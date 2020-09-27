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    27.09.2020 - 03:04 | | Bünyamin Aygün

    Şimdiki Zamanın Hikayesi

    Şimdiki Zamanın Hikayesi
    Bünyamin Aygün

    Viking köyü - CENK DEMİRGÜÇ

    İzlanda’nın, Atlas Okyanusu’nun kuzeyinde volkanik bir ada üzerinde kurulu olması, onun doğal güzelliğine eşsiz bir katkı sağlıyor. Cenk Demirgüç’ün çektiği bu fotoğrafta, Stokksnes eteklerinde film seti olarak hazırlanan Viking köyü görülüyor.

    Şimdiki Zamanın Hikayesi

    Plajlarda son günler - AKIN ÇELİKTAŞ

    Ege’nin gözde tatil merkezlerinden Kuşadası, mavi denizi, uçsuz bucaksız plajlarıyla öne çıkıyor. Akın Çeliktaş’ın drone ile çektiği fotoğrafta plajda serinleyen son tatilcileri görüyoruz.

    Şimdiki Zamanın Hikayesi

    Balık mevsimi - MEHMET AKYÜZ

    Balık sezonunun açılmasıyla balıkçı barınaklarında hareketliliği görmek mümkün. Mehmet Akyüz, Samsun Kurupelit Yat Limanı’nda denize yansıyan balıkçı teknelerini estetik bakış açısıyla fotoğraflamış.

    Şimdiki Zamanın Hikayesi

    Günün sonu - DEMET KAFKASYALI

    Balıkesir’in küçük ve sevimli kasabası Altınoluk, adeta cennetten bir köşe. Demet Kafkasyalı günbatımında derinlere dalmış bir tatilciyi siluet olarak fotoğraflamış.

    Şimdiki Zamanın Hikayesi

    Preveze Deniz Zaferi

    Tarihe, “Barbaros Hayreddin Paşa komutasındaki Osmanlı donanması, Haçlı donanmasını imha etti” diye yazılan Preveze Deniz Muharebesi’nin (28 Eylül 1538) üzerinden 482 yıl geçti. Yunanistan’ın kuzeybatısındaki Preveze’de Osmanlı donanması ile Haçlı donanması arasında gerçekleşen deniz savaşı, Osmanlının zaferiyle sonuçlandı. Milliyet arşivinden aldığımız 1959 yılına ait fotoğrafta zaferin kutlamaları görülüyor.

    Şimdiki Zamanın Hikayesi

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    Milliyet Sizden Gelenler fotoğraf paylaşım servisi ücretli bir hizmet olup tüm GSM operatörleri için her gönderilen mesaj başına tüm vergiler dahil 3,6 TL ücretlendirilmektedir.

     

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