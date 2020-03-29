Sigara böreğiniz bir tık uzağınızda

Yirmi yıllık mühendislik kariyerinin ardından plaza hayatına veda eden Emre Çötelioğlu Kadıköy’de açtığı Sarsak adlı mekanda şimdi börek sarıyor. “Sadece dışarıda değil insanlar artık evde de kızartma yapmadığı için orada da yiyemiyorduk” diye anlatıyor sigara böreğinden yola çıkmasını. Ekim ayından bu yana Kadıköy Moda’da iki yardımcısıyla birlikte klasik peynirlinin yanı sıra 15 çeşit sigara böreği servis ediyor meraklılarına.









Çötelioğlu, korona günleri öncesi için “Sonunda biri bunu akıl etti diye kapıdan giren çok oluyordu” diyor. Farklı tatlara alışık olan ya da klasiğe karnı doyup yeni lezzet arayışında olanlar yeni çeşitlere yöneliyor. Peynir ağırlıklı, et ağırlıklı ve baharatlı acılı olarak servis ediliyor. Çötelioğlu çeşitleri, “Bir İtalyan restoranına gittiğiniz zaman başlangıç olarak mozeralla domates ve fesleğen vardır. Biz onu aldık böreğin içine koyduk. Burrito da aynı şekilde. Bir Meksika lezzeti. Meksika yemeklerinde mutlaka avokado, kırmızı Meksika fasulyeleri, acı biber vardır, bunları aldık” diye anlatıyor. Veganlar da atlanmamış Sarsak’ta. Biri tatlı olmak üzere toplam beş çeşit veganlara hitap ediyor. Fiyatları 3.5-4.5 lira arasında değişen sigara börekleri için bir de “Öğrenci Paketi” hazırlanmış, “Burada çok fazla okul var, niyetim öğrencilere fayda sağlamak” sözleriyle açıklıyor paketi. Hayatın koşturmacası içerisinde bir yerden bir yere giderken sağlıklı atıştırmalık olarak Sarsak’ı tercih edenlerin çoğunlukta olduğunu belirten Çötelioğlu, o koşturmayı özlediğini ekliyor. Sarsak Yemek Sepeti’ndeki yerini de almış durumda. Evden çıkamadığımız bugünlerde sigara börekleri bir tıkla sofranıza geliyor.







