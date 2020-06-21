Şimdiki zamanın hikayesi

Türbe ziyareti DÜNYA CENİKLİ

Orta Asya’nın önemli ülkelerinden Kazakistan Türk dünyası için saygın bir ismin türbesine ev sahipliği yapıyor. Türk tasavvufunun öncüsü Hoca Ahmed Yesevi’nin Türkistan’daki ihtişamlı türbesi 700 yıl önce Timur tarafından inşa edildi. Türbe ziyaretçilerini Dünya Cenikli fotoğrafladı.

















Fedakar baba ASAF UÇAR

Bugün Babalar Günü… Babalar Günü tarihte ilk kez 19 Haziran 1910’da Washington’ın Spokane şehrinde kutlandı. 1966’da ise her yıl haziran ayının üçüncü pazarı “Babalar Günü” olarak kabul edildi. Asaf Uçar’ın Gediz depreminde çektiği Milliyet arşivinden 1970 yılına ait fotoğrafta, kızını enkazdan kurtaran fedakar baba görülüyor.















Sakin kanallar MEHMET BAYRAM

Kanallarıyla meşhur Venedik, sahip olduğu 400’ün üzerinde köprüyle yeryüzünde en çok köprüye sahip kentlerin başında geliyor. Şehirde ayrıca 18 kanal bulunuyor. Ancak bu eşsiz kent virüs sebebiyle sakin günler geçiriyor. Kanaldaki yansıma anı Mehmet Bayram’ın objektifine böyle yansımış.















Pierre Loti’den Haliç OLCAY AYTAR

İstanbul’daki Pierre Loti tepesi birçok şiire, filme konu olurken günümüzde de çok sayıda turist tarafından ziyaret ediliyor. Olcay Aytar’ın paylaştığı fotoğrafta Pierre Loti tepesinden Haliç’in şiirsel manzarası görülüyor.















Manastır manzarası BILLY ARSENIS

Dik uçurumların kenarına kurulan Yunanistan’nın Meteora köyü, normal bir köy görüntüsünden uzak görüntüsüyle dikkat çekiyor. Dev kayalıkların yamacına yüz yıllar önce kurulan köy manastırını okuyucumuz Billy Arsenis böyle fotoğrafladı.













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