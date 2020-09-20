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    20.09.2020 - 03:00 | | Bünyamin Aygün

    Şimdiki zamanın hikayesi

    Şimdiki zamanın hikayesi
    Bünyamin Aygün

    Cıvıl cıvıl meydan MERVE ÖZTÜRK

    İstanbul’un en işlek yerlerinden biri olan Sultanahmet Meydanı’nda yaz kış dört mevsim insan keşmekeşi yaşanıyor. Okuyucumuz Merve Öztürk, bu insan kalabalığından cıvıl cıvıl olan meydanı öyle bir açıdan fotoğraflamış ki, semtin huzur veren yanlarının olduğunu da gözler önüne
    sermiş.

    Şimdiki zamanın hikayesi


    MİLLİYET ARŞİVİNDEN 60 YIL ÖNCE BUGÜN

    Unutulmayacak kare

    Fotoğrafta, 1960 darbesiyle tutuklanarak Yassıada’da hapsedilen bir başbakanın hazin anını görüyoruz. Türk milletinin yüreğini dağladı o kara gün. Askerî darbeyle hükümetten indirilen Başbakan Adnan Menderes’in Yassıada’ya getirildiğinde çekilmiş bu fotoğrafı “unutulmayacak kare” olarak hafızalardaki yerini aldı.

    Şimdiki zamanın hikayesi


    Renkli şehir NEVRA TOPALOĞLU

    Müzik ve salsa diyarı Havana’da birbirinden güzel ve renkli insanlarla karşılaşmak mümkün. Fotoğrafta Nevra Topalismailoğlu’nun objektifine takılan Kübalı kadınlar görülüyor.

    Şimdiki zamanın hikayesi


    Huzur gölü NESRİN AHIPAŞAOĞLU

    Stresten uzaklaşmak, doğayla baş başa kalmak, pandemi günlerinde neredeyse imkânsız hale geldi. Bu dönemde özellikle İzmirlilerin fırsat buldukça ziyaret ettiği yerlerin başında gelen Karagöl, adeta huzur gölü oldu. Fotoğrafı Nesrin Ahıpaşaoğlu çekti.

    Şimdiki zamanın hikayesi


    Sığırcık pozu SERDAR KÜÇÜK

    Kuş denilince akla hemen kuş cennetleri ve doğa gelir, ama kuşlar aslında hayatımızın her alanında var. Köyden kente insanların yaşam alanları, sayısız kuş türüne ev sahipliği eder. Samsun’da şehrin göbeğinde Serdar Küçük’ün estetik bakış açısıyla çektiği bu fotoğrafta minik bir sığırcık görülüyor.

    Şimdiki zamanın hikayesi


     

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