Partiye pet şişelerle gitmek ister misiniz?

Pandemiyle birlikte içinde bulunduğu açmazla yüzleşen sektörlerin başında moda geliyor. Çevre hareketlerinin giderek güçlenmesi ve tüketim alışkanlıklarının değişim trendine girmesiyle birlikte pek çok marka ve ünlü tasarımcı sezonda 4 koleksiyon ortaya çıkarmanın çılgınlığını itiraf etti. Bu yıl ilki düzenlenen Fashion Days’in açılış defilesinde modaseverlerin beğenisine sunulan “Yeniden Mavi” koleksiyonu bu anlamda oldukça dikkat çekti. Barrus London markasının Kipaş Tekstil iş birliğiyle hazırladığı 30 parçalık couture koleksiyonu atış pet şişelerin geri dönüşümünden elde edilen kumaşlarla üretilmişti. Biz de markanın kreatif direktörü modacı Neslişah Yılmaz’la bu çevreci koleksiyonu ve moda dünyasının açmazlarını konuştuk.

Yılmaz söze sektörün içinde bulunduğu duruma değinerek başlıyor, “Son yıllarda moda dünyasında çok fazla tüketim ve bunu karşılayabilmek için de çok fazla üretim yapar olduk. Çevre kirliliğinde ilk 5’te yer alan tekstil sektörünün, fast fashion trendiyle doğayı daha da zorladığının farkındayız. Tekstil ürünlerinin daha uzun ömürlü olması ve geri dönüşümünün sağlanması sürdürülebilirlik açısından çok önemli ve sürdürülebilir moda anlayışını benimsemek moda sektörünün kaçınamayacağı bir durum. Çevreye duyarlı olan bir marka olarak, doğada yok olması zor olan atık plastik pet şişelerin geri dönüşümüyle dokunan kumaşları kullanarak duyarlılığımızı göstermek istedik.”

Bu duyarlılık için oluşturdukları “Yeniden Mavi” koleksiyonu için özel üretilen kumaşlar kullanılmış. Atık pet şişeler, okyanus ve denizlerden toplanarak işlenerek önce iplik, sonra kumaş haline getirilmiş. Sonrasında da 30 parçalık couture koleksiyona dönüşmüş. Moda dünyasında geri dönüştürülmüş kumaşlar son zamanlarda çok fazla kullanılıyor, ancak daha çok dış giyim ve street style parçalarında görüyorduk. Barrus London bu anlamda bir ilki gerçekleştirerek bunu couture gece elbiselerine dönüştürdü. 30 parça için yaklaşık 1300 atık pet şişe kullanılan koleksiyonun hazırlık aşaması yaklaşık 6 ay sürmüş.

Kipaş Tekstil’in sürdürülebilirlik ve geri dönüşümün modada kullanılması ile ilgili kendileriyle benzer hassasiyeti olduğunu ve iş birliklerinin devam edeceğini söyleyen Yılmaz, “Hem Türkiye hem de yurt dışındaki markalarla görüşmelerimiz devam ediyor, sürdürülebilir moda anlayışı tüm bu iş birliklerimizin temelini oluşturacak” diyor.

Çevre dostu otel odaları tasarlayacaklar

Dünyanın en eski ve güçlü sektörlerinden biri olan tekstil ve modanın, aynı zamanda günümüzde çevreye en çok zarar veren sektörlerden biri olduğunun altını çizen Yılmaz, “Sektörümüz açısından giderek büyüyen bu sorunun çözümü için, sürdürülebilir malzemeler ve üretim yöntemlerinin kullanılması gerekiyor. Doğrusal malzeme akışı yerine döngüsel malzeme akışı benimsenmeli ve geri dönüştürülmüş lifleri kullanmaya yönelmeliyiz. Firenin minimumda olduğu tasarımlar hayata geçmeli, atık olarak duran elyaf, iplik, kumaş parçalarını kullanmalıyız” diyor. Markanın projelerinden birisi de çevre dostu otel odaları tasarımı. Bu otel odalarının en büyük özelliği geri dönüştürülmüş tekstil materyallerinden hazırlanacak olması.