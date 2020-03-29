Şimdiki Zamanın Hikayesi

Virüs sessizliği - Ozan Güzelce

Koronavirüse karşı önlemler çerçevesinde Türkiye’de birçok ilin sokakları sessizliğe büründü. Tıpkı İstanbul’un en önemli turizm merkezlerinden biri olan Taksim Meydanı gibi.

Evde eğitim halleri

Dünyaya bir kâbus gibi yayılan koronavirüs (Kovid-19) ülkemizde de etkilerini gösteriyor. Virüse bağlı ölüm haberleri geldikçe insanlar evinde kalmayı tercih ediyor. Tehlikeyi hiçe sayarak keyfi olarak evinden çıkanlar ise kendi hayatlarını tehlikeye atmakla kalmayıp, yakınlarının hatta temas ettiği herkesin hayatını da tehlikeye atıyor. Virüse karşı önlemler çerçevesinde devlet de ilk günden itibaren tedbirlerini alıyor. Birçok işyeri kapatıldı, Millî Eğitim Bakanlığı okulları tatil etti. Biz de bu haftayı Eğitim Bilişim Ağı (EBA) kanalıyla uzaktan eğitim gören öğrencilerin ev hallerine ayırdık.

Görüntülü sohbet GAMZE SARVAN

Öğretmenini özlediğini söyleyen 7’nci sınıf öğrencisi Gizem de, “Arkadaşlarımla görüntülü görüşme yapıyorum; okulumu, öğretmenimi, arkadaşlarımı çok özledim” dedi.

“Arkadaşlarımı özledim” GÜLDEN GÜZELCE

Evde uzaktan eğitimle dersleri takip eden 2’nci sınıf öğrencisi Emir, okulunu ve arkadaşlarını özlediğini söylüyor.

Yatakta eğitim FATMA FİDAN

EBA sistemine yatağından bağlanan 9’uncu sınıf öğrencisi Yağızhan Ballı evde derslere odaklanamadığını belirtiyor.

Sokaktaki dostlarımızı unutmayalım ZEYNEP ÇARKIRSOY

Koronavirüsün hayvanlardan insana bulaştığı söylentisini uzmanlar yalanladı. Okuyucumuz Zeynep Çakırsoy, bize gönderdiği Sipsi isimli kedisinin fotoğrafına bir de şu notu düşüyor: “Sipsi’nin size mesajı var: Ben ve arkadaşlarım virüs değil, sadece sevgi yayarız.” Bu vesileyle bizler de diyoruz ki, evde kaldığımız şu günlerde aman dışarıdaki dostlarımızı mamasız, susuz bırakmayalım.

Kitap sevgisi İBRAHİM ÖZÇELİK

“Kitaplar, insanoğlunun geleceğe notudur” der filozoflar… Kitapları sevmek, sevdirmek amacıyla Türkiye’de 1964 yılından beri mart ayının son haftası “Kütüphane Haftası” olarak kutlanır. Evlerimize kapandığımız şu günlerde okumanın da önemi bir kez daha tescilleniyor âdeta! Milliyet arşivinden aldığımız 1962 yılına ait bu fotoğrafta okulda açılan bir sergide çocukların kitaplara ilgisini görüyoruz.

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