Şimdiki Zamanın Hikayesi

Viking köyü - CENK DEMİRGÜÇ

İzlanda’nın, Atlas Okyanusu’nun kuzeyinde volkanik bir ada üzerinde kurulu olması, onun doğal güzelliğine eşsiz bir katkı sağlıyor. Cenk Demirgüç’ün çektiği bu fotoğrafta, Stokksnes eteklerinde film seti olarak hazırlanan Viking köyü görülüyor.

Plajlarda son günler - AKIN ÇELİKTAŞ

Ege’nin gözde tatil merkezlerinden Kuşadası, mavi denizi, uçsuz bucaksız plajlarıyla öne çıkıyor. Akın Çeliktaş’ın drone ile çektiği fotoğrafta plajda serinleyen son tatilcileri görüyoruz.

Balık mevsimi - MEHMET AKYÜZ

Balık sezonunun açılmasıyla balıkçı barınaklarında hareketliliği görmek mümkün. Mehmet Akyüz, Samsun Kurupelit Yat Limanı’nda denize yansıyan balıkçı teknelerini estetik bakış açısıyla fotoğraflamış.

Günün sonu - DEMET KAFKASYALI

Balıkesir’in küçük ve sevimli kasabası Altınoluk, adeta cennetten bir köşe. Demet Kafkasyalı günbatımında derinlere dalmış bir tatilciyi siluet olarak fotoğraflamış.

Preveze Deniz Zaferi

Tarihe, “Barbaros Hayreddin Paşa komutasındaki Osmanlı donanması, Haçlı donanmasını imha etti” diye yazılan Preveze Deniz Muharebesi’nin (28 Eylül 1538) üzerinden 482 yıl geçti. Yunanistan’ın kuzeybatısındaki Preveze’de Osmanlı donanması ile Haçlı donanması arasında gerçekleşen deniz savaşı, Osmanlının zaferiyle sonuçlandı. Milliyet arşivinden aldığımız 1959 yılına ait fotoğrafta zaferin kutlamaları görülüyor.

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