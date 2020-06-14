Şimdiki zamanın hikayesi

Yansıma OLCAY AYTAR

İstanbul’da belki de en çok fotoğraflanan mekanların başında gelir Galata Kulesi... Galata Kulesi yansımasını okurumuz Olcay Aytar’ın objektifinden görüyoruz.















Akşam sefası FARUK YÜCE

Kovid-19 salgını nedeniyle 65 yaş üstü vatandaşlarımızın evlerinden çıkamıyor olması üzüntü vericiydi. Yeni normale dönüşle birlikte alınan kararlar sınırlı da olsa evden çıkmaya müsaade ediyor. Evde geçen sıkıntılı günlerin stresini, Mersin’de deniz kenarındaki atan 65 yaş üstü çiftlerimizin akşam sefasını okurumuz bizim için fotoğraflamış.















Keyifler yerinde MEHMET BAYRAM

Ankara Ulus Meydanı’nda çekilen bu fotoğrafta gölgede oturan iki sıkı dostun keyifli anları okurumuz Mehmet Bayram’ın objektifine böyle yansıdı.















Çocuk işçiler

Dünya genelinde yapılan araştırmaya göre, 10 çocuktan biri, çocuk işçi olarak hayatını devam ettiriyor. Her yıl 12 Haziran’daki “Dünya Çocuk İşçiliği ile Mücadele Günü”nde bu konuya dikkat çekiliyor. Milliyet Gazetesi arşivinde yer alan fotoğrafta 1990 yılında sanayide çalışan çocuklar görüyoruz.













Rengarenk sokaklar HÜLYA KAYIKÇI

Bir şehri keşfetmenin en iyi yolu sokaklarında yürümektir. Kendine has dokusunu korumasıyla öne çıkan Balıkesir’in Ayvalık ilçesi bu konuda çok şanslı. Okuyucumuz Hülya Kayıkçı çektiği fotoğrafa “Yüzyıllık tarihin ve kültürün en büyük göstergesi olan cumbalı, sarmısak taşından yapılmış, yan yana sıralanmış ve birbirini tamamlayan rengarenk evleriyle dolu dar sokaklarında gezmek gerçekten paha biçilmez” notunu düşmüş.













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