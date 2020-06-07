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    07.06.2020 - 03:02 | | Bünyamin Aygün

    Şimdiki Zamanın Hikayesi

    Şimdiki Zamanın Hikayesi
    Bünyamin Aygün

    Köprüden eşsiz manzara - EMRE ÜNLÜ

    Dünyanın yedinci büyük asma köprüsü olan Novy Most, Slovakya’nın başkenti Bratislava’da Tuna Nehri üzerine kurulu eşsiz manzaralı bir köprü. Okuyucumuz Emre Ünlü, görünümünden dolayı UFO Gözlem Kulesi olarak adlandırılan köprüyü böyle fotoğraflayıp bizimle paylaştı.

    Şimdiki Zamanın Hikayesi

    Sevimli kediler - BÜŞRA YAZGAN

    Aralarında aslan, kaplan, puma ve leoparların da yer aldığı kedigiller ailesinden 17 yırtıcı, Tuzla’da kurulan dünyanın üçüncü, Türkiye’nin ilk AslanPark’ında ziyaretçilerini bekliyor. AslanPark’ın sevimlileri okuyucumuz Büşra Yazgan’a böyle poz vermiş.

    Şimdiki Zamanın Hikayesi

    Tatil hareketliliği - DÜNYA CANİKLİ

    Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle bir süre hepimiz evlerimize kapandık. Yasakların kalkmasıyla turizm cenneti Bodrum da eski günlerine dönmeye başladı. Okuyucumuz Dünya Canikli’nin geçtiğimiz yaz çektiği fotoğrafta Bodrum’dan bir plaj manzarası görüyoruz.

    Şimdiki Zamanın Hikayesi

    Anneye hediye - AHMET ÇELİK

    Muş’ta açan gelincikler anneler için en güzel hediye. Okuyucumuz Ahmet Çelik, gelincik tarlalarını dolaşırken karşılaştığı bu sevgi dolu anı fotoğraflamış.

    Şimdiki Zamanın Hikayesi

    Hava Kuvvetleri 109 yaşında - RÜÇHAN ÜNVER

    Dünyanın ilk askeri havacılık teşkilatlarından biri olan Türk Hava Kuvvetleri’nin 109’uncu kuruluş yıl dönümü kutlanıyor. Türk Hava Kuvvetleri şu an dünyanın en güçlü hava kuvvetleri sıralamasında ilk 10 içinde bulunuyor. Milliyet arşivinden aldığımız 1959 yılına ait bu fotoğrafta Dolmabahçe rıhtımında Türk ve Amerikan jet uçaklarının İstanbul üzerinde yaptıkları gösteri ve akrobasi manevralarının, İstanbullular tarafından heyecan ve hayranlıkla izlendiğini görüyoruz.

    Şimdiki Zamanın Hikayesi

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    Fotoğraf Servisi Müdürü Bünyamin Aygün’ün seçtiği fotoğraflarınız Milliyet Pazar,

    Milliyet.com.tr ve Milliyet Express uygulamasında yayınlansın...

    Şimdiki Zamanın Hikayesi

    Milliyet Sizden Gelenler fotoğraf paylaşım servisi ücretli bir hizmet olup tüm GSM operatörleri için her gönderilen mesaj başına tüm vergiler dahil 3,6 TL ücretlendirilmektedir.

     

     

    Geçtiğimiz günlerde yaşamını yitiren ünlü modacı Nur Yerlitaş'ın son görüntüleri paylaşıldıNisan ayının sonunda evinde hayatını kaybeden Nur Yerlitaş'ın sosyal medya hesabını kullanan ailesi, ünlü modacının ölmeden önce çekilen görüntülerini yayınladı.
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