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    HaberlerPazar Haberleri Şimdiki Zamanın Hikayesi
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    05.07.2020 - 03:01 |

    Şimdiki Zamanın Hikayesi

    Şimdiki Zamanın Hikayesi

    Olympos’un eteklerindeki güzellik BILLY ARSENİS

    Yunanistan’ın Petroto köyünde 80 kişi yaşıyor. Ülkenin en yüksek dağı olan Olympos’un eteklerindeki bu köy, fotoğrafseverlerin uğrak yerlerinden biri. Fotoğrafçı Billy Arsenis paylaştı bu doğa harikası köyün fotoğrafını.

    Şimdiki Zamanın Hikayesi

    Heybetli kale - CENK DEMİRGÜÇ

    Batı Almanya’nın en görkemli tarihi kalelerinden Rhineland-Palatinate eyaletinde yer alan Orta Çağ kalesi, dönemin şartlarına göre en stratejik noktaya konumlanmış. Kale, savaşların yıkımlarından kurtularak günümüze kadar ayakta kalmayı başarmış. Cenk Demirgüç, 850 yıldır Eltz ailesinin elinde olan kaleyi kadrajına böyle almış.

    Şimdiki Zamanın Hikayesi

    Virüs etkisi  MEHMET BAYRAM

    Pandemi sürecinden kuşkusuz sokak hayvanları en az insanlar kadar olumsuz etkilendi. Sokakların boş kaldığı günlerde aç kalan hayvanlara duyarlı vatandaşlar yiyecek bıraktı. Mehmet Bayram’ın Ankara’da çektiği bu fotoğrafta güvercinleri besleyen bir hayvansever görülüyor.

    Şimdiki Zamanın Hikayesi

    Turistik yapı EMRE ÜNLÜ

    Helsinki Katedrali, ülkenin en çok fotoğrafı çekilen ve şehrin sembolü sayılan bir yapı. Finlandiya‘nın 1917 yılında Rusya’dan bağımsızlığını almasına kadar geçen sürede St. Nicholas Kilisesi olarak adlandırıldı. Emre Ünlü’nün fotoğrafında katedral ve Senato Meydanı öne çıkıyor.

    Şimdiki Zamanın Hikayesi

    Ölüm kuyruğu

    Bir zamanlar emeklilerin maaş kuyruğunda öldüğüne bile şahit olurduk. Günümüzde ise emekli maaşını bankadan alamayanlar için evine kadar götürülüyor. Milliyet arşivindeki bu fotoğrafta emeklilerin, resmi bir banka önünde o malum “ölüm kuyruğunu” görüyoruz.

    Şimdiki Zamanın Hikayesi

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    Milliyet Sizden Gelenler fotoğraf paylaşım servisi ücretli bir hizmet olup tüm GSM operatörleri için her gönderilen mesaj başına tüm vergiler dahil 3,6 TL ücretlendirilmektedir.

    Plajda atlı jandarmalardan denetimİstanbul İl Jandarma Komutanlığı Atlı Jandarma Timleri ile Yaya Jandarma devriyeleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, Sarıyer Gümüşdere Plajı'nda sosyal mesafenin korunması ve maske takılması konusunda uygulama gerçekleştirdi.
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