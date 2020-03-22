Şimdiki Zamanın Hikayesi

İğne atsan yere düşmezdi - YASİN AKGÜL

Avrupa’nın tam göbeğinde bulunan İsviçre’nin Bern kenti, Orta Çağ’dan bu yana bozulmadan kalan şehirlerden biri olma özelliğini halen koruyor . Son günlerde sokaklar koronavirüs nedeniyle eski canlılığını yitirse de şehirdeki hareket halen göze çarpıyor.

Tam “yaz geldi” demişken… - ATEŞ TÜMER

Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları, ağaçların bile mevsiminden önce çiçek açmasına yol açarken mart yine yapacağını yaptı ve beyaz örtüyle hatırlattı kendisini. Ateş Tümer, Bolu Gölcük’te etkili olan kar yağışının büyülü güzelliğini böyle fotoğraflamış.

Dominik günlüğü - EMRE KADIOĞLU

Karayipler’deki en merak edilen ada ülkelerinden Dominik, eşiz doğası ile her yıl yüzbinlerce turistin akınına uğruyor. Kumsalda güzel havanın tadını çıkaran Dominikli bir kadın kendisine dönen objektife profesyonel modellere taş çıkartan bir özgüvenle karşılık veriyor.

Sevgi ve sadakat - ALP EREN KAYA

Sevginin en temiz, en saf hali çocuklarla hayvan dostlarımız arasındaki sevgidir. Her hafta ziyaret ettiği ata içtenlikle sarılan çocuğun bu fotoğrafı görenlerin içini ısıtıyor.

Çanakkale Şehitler Abidesi’ne Milliyet katkısı - RÜÇHAN ÜNVER

Haberciliği ve sosyal sorumluluk projeleriyle Türk basınının önde gelen kuruluşlarından Milliyet Gazetesi’nin 62 yıl önce Çanakkale Şehitler Abidesi’nin tamamlanması için başlattığı kampanyaya o dönem toplumun her kesiminden yoğun katılım olmuştu. 1958 yılında Rüçhan Ünver’in çektiği bu fotoğrafta harçlıkları ile kampanyaya destek olan öğrencileri görüyoruz.

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