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    21.06.2020 - 03:00 | | Bünyamin Aygün

    Şimdiki zamanın hikayesi

    Şimdiki zamanın hikayesi
    Bünyamin Aygün

    Türbe ziyareti DÜNYA CENİKLİ

    Orta Asya’nın önemli ülkelerinden Kazakistan Türk dünyası için saygın bir ismin türbesine ev sahipliği yapıyor. Türk tasavvufunun öncüsü Hoca Ahmed Yesevi’nin Türkistan’daki ihtişamlı türbesi 700 yıl önce Timur tarafından inşa edildi. Türbe ziyaretçilerini Dünya Cenikli fotoğrafladı.




    Şimdiki zamanın hikayesi



    Fedakar baba ASAF UÇAR

    Bugün Babalar Günü… Babalar Günü tarihte ilk kez 19 Haziran 1910’da Washington’ın Spokane şehrinde kutlandı. 1966’da ise her yıl haziran ayının üçüncü pazarı “Babalar Günü” olarak kabul edildi. Asaf Uçar’ın Gediz depreminde çektiği Milliyet arşivinden 1970 yılına ait fotoğrafta, kızını enkazdan kurtaran fedakar baba görülüyor.


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    Sakin kanallar MEHMET BAYRAM

    Kanallarıyla meşhur Venedik, sahip olduğu 400’ün üzerinde köprüyle yeryüzünde en çok köprüye sahip kentlerin başında geliyor. Şehirde ayrıca 18 kanal bulunuyor. Ancak bu eşsiz kent virüs sebebiyle sakin günler geçiriyor. Kanaldaki yansıma anı Mehmet Bayram’ın objektifine böyle yansımış.


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    Pierre Loti’den Haliç OLCAY AYTAR

    İstanbul’daki Pierre Loti tepesi birçok şiire, filme konu olurken günümüzde de çok sayıda turist tarafından ziyaret ediliyor. Olcay Aytar’ın paylaştığı fotoğrafta Pierre Loti tepesinden Haliç’in şiirsel manzarası görülüyor.


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    Manastır manzarası BILLY ARSENIS

    Dik uçurumların kenarına kurulan Yunanistan’nın Meteora köyü, normal bir köy görüntüsünden uzak görüntüsüyle dikkat çekiyor. Dev kayalıkların yamacına yüz yıllar önce kurulan köy manastırını okuyucumuz Billy Arsenis böyle fotoğrafladı.


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    Milliyet Sizden Gelenler fotoğraf paylaşım servisi ücretli bir hizmet olup tüm GSM operatörleri için her gönderilen mesaj başına tüm vergiler dahil 3,6 TL ücretlendirilmektedir.

    Danla Bilic, "Cemal Can'la 5 ay evli kaldık" dediSosyal medya fenomeni Danla Bilic yaptığı canlı yayında Survivor'da yarışan Cemal Can'la 5 ay evli kaldıklarını açıklayarak kafaları karıştırdı.
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