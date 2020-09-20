Şimdiki zamanın hikayesi

Cıvıl cıvıl meydan MERVE ÖZTÜRK

İstanbul’un en işlek yerlerinden biri olan Sultanahmet Meydanı’nda yaz kış dört mevsim insan keşmekeşi yaşanıyor. Okuyucumuz Merve Öztürk, bu insan kalabalığından cıvıl cıvıl olan meydanı öyle bir açıdan fotoğraflamış ki, semtin huzur veren yanlarının olduğunu da gözler önüne

sermiş.









MİLLİYET ARŞİVİNDEN 60 YIL ÖNCE BUGÜN

Unutulmayacak kare

Fotoğrafta, 1960 darbesiyle tutuklanarak Yassıada’da hapsedilen bir başbakanın hazin anını görüyoruz. Türk milletinin yüreğini dağladı o kara gün. Askerî darbeyle hükümetten indirilen Başbakan Adnan Menderes’in Yassıada’ya getirildiğinde çekilmiş bu fotoğrafı “unutulmayacak kare” olarak hafızalardaki yerini aldı.









Renkli şehir NEVRA TOPALOĞLU

Müzik ve salsa diyarı Havana’da birbirinden güzel ve renkli insanlarla karşılaşmak mümkün. Fotoğrafta Nevra Topalismailoğlu’nun objektifine takılan Kübalı kadınlar görülüyor.









Huzur gölü NESRİN AHIPAŞAOĞLU

Stresten uzaklaşmak, doğayla baş başa kalmak, pandemi günlerinde neredeyse imkânsız hale geldi. Bu dönemde özellikle İzmirlilerin fırsat buldukça ziyaret ettiği yerlerin başında gelen Karagöl, adeta huzur gölü oldu. Fotoğrafı Nesrin Ahıpaşaoğlu çekti.









Sığırcık pozu SERDAR KÜÇÜK

Kuş denilince akla hemen kuş cennetleri ve doğa gelir, ama kuşlar aslında hayatımızın her alanında var. Köyden kente insanların yaşam alanları, sayısız kuş türüne ev sahipliği eder. Samsun’da şehrin göbeğinde Serdar Küçük’ün estetik bakış açısıyla çektiği bu fotoğrafta minik bir sığırcık görülüyor.









www.milliyet.com.tr’ye gelenler

Önce çek sonra paylaş!



En güzel anılarınız artık Milliyet.com.tr’de. Yollayın, sizin de anılarınız yayınlansın!



FOTO yaz 6688’e gönder



Gelen mesaja tıkla l Fotoğrafını yükle



Fotoğraf Servisi Müdürü Bünyamin Aygün’ün seçtiği fotoğraflarınız Milliyet Pazar, Milliyet.com.tr ve Milliyet Express uygulamasında yayınlansın...











Milliyet Sizden Gelenler fotoğraf paylaşım servisi ücretli bir hizmet olup tüm GSM operatörleri için her gönderilen mesaj başına tüm vergiler dahil 3,6 TL ücretlendirilmektedir.