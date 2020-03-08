Şimdiki zamanın hikayesi

İyi ki buradasınız



“Demirören Medya Center, bu yıl 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü özel bir sergiyle kutluyor.



Toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasına katkı için kadın emeğinin daha görünür kılınmasına destek amacıyla kurum bünyesinde çalışan 80 kadının portresi “Buradayım!” adı altında sergilendi. Fotoğrafı çekilenler arasında danışma personelinden yemekhane çalışanlarına, kuaförden santral operatörüne, temizlik personelinden sağlık ekibine kadar tüm birimlerde çalışan kadınlar bulunuyor. Emekçi kadınların hep bir ağızdan “Buradayım!” dediği sergi 80 adet siyah beyaz fotoğraftan oluşuyor. Demirören Medya Center fuaye alanında ziyarete açılan sergi, 20 Mart’a kadar açık kalacak.













