bir sporcunun yetişmesi için Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun konuyla yakından ilgilenmesi sonucu Viranşehirliler yeni yılın ilk gününe kortun yapım çalışmalarına uyandı. Bugüne kadar ellerinde tuttukları raketimsi aletler, tenis filesine evirdikleri voleybol filesi etrafında tenis oynayan köylülerin malzeme eksikliği için Öğretmen Avcıbaşı, “Öncesinde malzeme teminini tenisle ilgili olduğum için az çok ben karşılamaya çalışıyordum. Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Tenis Federasyonu devreye girince malzeme konusunda da eksiklerimiz tamamlanacak. Bu yüzden bizlere bu imkanı sağlayan ve emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Tesisimizin yeri de belli oldu, somut olarak yapımına başlanıyor bir-iki güne çalışmalar başlayacak. Viranşehir’de Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun kort müjdesiyle birlikte tenise olan ilginin daha da artacağını düşünüyorum” diyor.

“KENDİMİ GELİŞTİRMEK İSTİYORUM”

Tenisle tanışan Viranşehirlilerin hayatlarına yeni giren bu spordan kopmaya niyetleri yok gibi. Beş çocuk babası Ahmet Avcıbaşı ve 8’inci sınıf öğrencisi Emine Avcıbaşı tenis heyecanlarını bizimle paylaştı.

Ahmet Avcıbaşı: Yusuf Hocamıza teşekkür ederiz. Tenis vazgeçilmezimiz oldu. Daha önce futbol ve basketbol oynuyorduk şimdi tenis oynuyoruz.

Her şey onun sayesinde oldu.

Emine Avcıbaşı: 8’inci sınıf öğrencisiyim. Tenisi Yusuf Hoca okulda birkaç defa göstermişti ama pek ilgilenmiyorduk. Masa tenisi ve badminton oynuyorduk daha çok. Pandemiyle birlikte Yusuf Hoca tenisi köye getirdi ve ardından arkadaşlarımızla oynamaya başladık. Zamanla kendimizi geliştirdik. Arkadaşlarımı bazen yeniyorum ama kendimi daha çok geliştirmek istiyorum.

“Farkındalık yarattığımı düşünüyorum”

Genç öğretmen tenisin dönüştürücü gücü olduğunun altını çiziyor ve toplumsal kodların değişmesi konusunda kortta bir arada olmanın ve sporun birleştirici yanının önemine şu sözlerle değiniyor: “Sporun her branşı için bu durum geçerli. Tenis de içinde güzellik barındırıyor, yeter ki onu güzel hale getirip topluma mal edelim. Ben bu konuda bir farkındalık yarattığımı düşünüyorum ve bu durumundan çok memnum.”