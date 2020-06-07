Şimdiki Zamanın Hikayesi

Köprüden eşsiz manzara - EMRE ÜNLÜ

Dünyanın yedinci büyük asma köprüsü olan Novy Most, Slovakya’nın başkenti Bratislava’da Tuna Nehri üzerine kurulu eşsiz manzaralı bir köprü. Okuyucumuz Emre Ünlü, görünümünden dolayı UFO Gözlem Kulesi olarak adlandırılan köprüyü böyle fotoğraflayıp bizimle paylaştı.

Sevimli kediler - BÜŞRA YAZGAN

Aralarında aslan, kaplan, puma ve leoparların da yer aldığı kedigiller ailesinden 17 yırtıcı, Tuzla’da kurulan dünyanın üçüncü, Türkiye’nin ilk AslanPark’ında ziyaretçilerini bekliyor. AslanPark’ın sevimlileri okuyucumuz Büşra Yazgan’a böyle poz vermiş.

Tatil hareketliliği - DÜNYA CANİKLİ

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle bir süre hepimiz evlerimize kapandık. Yasakların kalkmasıyla turizm cenneti Bodrum da eski günlerine dönmeye başladı. Okuyucumuz Dünya Canikli’nin geçtiğimiz yaz çektiği fotoğrafta Bodrum’dan bir plaj manzarası görüyoruz.

Anneye hediye - AHMET ÇELİK

Muş’ta açan gelincikler anneler için en güzel hediye. Okuyucumuz Ahmet Çelik, gelincik tarlalarını dolaşırken karşılaştığı bu sevgi dolu anı fotoğraflamış.

Hava Kuvvetleri 109 yaşında - RÜÇHAN ÜNVER

Dünyanın ilk askeri havacılık teşkilatlarından biri olan Türk Hava Kuvvetleri’nin 109’uncu kuruluş yıl dönümü kutlanıyor. Türk Hava Kuvvetleri şu an dünyanın en güçlü hava kuvvetleri sıralamasında ilk 10 içinde bulunuyor. Milliyet arşivinden aldığımız 1959 yılına ait bu fotoğrafta Dolmabahçe rıhtımında Türk ve Amerikan jet uçaklarının İstanbul üzerinde yaptıkları gösteri ve akrobasi manevralarının, İstanbullular tarafından heyecan ve hayranlıkla izlendiğini görüyoruz.

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