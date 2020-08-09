Şimdiki zamanın hikayesi

Dörtnala! MUSTAFA KORKMAZ

Erciyes Dağı eteklerinde, Kayseri’nin Hörmetçi köyünde güneşin saman sarısına boyadığı ufukta, yılkı atlarını dörtnala sürenleri Mustafa Korkmaz böyle ölümsüzleştirdi.











Karnavala korona etkisi SERDAR ATAOL

Her şubat ayında Venedik, dev bir maskeli baloya sahne olur. Kostümler, maskeler, sokak partileri ve elbette şehrin kendi büyüsü, karnaval zamanı burayı ziyaret edenlerde unutulmaz anılar bırakır. Serdar Ataol koronavirüs nedeniyle bu yıl yapılmayan karnavaldan geçen yıl çektiği fotoğrafı paylaştı.











Milliyet Arşivinden 64 yıl önce bugün İLHAN DEMİREL

Karaköy trafiği

Değişen çehresi ve yenilenen mekânlarıyla son zamanların en popüler semtlerinden biri olan Karaköy, araç ve insan trafiğinin yoğun olduğu bölgeler arasında. Milliyet arşivinden aldığımız bir fotoğraf gösteriyor ki, Karaköy’deki yoğunluk 1956 yılında da varmış. Karaköy ve çevresindeki trafiği rahatlatmak için meydan düzenlemesi yapılıyor.













BİR KIZ KULESİ HİKAYESİ ORHAN YAVUZ

Hakkında birbirinden farklı onlarca hikâye anlatılır. Şairlerin yazdığı şiirlerin dizelerini süsler. Hatta filmlere konu olmuştur çoğu defa. İstanbul’un simge eserlerinden Kule, Üsküdar Salacak sahilinde günün her saati farklı güzellikte görünür.











Sevgi ve sadakat SADETTİN ÖZER



Hasan Dağı eteklerinde Heidi’yi aratmayan küçük Elif, anneannesiyle dağ taş demeden koyun sürülerinin peşinden gidiyor. Elif’in en yakın, bir an olsun yanından ayrılmayan sadık dostu karabaşın bu fotoğrafını Sadettin Özer çekti.











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