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    26.07.2020 - 03:00 | | Bünyamin Aygün

    Şimdiki Zamanın hikayesi

    Şimdiki Zamanın hikayesi

    Yeşilin saflığı NİL SARIALTIN

    Kovid-19 nedeniyle içinde bulunduğumuz pandemi sürecinde doğanın saflığına ve temizliğine olan inancımız ve ihtiyacımız arttı. Nil Sarıaltın’ın Konya’nın Saraçoğlu köyünde çektiği fotoğrafta, işte doğanın bu saf yeşilini küçük bir kızın bakışlarında görüyoruz.

    Şimdiki Zamanın hikayesi




    Yansıma RAİF ŞAŞ

    Şimdiki Zamanın hikayesi




    İstanbul’a hangi noktadan baksanız büyülü bir etki uyandırır. Okuyucumuz Raif Şaş, Kadıköy sahilinde manzarayı seyreden bir İstanbullunun sudaki yansımasını böyle fotoğraflamış.

    Nehrin sakinliği MEHMET NEZİH KIRBEYİ

    Muğla Akyaka’daki Azmak Nehri, yaz-kış buz gibi suyuyla ünlüdür. Nehrin kenarında günbatımında ailece piknik yapanlara kazlar da eşlik eder. Mehmet Nezih Kırbeyi’nin fotoğrafında nehirde salınan kazlar görülüyor.


    Şimdiki Zamanın hikayesi



    İtalya’ya masalsı yolculuk SERDAR ATAOL

    Eşsiz manzaraya sahip Kuzey İtalya Bolzano bölgesi, ziyaretçilerini masalsı bir yolculuğa çıkarıyor. Dolomit Dağ silsilesi üzerinde olağanüstü köyler, vadiler ve göller, her mevsim farklı bir güzellikte fotoğraflara yansıyor. Serdar Ataol’un İtalya’da Milliyet Pazar için çektiği fotoğrafı görüyoruz.

    Şimdiki Zamanın hikayesi




    Milliyet Arşivi'nden 67 yıl önce bugün Müttefiklik ruhu


    Şimdiki Zamanın hikayesi



    Türkiye, müttefiklik esasına bağlı kalarak ABD’nin talebiyle Kore’ye asker gönderdi. Kuzey ile Güney Kore arasında 25 Haziran 1950’de başlayan, pek çok ülkenin katıldığı savaşta, Türkiye de müttefiklerin yanında yer aldı. Kore Savaşı 27 Temmuz 1953 tarihinde sona erdi. Bundan tam 67 yıl önce; Milliyet arşivinden bu fotoğrafta, Kore’deki Türk birliklerine mensup bir kısım askerin dönüş hazırlığı yaptığı görülüyor.

    www.milliyet.com.tr’ye gelenler

    Önce çek sonra paylaş!

    En güzel anılarınız artık Milliyet.com.tr’de. Yollayın, sizin de anılarınız yayınlansın!

    FOTO yaz 6688’e gönder

    Gelen mesaja tıkla l Fotoğrafını yükle Fotoğraf Servisi Müdürü Bünyamin Aygün’ün seçtiği fotoğraflarınız Milliyet Pazar, Milliyet.com.tr ve Milliyet Express uygulamasında yayınlansın...

    Şimdiki Zamanın hikayesi


     

    Milliyet Sizden Gelenler fotoğraf paylaşım servisi ücretli bir hizmet olup tüm GSM operatörleri için her gönderilen mesaj başına tüm vergiler dahil 3,6 TL ücretlendirilmektedir.

    25 Temmuz 2020 Magazin Haberleri BülteniGünün öne çıkan magazin haberlerini sizler için derledik.
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