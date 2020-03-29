BİST88.125-3,72EURO7,202,04USD6,450,88ALTIN336,210,21
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerPazar Haberleri Şimdiki Zamanın Hikayesi
    ABONE OL
    29.03.2020 - 03:02 | | BÜNYAMİN AYGÜN

    Şimdiki Zamanın Hikayesi

    Şimdiki Zamanın Hikayesi
    BÜNYAMİN AYGÜN

    Virüs sessizliği - Ozan Güzelce

    Koronavirüse karşı önlemler çerçevesinde Türkiye’de birçok ilin sokakları sessizliğe büründü. Tıpkı İstanbul’un en önemli turizm merkezlerinden biri olan Taksim Meydanı gibi.

    Şimdiki Zamanın Hikayesi

    Evde eğitim halleri

    Dünyaya bir kâbus gibi yayılan koronavirüs (Kovid-19) ülkemizde de etkilerini gösteriyor. Virüse bağlı ölüm haberleri geldikçe insanlar evinde kalmayı tercih ediyor. Tehlikeyi hiçe sayarak keyfi olarak evinden çıkanlar ise kendi hayatlarını tehlikeye atmakla kalmayıp, yakınlarının hatta temas ettiği herkesin hayatını da tehlikeye atıyor. Virüse karşı önlemler çerçevesinde devlet de ilk günden itibaren tedbirlerini alıyor. Birçok işyeri kapatıldı, Millî Eğitim Bakanlığı okulları tatil etti. Biz de bu haftayı Eğitim Bilişim Ağı (EBA) kanalıyla uzaktan eğitim gören öğrencilerin ev hallerine ayırdık.

    Görüntülü sohbet GAMZE SARVAN

    Öğretmenini özlediğini söyleyen 7’nci sınıf öğrencisi Gizem de, “Arkadaşlarımla görüntülü görüşme yapıyorum; okulumu, öğretmenimi, arkadaşlarımı çok özledim” dedi.

    Şimdiki Zamanın Hikayesi

    “Arkadaşlarımı özledim” GÜLDEN GÜZELCE

    Evde uzaktan eğitimle dersleri takip eden 2’nci sınıf öğrencisi Emir, okulunu ve arkadaşlarını özlediğini söylüyor.

    Şimdiki Zamanın Hikayesi

    Yatakta eğitim  FATMA FİDAN

    EBA sistemine yatağından bağlanan 9’uncu sınıf öğrencisi Yağızhan Ballı evde derslere odaklanamadığını belirtiyor.

    Şimdiki Zamanın Hikayesi

    Sokaktaki dostlarımızı unutmayalım ZEYNEP ÇARKIRSOY

    Koronavirüsün hayvanlardan insana bulaştığı söylentisini uzmanlar yalanladı. Okuyucumuz Zeynep Çakırsoy, bize gönderdiği Sipsi isimli kedisinin fotoğrafına bir de şu notu düşüyor: “Sipsi’nin size mesajı var: Ben ve arkadaşlarım virüs değil, sadece sevgi yayarız.” Bu vesileyle bizler de diyoruz ki, evde kaldığımız şu günlerde aman dışarıdaki dostlarımızı mamasız, susuz bırakmayalım.

    Şimdiki Zamanın Hikayesi

    Kitap sevgisi İBRAHİM ÖZÇELİK

    “Kitaplar, insanoğlunun geleceğe notudur” der filozoflar… Kitapları sevmek, sevdirmek amacıyla Türkiye’de 1964 yılından beri mart ayının son haftası “Kütüphane Haftası” olarak kutlanır. Evlerimize kapandığımız şu günlerde okumanın da önemi bir kez daha tescilleniyor âdeta! Milliyet arşivinden aldığımız 1962 yılına ait bu fotoğrafta okulda açılan bir sergide çocukların kitaplara ilgisini görüyoruz.

    Şimdiki Zamanın Hikayesi

    www.milliyet.com.tr’ye gelenler

    Önce çek sonra paylaş!

    En güzel anılarınız artık Milliyet.com.tr’de. Yollayın, sizin de anılarınız yayınlansın!

    FOTO yaz 6688’e gönder

    Gelen mesaja tıkla l Fotoğrafını yükle

    Fotoğraf Servisi Müdürü Bünyamin Aygün’ün seçtiği fotoğraflarınız Milliyet Pazar, Milliyet.com.tr ve Milliyet Express uygulamasında yayınlansın...

    Şimdiki Zamanın Hikayesi

    Milliyet Sizden Gelenler fotoğraf paylaşım servisi ücretli bir hizmet olup tüm GSM operatörleri için her gönderilen mesaj başına tüm vergiler dahil 3,6 TL ücretlendirilmektedir.

     

     

    Yıldız Tilbe: Ellerimi yıkıyorumCorona virüs sebebiyle kendisini önlem amaçlı evde karantinaya alan Yıldız Tilbe, ellerini yıkadığı videoyu sosyal medya hesabından paylaştı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Bariyerlere çarpan otomobil takla attı: 2 yaralı

    Bariyerlere çarpan otomobil takla attı: 2 yaralı

    Kamu, özel milyonlarca çalışana yeni mesai düzeni...

    Kamu, özel milyonlarca çalışana yeni mesai düzeni...

    Çocuklar virüsü daha çok bulaştırabilir

    Çocuklar virüsü daha çok bulaştırabilir

    İstanbul'a yakın! Kar yağışı başladı

    İstanbul'a yakın! Kar yağışı başladı

    Sıradaki Haber