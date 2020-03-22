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    HaberlerPazar Haberleri Şimdiki Zamanın Hikayesi
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    22.03.2020 - 03:02 |

    Şimdiki Zamanın Hikayesi

    Şimdiki Zamanın Hikayesi

    İğne atsan yere düşmezdi - YASİN AKGÜL

    Avrupa’nın tam göbeğinde bulunan İsviçre’nin Bern kenti, Orta Çağ’dan bu yana bozulmadan kalan şehirlerden biri olma özelliğini halen koruyor . Son günlerde sokaklar koronavirüs nedeniyle eski canlılığını yitirse de şehirdeki hareket halen göze çarpıyor.

    Şimdiki Zamanın Hikayesi

    Tam “yaz geldi” demişken… - ATEŞ TÜMER

    Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları, ağaçların bile mevsiminden önce çiçek açmasına yol açarken mart yine yapacağını yaptı ve beyaz örtüyle hatırlattı kendisini. Ateş Tümer, Bolu Gölcük’te etkili olan kar yağışının büyülü güzelliğini böyle fotoğraflamış.

    Şimdiki Zamanın Hikayesi

    Dominik günlüğü - EMRE KADIOĞLU

    Karayipler’deki en merak edilen ada ülkelerinden Dominik, eşiz doğası ile her yıl yüzbinlerce turistin akınına uğruyor. Kumsalda güzel havanın tadını çıkaran Dominikli bir kadın kendisine dönen objektife profesyonel modellere taş çıkartan bir özgüvenle karşılık veriyor.

    Şimdiki Zamanın Hikayesi

    Sevgi ve sadakat - ALP EREN KAYA

    Sevginin en temiz, en saf hali çocuklarla hayvan dostlarımız arasındaki sevgidir. Her hafta ziyaret ettiği ata içtenlikle sarılan çocuğun bu fotoğrafı görenlerin içini ısıtıyor.

    Şimdiki Zamanın Hikayesi

    Çanakkale Şehitler Abidesi’ne Milliyet katkısı - RÜÇHAN ÜNVER

    Haberciliği ve sosyal sorumluluk projeleriyle Türk basınının önde gelen kuruluşlarından Milliyet Gazetesi’nin 62 yıl önce Çanakkale Şehitler Abidesi’nin tamamlanması için başlattığı kampanyaya o dönem toplumun her kesiminden yoğun katılım olmuştu. 1958 yılında Rüçhan Ünver’in çektiği bu fotoğrafta harçlıkları ile kampanyaya destek olan öğrencileri görüyoruz.

    Şimdiki Zamanın Hikayesi

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    Şimdiki Zamanın Hikayesi

    Milliyet Sizden Gelenler fotoğraf paylaşım servisi ücretli bir hizmet olup tüm GSM operatörleri için her gönderilen mesaj başına tüm vergiler dahil 3,6 TL ücretlendirilmektedir.

    Derya Uluğ tuvalet kağıdı sektirdi!Şarkıcı Derya Uluğ, sosyal medya hesabından yayınladığı bir video ile dikkat çekti. Uluğ, tuvalet kağıdını top gibi sektirdiği anları takipçilerinin beğenisine sundu.
    daha fazla video için

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