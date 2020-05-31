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    31.05.2020 - 03:02 | | Bünyamin Aygün

    Şimdiki Zamanın Hikayesi

    Şimdiki Zamanın Hikayesi

    Mesafeye dikkat! ALP EREN KAYA

    Koronavirüs nedeniyle ibadete kapanan camiler, kısmi olarak yeniden açıldı. Alp Eren Kaya’nın salgın öncesinde çektiği fotoğrafa bakınca, “İbadetimizi yapalım ama sosyal mesafeye dikkat edelim” diyoruz.

    Şimdiki Zamanın Hikayesi

    Dijital sanat AYKUT IRAKTAN

    Değişik bir bakış açısı, eleştirilen bir uygulama dijital sanat… Ama ortaya çıkan sonuca baktığımızda ister istemez etkileniyoruz. Birden fazla fotoğrafı birleştiren Aykut Iraktan, bambaşka bir görüntü elde etmiş.

    Şimdiki Zamanın Hikayesi

    Saklı cennet TÜLAY ÖZBAY

    “Türkiye’nin saklı cenneti neresidir?” diye sorsanız herkesin cevabı farklıdır. Ancak, Artvin Borçka’da bulunan Karagöl’ü görmeden bu soruya cevap vermemenizi tavsiye ederiz. Okuyucumuz Tülay Özbay’ın çektiği fotoğraftan da anlaşılacağı gibi Karagöl, adeta gerçek bir cennet!

    Şimdiki Zamanın Hikayesi


     

     

    Masalsı köy PANTELİS MOROMALOS

    Avusturya’nın Hallstatt köyü, yüksek dağlarla çevrili neredeyse yılın dört mevsimi yağış alan masalsı bir yer. Sırtını Alpler’e yaslamış manzarasıyla inci güzelliğindeki köyün kopyasını Çinlilerin ülkelerinde inşa ettiği biliniyor. Yurt dışından takipçimiz Pantelis Moromalos’un bize gönderdiği fotoğrafta, Alpler’in eteklerindeki Hallstatt köyünün güzelliği görülüyor.

    Şimdiki Zamanın Hikayesi

    O günler geri geldi MUSTAFA SEVEN

    Kovid-19 salgını nedeniyle evlerine kapanan İstanbullular, sahillerde yürümeyi özlemişti. Yeni normalleşme süreci açıklandı ve eski günlere kontrollü bir dönüş başlıyor. Milliyet arşivinden aldığımız 2003 yılına ait bu fotoğrafta, ilkbaharda güneşli havayı görenler, sahillere akın ediyor.

    Şimdiki Zamanın Hikayesi

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    Şimdiki Zamanın Hikayesi

    Milliyet Sizden Gelenler fotoğraf paylaşım servisi ücretli bir hizmet olup tüm GSM operatörleri için her gönderilen mesaj başına tüm vergiler dahil 3,6 TL ücretlendirilmektedir.

     

    İTÜ Rektörü ilk kez açıkladı! Sağlık çalışanları için geliştirdikleri...İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca, CNN TÜRK canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu. Karaca, İTÜ, Sağlık Bakanlığı ve özel sektörün üzerinde çalıştığı bir projeyi ilk kez açıkladı. Sağlık çalışanları için takip sistemi geliştirdiklerini duyuran Prof. Dr. Karaca, "Ateş ve kandaki oksijen miktarını ölçen ve bunun takibini yapay zeka ile beraber yapan, veriyi işleyen bir sistem geliştirdik." ifadelerini kullandı.
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