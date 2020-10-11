Sait Altınordu’nun mirası Metin Oktay’ın ruhu

İzmir her zaman büyük efsaneleri yetiştiren bir futbol şehri olarak ülkemizde nam saldı. 1929-1956 arası Altınordu forması giyen Sait Altınordu, Adnan Süvari’nin yönettiği, Fevzi Zemzem ve Gürsel Aksel’in yıldızlaştığı Avrupa fatihi Göztepe, 1967-1983 arası Altay’da yer alan ‘Büyük’ Mustafa Denizli ve yine ülkemizin 1932’de ilk yurt dışına, Fransa’nın Racing takımına ihraç ettiği Altay’ın bir başka büyük yıldızı Vahap Özaltay, Karşıyaka’nın sembolü ‘Gode’ Cengiz Kocatoros ve tabii ki İzmirspor’un Türkiye’ye kazandırdığı efsane Metin Oktay...

20. yüzyılda Türk futbolunu gururlandıran İzmir, 21. yüzyılda daha farklı bir başarıyla karşımızda: Altınordu FK..

İzmir ve Türk futbolunun unutulmaz kulübü Seyit Mehmet Özkan liderliğinde yepyeni bir misyonla artık futbol dünyamızda. Seyit Mehmet Özkan’ın 2010’lara girerken Bucaspor’da Salih Uçan, Taylan Antalyalı, Cengiz Ünder ve Çağlar Söyüncü ile başlattığı dev proje bazı anlaşmazlıklar sonucu Altınordu’ya taşındı.

2012-13 sezonuyla beraber Altınordu, 1960’lardan beri silindiği futbol sahnesine artık geri dönüyordu. Bucaspor’da beraber çalıştığı Hüseyin Erdoğdu’yu hemen Altınordu’ya getiren ve müthiş bir tesis kuran Seyit Mehmet Özkan resmen tarih yazıyordu.

Avrupa’da bile olmayan tesisleşme hamlesiyle beraber Avrupa’da bile yetişmeyen futbolcular yetişmeye başladı.

Efsane Metin Oktay’ın ismini taşıyan dev yerleşkede unutulmaz futbolcular yetişir hale geldi. TFF 1. Lig seviyesinden tam 7.9 milyon euro bonservis bedeline genç stoper Çağlar Söyüncü, 2016’da Almanya’nın Freiburg takımına imza attı.

Bu bir tarihti ama sadece bir başlangıçtı...

Ertesi yıl yani 2017 Temmuz’da Cengiz Ünder, Başakşehir’e 4.8 milyon euroya gidiyordu. Altınordu’nun altyapı eğitimini alan Çağlar ve Cengiz, adım adım ilerliyordu.

Önce Çağlar, 21.1 milyon euroya dünyanın en iyi ligi Premier Lig’e Leicester City’ye imza attı. Daha sonra Başakşehir’de parlayan ve 14.25 milyon euroya İtalya’nın köklü kulübü Roma’ya transfer olan Cengiz, Altınordu’nun gurur bayraklarıydı.

2020 Eylül’de ise Altınordu’nun iki genci, İngiltere’de Leicester City’de buluştu. Bucaspor ve Altınordu’da beraber forma giyen ikili artık Avrupa’nın zirve ligindeydi.

İkili sayesinde Altınordu’nun kasasına yetiştirme bedelleriyle beraber 15 milyon euroyu aşan bir para girdi. Sait Altınordu’nun hayatını verdiği ve 30 senesini geçirdiği Altınordu, belki halen daha Süper Lig’de değildi ama Avrupa’nın dikkatle izlediği bir kulüp haline gelmişti.

FENERBAHÇE İLE YAKIN İLİŞKİ

İzmir’den tüm Avrupa’ya yayılan Altınordu, ülkemizde de birçok kulüple yakın temas kuruyor. Fenerbahçe’de başkan olan Ali Koç, göreve geldiğinden itibaren Seyit Mehmet Özkan ile ilişkileri ilerletti. Başkanlığa gelmeden önce de Altınordu’yu izleyen Ali Koç, Seyit Mehmet Özkan’la özel çalışmalar yapıyor.

Bilhassa 1907 Fenerbahçe Derneği, sık sık Altınordu’nun çalışmalarını izliyor, rapor haline getiriyor. Zaten 2018-19 sezonunda da genç kaleci Berke Özer ve genç kanat oyuncusu Barış Alıcı, toplamda 4 milyon euroya Fenerbahçe’ye transfer edildi.

TRABZONSPOR’UN KALECİ KAYNAĞI

Ülkenin büyük kulüpleri tarafından yakından izlenen Altınordu, Trabzonspor için de önemli bir kaynak oldu. Bordo-mavililer, son 2 senede İzmir ekibinden genç kaleciler transfer etti. Geçen sezon başında Erce Kardeşler ve bu sezon öncesinde Muhammet Tepe, Trabzonspor’un kaleci kadrosuna katıldı. İki kaleci de yetenekleriyle dikkat çekti.

Trabzonspor, bu iki gelecek vaat eden isme 2 milyon euroya yakın para ödedi.

SON 3 YILDA 3 GENÇ ELDİVEN

Altınordu, kaleci yetiştirme başarısıyla örnek oluyor. 2018’de Berke Özer’i Fenerbahçe’ye, 2019’da Erce Kardeşler’i Trabzonspor ve 2020’de Muhammet Tepe’yi yine Trabzonspor’a gönderdi. Şu anda Mertcan Dağlı, Ali Emre Yanar ve Erhan Erentürk gibi yeteneklere sahip.

Ravil Tagir heyecanı

Transfer döneminin her zaman parlayan yıldızı Ravil Tagir, şu anda en heyecan verici isim. 20 yaşındaki stoper hem Avrupa kulüplerinin radarında hem de şu anda Başakşehir’e imza atarak Süper Lig’e adım hazırlığında.

2.5 milyon euroya transfer edilen genç savunmacının, Cengiz Ünder ve Çağlar Söyüncü’den sonra üçüncü Avrupa ihracatı olması bekleniyor.

ŞAMPİYON GENÇLER!

Altyapı yatırımlarıyla dikkat çeken Altınordu, birçok önemli başarı kazandı. 2012-13 sezonundan itibaren birçok takım kendi kategorisinde şampiyonluklar elde etti.

2012-13 sezonunda A takımın 3. Lig’de yakaladığı şampiyonlukla başlayan yürüyüş TFF 1. Lig’e kadar geldi. Ardından diğer yaş kategorileri her sezon kendi liglerinde ve bölgesel gruplarında ilk 2 sırayı aldı.

Özellikle son 5 yıllık süreçte elit ligler kategorisinde U12-U19 arası tüm takımlar finallerde yer almayı başardı.

GIPTA İLE İZLENEN TESİSLER

Altınordu, Türk futboluna tesisleriyle damga vuruyor. Dört merkezde uluslararası standartlarda modern sahalar ve kamp merkezileri bulunuyor. Türk futbolunda son dönemde stat ve tesisleşme konusunda yapılan adımlar büyük ilgi topluyor. Avrupa’da dahi örnek alınan Türkiye’de özel bir kulüp olarak parlıyor Altınordu...

Seyit Mehmet Özkan’ın başkanlığında İzmir’de tüm kulüplerin adeta hayranlıkla gezdiği altyapı tesisleri ve akademi yerleşkesi öne çıkıyor. Yeşilyurt, Torbalı, Selçuk ve Kuşadası’nda konuşlanmış Altınordu Tesisleri, hem A Takım hem de genç takımlar ile futbol okullarına ev sahipliği yapıyor.

‘Öz Kaynak Projesi’ adı altında çalışmalarını sürdüren Altınordu’nun tesisleri:

- Torbalı’daki Metin Oktay Yerleşkesi, U11’den U19’a kadar olan takımların kamp, antrenman ve özel çalışma ihtiyaçlarını karşılıyor.

- Yeşilyurt’taki Sait Altınordu Tesisleri, U6, U7, U8, U9, U10 ve U11 elit takımlarıyla futbol okulları için yenilenip 11 modern sahaya kavuştu.

- Kuşadası’nda bir otel özel olarak yenilenip Beytullah Baliç Yerleşkesi olarak A takım için sürekli kamp merkezi olarak hizmet veriyor.

- Son olarak Selçuk-Efes’teki İsmet Orhunbilge Tesisleri tüm takımların ortak kullanımına açıldı.

VİZYON

Altınordu’nun resmi olarak ilan ettiği vizyonu: Dünyada saygıyla tanınmak. “Özkaynak” modeli uygulayarak, bu toprakların çocuklarından “gerçek” profesyonel futbolcular yetiştiren örnek bir futbol kulübü olarak dünyada tanınmak.

FUTBOLCU YETİŞTİRME PROGRAMI

Altınordu farklı altyapı modelleri ve özel “eğitim müfredatı”yla yine tüm kulüplerden ayrılıyor. Resmi sitede “kişinin gücü” değil, “birliğin gücü” için

“Gerçek” Profesyonel Futbolcu Yetiştirme Programı Merkezi bilgisi paylaşılıyor.

Burada özellikle farklı modeller yer alıyor. Sadece futbol eğitimi değil, yabancı dil, genel kültür, müzik ve organik tarım konularında da eğitimler veriliyor.

Yerleşik yaşama katkı alanı adı altında çevre peyzaj bakımları, organik tarım alanı, yemekhane ve yemek çalışmaları gibi başlıklar var.

Bir de tesislerde en dikkat çeken kural: Öğle uykusu. Futbolcuların mutlaka dinlenmesine özen gösteriliyor. Ayrıca futbolcuların hayvancılıkla uğraşması için de özel alanlar kuruldu.

İŞTE POPÜLER LİSTE

Çağlar Söyüncü- 7.9 milyon euroya Freiburg

Cengiz Ünder- 4.5 milyon euroya Başakşehir

Ravil Tagir- 2.5 milyon euroya Başakşehir

Berke Özer- 2.5 milyon euroya Fenerbahçe

Barış Alıcı- 1.5 milyon euroya Fenerbahçe

Gökhan Karadeniz- 1 milyon euroya Trabzonspor

ÖZEL ALTYAPI MODELİ

2020-21 sezonunda TFF 1. Lig’de mücadele eden Altınordu’nun kadro yaş ortalaması sadece 23.5 olarak dikkat çekti. Ligin en genç takımlarından olan İzmir temsilcisi, farklı bir altyapı modeline sahip.

Kulüp içerisinde altyapı takımları 3 ayrı kategoriye ayrılıyor:

- Altınordu Futbol Akademisi (ALFA) (U12-19 arası)

- Altınordu Futbol Okulu Elitleri (AFO Elitler) (U12-19 arası)

- Altınordu Futbol Okulu (AFO) (U12-19 arası)