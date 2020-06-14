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    14.06.2020 - 03:00 | | Bünyamin Aygün

    Şimdiki zamanın hikayesi

    Şimdiki zamanın hikayesi
    Bünyamin Aygün

    Yansıma OLCAY AYTAR

    İstanbul’da belki de en çok fotoğraflanan mekanların başında gelir Galata Kulesi... Galata Kulesi yansımasını okurumuz Olcay Aytar’ın objektifinden görüyoruz.


    Şimdiki zamanın hikayesi




    Akşam sefası FARUK YÜCE

    Kovid-19 salgını nedeniyle 65 yaş üstü vatandaşlarımızın evlerinden çıkamıyor olması üzüntü vericiydi. Yeni normale dönüşle birlikte alınan kararlar sınırlı da olsa evden çıkmaya müsaade ediyor. Evde geçen sıkıntılı günlerin stresini, Mersin’de deniz kenarındaki atan 65 yaş üstü çiftlerimizin akşam sefasını okurumuz bizim için fotoğraflamış.


    Şimdiki zamanın hikayesi




    Keyifler yerinde MEHMET BAYRAM

    Ankara Ulus Meydanı’nda çekilen bu fotoğrafta gölgede oturan iki sıkı dostun keyifli anları okurumuz Mehmet Bayram’ın objektifine böyle yansıdı.


    Şimdiki zamanın hikayesi




    Çocuk işçiler

    Dünya genelinde yapılan araştırmaya göre, 10 çocuktan biri, çocuk işçi olarak hayatını devam ettiriyor. Her yıl 12 Haziran’daki “Dünya Çocuk İşçiliği ile Mücadele Günü”nde bu konuya dikkat çekiliyor. Milliyet Gazetesi arşivinde yer alan fotoğrafta 1990 yılında sanayide çalışan çocuklar görüyoruz.

    Şimdiki zamanın hikayesi




    Rengarenk sokaklar HÜLYA KAYIKÇI

    Bir şehri keşfetmenin en iyi yolu sokaklarında yürümektir. Kendine has dokusunu korumasıyla öne çıkan Balıkesir’in Ayvalık ilçesi bu konuda çok şanslı. Okuyucumuz Hülya Kayıkçı çektiği fotoğrafa “Yüzyıllık tarihin ve kültürün en büyük göstergesi olan cumbalı, sarmısak taşından yapılmış, yan yana sıralanmış ve birbirini tamamlayan rengarenk evleriyle dolu dar sokaklarında gezmek gerçekten paha biçilmez” notunu düşmüş.

    Şimdiki zamanın hikayesi




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    Şimdiki zamanın hikayesi



    Milliyet Sizden Gelenler fotoğraf paylaşım servisi ücretli bir hizmet olup tüm GSM operatörleri için her gönderilen mesaj başına tüm vergiler dahil 3,6 TL ücretlendirilmektedir.

    13 Haziran 2020 Magazin Haberleri Bülteni13 Haziran 2020 Magazin Haberleri Bülteni
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