Şimdiki Zamanın hikayesi

Yeşilin saflığı NİL SARIALTIN

Kovid-19 nedeniyle içinde bulunduğumuz pandemi sürecinde doğanın saflığına ve temizliğine olan inancımız ve ihtiyacımız arttı. Nil Sarıaltın’ın Konya’nın Saraçoğlu köyünde çektiği fotoğrafta, işte doğanın bu saf yeşilini küçük bir kızın bakışlarında görüyoruz.













Yansıma RAİF ŞAŞ













İstanbul’a hangi noktadan baksanız büyülü bir etki uyandırır. Okuyucumuz Raif Şaş, Kadıköy sahilinde manzarayı seyreden bir İstanbullunun sudaki yansımasını böyle fotoğraflamış.

Nehrin sakinliği MEHMET NEZİH KIRBEYİ

Muğla Akyaka’daki Azmak Nehri, yaz-kış buz gibi suyuyla ünlüdür. Nehrin kenarında günbatımında ailece piknik yapanlara kazlar da eşlik eder. Mehmet Nezih Kırbeyi’nin fotoğrafında nehirde salınan kazlar görülüyor.













İtalya’ya masalsı yolculuk SERDAR ATAOL

Eşsiz manzaraya sahip Kuzey İtalya Bolzano bölgesi, ziyaretçilerini masalsı bir yolculuğa çıkarıyor. Dolomit Dağ silsilesi üzerinde olağanüstü köyler, vadiler ve göller, her mevsim farklı bir güzellikte fotoğraflara yansıyor. Serdar Ataol’un İtalya’da Milliyet Pazar için çektiği fotoğrafı görüyoruz.













Milliyet Arşivi'nden 67 yıl önce bugün Müttefiklik ruhu













Türkiye, müttefiklik esasına bağlı kalarak ABD’nin talebiyle Kore’ye asker gönderdi. Kuzey ile Güney Kore arasında 25 Haziran 1950’de başlayan, pek çok ülkenin katıldığı savaşta, Türkiye de müttefiklerin yanında yer aldı. Kore Savaşı 27 Temmuz 1953 tarihinde sona erdi. Bundan tam 67 yıl önce; Milliyet arşivinden bu fotoğrafta, Kore’deki Türk birliklerine mensup bir kısım askerin dönüş hazırlığı yaptığı görülüyor.





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