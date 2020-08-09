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    09.08.2020 - 03:01 | | Bünyamin Aygün

    Şimdiki zamanın hikayesi

    Şimdiki zamanın hikayesi
    Bünyamin Aygün

    Dörtnala! MUSTAFA KORKMAZ

    Erciyes Dağı eteklerinde, Kayseri’nin Hörmetçi köyünde güneşin saman sarısına boyadığı ufukta, yılkı atlarını dörtnala sürenleri Mustafa Korkmaz böyle ölümsüzleştirdi.


    Şimdiki zamanın hikayesi


    Karnavala korona etkisi SERDAR ATAOL

    Her şubat ayında Venedik, dev bir maskeli baloya sahne olur. Kostümler, maskeler, sokak partileri ve elbette şehrin kendi büyüsü, karnaval zamanı burayı ziyaret edenlerde unutulmaz anılar bırakır. Serdar Ataol koronavirüs nedeniyle bu yıl yapılmayan karnavaldan geçen yıl çektiği fotoğrafı paylaştı.

    Şimdiki zamanın hikayesi



    Milliyet Arşivinden 64 yıl önce bugün İLHAN DEMİREL

    Karaköy trafiği

    Değişen çehresi ve yenilenen mekânlarıyla son zamanların en popüler semtlerinden biri olan Karaköy, araç ve insan trafiğinin yoğun olduğu bölgeler arasında. Milliyet arşivinden aldığımız bir fotoğraf gösteriyor ki, Karaköy’deki yoğunluk 1956 yılında da varmış. Karaköy ve çevresindeki trafiği rahatlatmak için meydan düzenlemesi yapılıyor.


    Şimdiki zamanın hikayesi



    BİR KIZ KULESİ HİKAYESİ ORHAN YAVUZ

    Hakkında birbirinden farklı onlarca hikâye anlatılır. Şairlerin yazdığı şiirlerin dizelerini süsler. Hatta filmlere konu olmuştur çoğu defa. İstanbul’un simge eserlerinden Kule, Üsküdar Salacak sahilinde günün her saati farklı güzellikte görünür.

    Şimdiki zamanın hikayesi




    Sevgi ve sadakat  SADETTİN ÖZER

    Hasan Dağı eteklerinde Heidi’yi aratmayan küçük Elif, anneannesiyle dağ taş demeden koyun sürülerinin peşinden gidiyor. Elif’in en yakın, bir an olsun yanından ayrılmayan sadık dostu karabaşın bu fotoğrafını Sadettin Özer çekti.

    Şimdiki zamanın hikayesi



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    Şimdiki zamanın hikayesi



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    Milliyet Sizden Gelenler fotoğraf paylaşım servisi ücretli bir hizmet olup tüm GSM operatörleri için her gönderilen mesaj başına tüm vergiler dahil 3,6 TL ücretlendirilmektedir.

    Ankara'daki sokak köpeklerinin İnci Abla'sı!İnci Aksoyoğlu (60) Ankara Eryaman'da, 15 yıl önce kurduğu barınakta 355 tane sokak köpeğine bakıyor.
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