Şimdiki Zamanın Hikayesi

Olympos’un eteklerindeki güzellik BILLY ARSENİS

Yunanistan’ın Petroto köyünde 80 kişi yaşıyor. Ülkenin en yüksek dağı olan Olympos’un eteklerindeki bu köy, fotoğrafseverlerin uğrak yerlerinden biri. Fotoğrafçı Billy Arsenis paylaştı bu doğa harikası köyün fotoğrafını.

Heybetli kale - CENK DEMİRGÜÇ

Batı Almanya’nın en görkemli tarihi kalelerinden Rhineland-Palatinate eyaletinde yer alan Orta Çağ kalesi, dönemin şartlarına göre en stratejik noktaya konumlanmış. Kale, savaşların yıkımlarından kurtularak günümüze kadar ayakta kalmayı başarmış. Cenk Demirgüç, 850 yıldır Eltz ailesinin elinde olan kaleyi kadrajına böyle almış.

Virüs etkisi MEHMET BAYRAM

Pandemi sürecinden kuşkusuz sokak hayvanları en az insanlar kadar olumsuz etkilendi. Sokakların boş kaldığı günlerde aç kalan hayvanlara duyarlı vatandaşlar yiyecek bıraktı. Mehmet Bayram’ın Ankara’da çektiği bu fotoğrafta güvercinleri besleyen bir hayvansever görülüyor.

Turistik yapı EMRE ÜNLÜ

Helsinki Katedrali, ülkenin en çok fotoğrafı çekilen ve şehrin sembolü sayılan bir yapı. Finlandiya‘nın 1917 yılında Rusya’dan bağımsızlığını almasına kadar geçen sürede St. Nicholas Kilisesi olarak adlandırıldı. Emre Ünlü’nün fotoğrafında katedral ve Senato Meydanı öne çıkıyor.

Ölüm kuyruğu

Bir zamanlar emeklilerin maaş kuyruğunda öldüğüne bile şahit olurduk. Günümüzde ise emekli maaşını bankadan alamayanlar için evine kadar götürülüyor. Milliyet arşivindeki bu fotoğrafta emeklilerin, resmi bir banka önünde o malum “ölüm kuyruğunu” görüyoruz.

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