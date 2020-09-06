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    06.09.2020 - 03:00 | | Bünyamin Aygün

    Şimdiki zamanın hikayesi

    Şimdiki zamanın hikayesi
    Bünyamin Aygün

    Doğru an MEHMET ARİF ÖNAL

    Sabır isteyen fotoğraf tekniklerden biri de su damlasına yansıma anını yakalamaktır. Photoshop tekniği kullanılmadan tamamen sabır ve emek isteyen bir iştir bu. Şırıngayla bir bitkinin dalına bırakılan su damlalarının her birinin içine yansıyan ay yıldızın netliğini, fotoğrafçıların “Doğru an” diye tabir ettiği zaman biriminde fotoğraflamış okuyucumuz Mehmet Arif Önal.

    Şimdiki zamanın hikayesi




    MİLLİYET ARŞİVİNDEN 60 YIL ÖNCE BUGÜN Vira Bismillah!

    Balık av sezonunun başladığı 1 Eylül günü denize açılan her bir tekneden duyulan ilk sözdür “Vira Bismillah!” Sezonun bereketli geçmesi umuduyla açılır balıkçılar derin maviliklere. Milliyet arşivinden aldığımız 1960 yılına ait bu fotoğrafta, Florya sahilinde kurutulan çirozları toplayan baba ve kızı görülüyor.

    Şimdiki zamanın hikayesi



    Gökyüzünün yansıması OĞUZ KARAKUŞ

    Fotoğrafçılıktaki yansıma tekniğine örnek gösterilebilecek nitelikte; “Sahildeki su birikintisi ancak bu kadar güzel fotoğraflanabilirdi” dedirten bu fotoğrafı Oğuz Karakuş çekti.

    Şimdiki zamanın hikayesi




    İstanbul’un ikonu Kız Kulesi RAİF ŞAŞ

    İstanbul Boğazı’nın simgesi olan Kız Kulesi, İstanbul fotoğrafları için vazgeçilmez bir modeldir adeta.
    Raif Şaş’ın uzun pozlama tekniğiyle, fona tarihi yarımadayı da yerleştirerek çektiği Kız Kulesi fotoğrafı farklı bir bakış açısıyla karşımıza çıkıyor.


    Şimdiki zamanın hikayesi


    Son bakış SERDAR ATAOL

    Plazzo Ducale Sarayı, İtalya’ya gidenlerin görmesi gereken mimari yapılardan biridir. “Son bakış” köprüsüyle hapishane saraya bağlanırken, saraydaki ihtişama karşın hapishanedeki esaret ve vahşeti görür gibi olursunuz. Modelin, “son bakış” gibi verdiği poz, arkada sıralanan gotik kemerlerle bütünleşerek adeta bir feryadı ve özgürlüğe kaçışı simgeliyor.

    Şimdiki zamanın hikayesi



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