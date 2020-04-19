BİST98.1802,01EURO7,550,16USD6,94-0,08ALTIN375,57-2,14
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerPazar Haberleri Sessiz şehir
    ABONE OL
    19.04.2020 - 03:01 | | BÜNYAMİN AYGÜN - ŞİMDİKİ ZAMANIN HİKAYESİ

    Sessiz şehir

    Koronavirüs (Covid-19) önlemleri çerçevesinde ilan edilen sokağa çıkma yasağında meydanlar boşaldı. İnsan trafiği ve araçlar çekilince caddeler sokak hayvanlarına kaldı. Bu hafta “Şimdiki Zamanın Hikayesi’nde” sizler için, Milliyet Gazetesi foto muhabirlerinin çektiği ıssız İstanbul sokaklarını derledik.

    Sessiz şehir
    BÜNYAMİN AYGÜN - ŞİMDİKİ ZAMANIN HİKAYESİ

    Mahzun manzara - ERCAN ARSLAN

    İstanbul Salacak sahili günün her saati iğne atsanız yere düşmeyecek kadar kalabalıktır. Sokağa çıkma yasağında çekilen bu fotoğraf, insansız manzaranın mahzunluğunu gözler önüne seriyor.

    Sessiz şehir

    Yasağı fırsata çevirenler - HÜSEYİN ÖZDEMİR

    İstiklal Caddesi de sokağa çıkma yasağı kapsamında bomboştu. Sokağa çıkma yasağını fırsata çevirenler de vardı tabii ki… Bir kedi insansız caddeyi av alanına çevirirken, sakin meydanda bir temizlik işçisinin elinden yemlenen kuşlar da kursaklarını doldurdu.

    Sessiz şehir

    Sakin kule - ÜNAL ÇAM

    İstanbul’un en önemli turistik noktalarından biri olan Galata Kulesi, gün içinde turist yoğunluğu yaşarken yasak kapsamında sakinliği fotoğrafa böyle yansıdı.

    Sessiz şehir

    Trafiksiz hayat - OĞUZ YETER

    Asya ile Avrupa’yı birbirine bağlayan, yoğun araç trafiğiyle gündemden hiç düşmeyen 15 Temmuz Şehitler Köprüsü de bomboştu.

    Sessiz şehir

    Virüs hatırası - OZAN GÜZELCE

    Yasak kapsamında bütün işyerleri kapatılırken, eczane gibi yaşamsal hizmet veren işyerlerinin açık kalması kararı alındı. Virüsten korunmak için önlem alan eczacıların bu pozu şimdiden hafızalarımıza kazındı.

    Sessiz şehir

    Yasak kuyruğu hep vardı - RÜÇHAN ÜNVER

    Türkiye’de bugüne kadar birçok kez sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Milliyet arşivinde bu kapsamda çok sayıda fotoğraf yer alıyor. Bu hafta sizler için Rüçhan Ünver’in çektiği bir fotoğrafı seçtik. Fotoğraf, 1955 yılından. Nüfus sayımında ilan edilen sokağa çıkma yasağı öncesi iki günlük ekmek ihtiyacını karşılamak isteyen vatandaşların tıpkı günümüzde olduğu gibi kuyruklar oluşturduğu görülüyor.

    Sessiz şehir

    www.milliyet.com.tr’ye gelenler

    Önce çek sonra paylaş!

    En güzel anılarınız artık Milliyet.com.tr’de. Yollayın, sizin de anılarınız yayınlansın!

    FOTO yaz 6688’e gönder

    Gelen mesaja tıkla l Fotoğrafını yükle

    Fotoğraf Servisi Müdürü Bünyamin Aygün’ün seçtiği fotoğraflarınız Milliyet Pazar, Milliyet.com.tr ve Milliyet Express uygulamasında yayınlansın...

    Sessiz şehir

    Milliyet Sizden Gelenler fotoğraf paylaşım servisi ücretli bir hizmet olup tüm GSM operatörleri için her gönderilen mesaj başına tüm vergiler dahil 3,6 TL ücretlendirilmektedir.

     

    Jandarma, bukalemun geçene kadar trafiği durdurduAntalya'da sokağa çıkma yasağında devriye görevi yaparken boş yoldan karşıya geçmeye çalışan bukalemunu gören jandarma ekipleri, bukalemun yolun karşısına geçene kadar trafiği durdurdu.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Son dakika haberi... Kayseri'de deprem

    Son dakika haberi... Kayseri'de deprem

    Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! E-Devlet'ten yapılacak...

    Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! E-Devlet'ten yapılacak...

    Uzman doktor açıkladı! Açıkta satılan ürünleri almayın

    Uzman doktor açıkladı! Açıkta satılan ürünleri almayın

    Balık fabrikasında korkutan yangın

    Balık fabrikasında korkutan yangın

    Sıradaki Haber