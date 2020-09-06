Şimdiki zamanın hikayesi

Doğru an MEHMET ARİF ÖNAL

Sabır isteyen fotoğraf tekniklerden biri de su damlasına yansıma anını yakalamaktır. Photoshop tekniği kullanılmadan tamamen sabır ve emek isteyen bir iştir bu. Şırıngayla bir bitkinin dalına bırakılan su damlalarının her birinin içine yansıyan ay yıldızın netliğini, fotoğrafçıların “Doğru an” diye tabir ettiği zaman biriminde fotoğraflamış okuyucumuz Mehmet Arif Önal.











MİLLİYET ARŞİVİNDEN 60 YIL ÖNCE BUGÜN Vira Bismillah!

Balık av sezonunun başladığı 1 Eylül günü denize açılan her bir tekneden duyulan ilk sözdür “Vira Bismillah!” Sezonun bereketli geçmesi umuduyla açılır balıkçılar derin maviliklere. Milliyet arşivinden aldığımız 1960 yılına ait bu fotoğrafta, Florya sahilinde kurutulan çirozları toplayan baba ve kızı görülüyor.











Gökyüzünün yansıması OĞUZ KARAKUŞ

Fotoğrafçılıktaki yansıma tekniğine örnek gösterilebilecek nitelikte; “Sahildeki su birikintisi ancak bu kadar güzel fotoğraflanabilirdi” dedirten bu fotoğrafı Oğuz Karakuş çekti.













İstanbul’un ikonu Kız Kulesi RAİF ŞAŞ

İstanbul Boğazı’nın simgesi olan Kız Kulesi, İstanbul fotoğrafları için vazgeçilmez bir modeldir adeta.

Raif Şaş’ın uzun pozlama tekniğiyle, fona tarihi yarımadayı da yerleştirerek çektiği Kız Kulesi fotoğrafı farklı bir bakış açısıyla karşımıza çıkıyor.











Son bakış SERDAR ATAOL

Plazzo Ducale Sarayı, İtalya’ya gidenlerin görmesi gereken mimari yapılardan biridir. “Son bakış” köprüsüyle hapishane saraya bağlanırken, saraydaki ihtişama karşın hapishanedeki esaret ve vahşeti görür gibi olursunuz. Modelin, “son bakış” gibi verdiği poz, arkada sıralanan gotik kemerlerle bütünleşerek adeta bir feryadı ve özgürlüğe kaçışı simgeliyor.











www.milliyet.com.tr’ye gelenler

Önce çek sonra paylaş!

En güzel anılarınız artık Milliyet.com.tr’de. Yollayın, sizin de anılarınız yayınlansın!

FOTO yaz 6688’e gönder

Gelen mesaja tıkla

Fotoğrafını yükle

Fotoğraf Servisi Müdürü Bünyamin Aygün’ün seçtiği fotoğraflarınız Milliyet Pazar, Milliyet.com.tr ve Milliyet Express uygulamasında yayınlansın...











Milliyet Sizden Gelenler fotoğraf paylaşım servisi ücretli bir hizmet olup tüm GSM operatörleri için her gönderilen mesaj başına tüm vergiler dahil 3,6 TL ücretlendirilmektedir.