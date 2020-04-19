Sessiz şehir

Mahzun manzara - ERCAN ARSLAN

İstanbul Salacak sahili günün her saati iğne atsanız yere düşmeyecek kadar kalabalıktır. Sokağa çıkma yasağında çekilen bu fotoğraf, insansız manzaranın mahzunluğunu gözler önüne seriyor.

Yasağı fırsata çevirenler - HÜSEYİN ÖZDEMİR

İstiklal Caddesi de sokağa çıkma yasağı kapsamında bomboştu. Sokağa çıkma yasağını fırsata çevirenler de vardı tabii ki… Bir kedi insansız caddeyi av alanına çevirirken, sakin meydanda bir temizlik işçisinin elinden yemlenen kuşlar da kursaklarını doldurdu.

Sakin kule - ÜNAL ÇAM

İstanbul’un en önemli turistik noktalarından biri olan Galata Kulesi, gün içinde turist yoğunluğu yaşarken yasak kapsamında sakinliği fotoğrafa böyle yansıdı.

Trafiksiz hayat - OĞUZ YETER

Asya ile Avrupa’yı birbirine bağlayan, yoğun araç trafiğiyle gündemden hiç düşmeyen 15 Temmuz Şehitler Köprüsü de bomboştu.

Virüs hatırası - OZAN GÜZELCE

Yasak kapsamında bütün işyerleri kapatılırken, eczane gibi yaşamsal hizmet veren işyerlerinin açık kalması kararı alındı. Virüsten korunmak için önlem alan eczacıların bu pozu şimdiden hafızalarımıza kazındı.

Yasak kuyruğu hep vardı - RÜÇHAN ÜNVER

Türkiye’de bugüne kadar birçok kez sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Milliyet arşivinde bu kapsamda çok sayıda fotoğraf yer alıyor. Bu hafta sizler için Rüçhan Ünver’in çektiği bir fotoğrafı seçtik. Fotoğraf, 1955 yılından. Nüfus sayımında ilan edilen sokağa çıkma yasağı öncesi iki günlük ekmek ihtiyacını karşılamak isteyen vatandaşların tıpkı günümüzde olduğu gibi kuyruklar oluşturduğu görülüyor.

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