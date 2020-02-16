Şimdiki zamanın hikayesi

OKUR ÇEKER



“Okur Çeker” için çektiğiniz fotoğrafları nerede ve ne zaman çekildi bilgisi ile birlikte bekliyoruz. bunyaminaygun@gmail.com



Son fıçı ustası - SERPİL EROĞLU









Türkiye’nin son fıçı ustası İsmail Alkış Bursa İznik ilçesinde 75 yıldır fıçı üretiyor. İlerleyen yaşına rağmen halen fıçı üretimi yapan usta mesleğinin yok olmaması için çalışıyor. Serpil Eroğlu’nun çektiği fotoğrafla ustanın maharetine tanık oluyoruz.



Venedik’i bir de böyle görün AYKUT IRAKTAN









Romanlara ve filmlere konu olan Venedik, ölmeden görülmesi gereken yerlerlerden biridir. Fotoğrafa farklı bir boyut kazandıran okuyucumuz Aykut Iraktan dijital sanatla Venedik’ten bambaşka bir görüntü elde etmiş.



Sembol camii - ERCAN GÜNER









lİstanbul Çamlıca’da yapılan ve Cumhuriyet tarihinin en büyüğü olan Çamlıca Camii, görenleri büyülüyor. Geçtiğimiz yıl ibadete açılan camiyi ziyaret edenlerin şimdiden yüz binlere ulaştığı belirtiliyor. Okuyucumuz Ercan Güner de bu ziyaretlerden birinde çektiği fotoğrafını bizimle paylaştı.

Nerede o eski kışlar - Milliyet arşivinden 44 yıl önce bugün









Tarihe çetin geçen bir mevsim olarak geçti 1976 kışı. Hayatın durma noktasına geldiği Trakya bölgesine, bundan tam 44 yıl önce yağan kar adeta, “Nerede o eski kışlar” dedirtiyor.



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