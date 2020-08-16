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    16.08.2020 - 03:00 | | Bünyamin Aygün

    Şimdiki zamanın hikayesi

    Şimdiki zamanın hikayesi
    Bünyamin Aygün

    Doğal güzellik ATEŞ TÜMER

    Tatil cenneti Muğla eşsiz koyları, masmavi deniziyle ünlüdür. Yerli yabancı herkesin tercih ettiği koylar doğal güzelliğiyle adeta göz kamaştırır. Ateş Tümer’in paylaştığı bu fotoğrafta Marmaris Çiftlik Koyu’na demir atmış yatlar ve koyun manzarası, görenleri kendisine âşık ediyor.

    Şimdiki zamanın hikayesi



    Kuş bakışı serinlik AKIN ÇELİKTAŞ

    Sayısız doğal güzelliğinin yanı sıra tarihi mekânlarıyla da öne çıkan Kuşadası, her özelliğiyle tatil beklentilerine cevap veren bir cennet. Okuyucumuz Akın Çeliktaş’ın hava aracı ile çektiği fotoğrafta plajda serinleyenleri kuş bakışı görüyoruz.

    Şimdiki zamanın hikayesi



    500 asırlık bakır geleneği MEHMET NEZİH KIRBEYİ

    Gaziantep şehir merkezinde bulunan Bakırcılar Çarşısı’nda 500 yıllık gelenek sürdürülüyor. Gün boyu çekiç seslerinin susmadığı çarşıda, el yapımı bakır eşyalar göz dolduruyor. Mehmet Nezih Kırbeyi’nin fotoğrafında, ustasının elinden çıkmış el emeği göz nuru bakır ürünleri görülüyor.


    Şimdiki zamanın hikayesi



    Milliyet arşivinden 56 yıl önce bugün - Aman avcı vurma beni İLHAN BAŞTAN

    “Spor mu vahşet mi?” tartışmalarına konu olan avcılık, birçok kesim tarafından “katliam” olarak görülürken, bazıları ise “spor” olduğunda ısrar ediyor. Ancak duyarlı bir kesim, yıl içinde belli dönemde serbest bırakılan av mevsiminin tamamen yasaklanmasını istiyor. Milliyet arşivinden 1964 yılına ait bu fotoğrafta avcıların hazırlığını görüyoruz.

    Şimdiki zamanın hikayesi




    Taş duvarların ardında NİL SARILALTIN

    Konya Beyşehir’de, her bir taşında emeğin ve alın terinin olduğu duvarların ardında sıcacık bir yuva gizlidir. Okuyucumuz Nil Sarıaltın, sıcak yuvasının yolunu tutan bir kişiyi böyle fotoğraflamış.

    Şimdiki zamanın hikayesi



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    İletişim Başkanı Altun'dan ABD Başkan Adayı Biden'ın açıklamalarına tepkiİletişim Başkanı Fahrettin Altun, ABD Başkan Adayı Joe Biden'ın açıklamalarına ilişkin, "Türkiye, demokratik siyasi atmosferin bu tip sorumsuz beyanatlarla bozulmasına müsade etmeyecek, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde mücadelesine devam edecektir." ifadesini kullandı.
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