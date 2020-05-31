Şimdiki Zamanın Hikayesi

Mesafeye dikkat! ALP EREN KAYA

Koronavirüs nedeniyle ibadete kapanan camiler, kısmi olarak yeniden açıldı. Alp Eren Kaya’nın salgın öncesinde çektiği fotoğrafa bakınca, “İbadetimizi yapalım ama sosyal mesafeye dikkat edelim” diyoruz.

Dijital sanat AYKUT IRAKTAN

Değişik bir bakış açısı, eleştirilen bir uygulama dijital sanat… Ama ortaya çıkan sonuca baktığımızda ister istemez etkileniyoruz. Birden fazla fotoğrafı birleştiren Aykut Iraktan, bambaşka bir görüntü elde etmiş.

Saklı cennet TÜLAY ÖZBAY

“Türkiye’nin saklı cenneti neresidir?” diye sorsanız herkesin cevabı farklıdır. Ancak, Artvin Borçka’da bulunan Karagöl’ü görmeden bu soruya cevap vermemenizi tavsiye ederiz. Okuyucumuz Tülay Özbay’ın çektiği fotoğraftan da anlaşılacağı gibi Karagöl, adeta gerçek bir cennet!







Masalsı köy PANTELİS MOROMALOS

Avusturya’nın Hallstatt köyü, yüksek dağlarla çevrili neredeyse yılın dört mevsimi yağış alan masalsı bir yer. Sırtını Alpler’e yaslamış manzarasıyla inci güzelliğindeki köyün kopyasını Çinlilerin ülkelerinde inşa ettiği biliniyor. Yurt dışından takipçimiz Pantelis Moromalos’un bize gönderdiği fotoğrafta, Alpler’in eteklerindeki Hallstatt köyünün güzelliği görülüyor.

O günler geri geldi MUSTAFA SEVEN

Kovid-19 salgını nedeniyle evlerine kapanan İstanbullular, sahillerde yürümeyi özlemişti. Yeni normalleşme süreci açıklandı ve eski günlere kontrollü bir dönüş başlıyor. Milliyet arşivinden aldığımız 2003 yılına ait bu fotoğrafta, ilkbaharda güneşli havayı görenler, sahillere akın ediyor.

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