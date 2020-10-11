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    11.10.2020 - 03:03 | | Bünyamin Aygün

    Şimdiki Zamanın Hikayesi

    Şimdiki Zamanın Hikayesi
    Bünyamin Aygün

    Öğle yemeği - MEHMET ARİF ÖNALAN

    Sincaplar, tüylü uzun kuyrukları, iri gözleri ve sempatik hareketleriyle dikkatleri çeker. Zaman zaman insanların yaşam alanlarına girseler de onların asıl evi ormanlardır. Bir bahçede kova içindeki cevizleri öğle yemeği niyetine yemeye çalışan bu sevimli hayvanı Mehmet Arif Önalan fotoğrafladı.

    Şimdiki Zamanın Hikayesi

     

    Umutlu bakışlar - MEHMET BAYRAM

    Savaşlar, hiç şüphesiz en çok çocukları etkiliyor. Suriye’de, 2012 yılında başlayan savaş, yıkıcı etkisini sürdürüyor. Mehmet Bayram’ın çektiği fotoğraf, savaşın meydana getirdiği acıya inat gülümseyen bir kız çocuğunun umudunu gözler önüne seriyor.

    Şimdiki Zamanın Hikayesi

    Popüler göl Sapanca - ÇİĞDEM ŞENOĞLU

    Sapanca Gölü, harika atmosferi ve doğasıyla adını dünyaya duyurdu. Ama Sapanca Gölü’nün popülerliğinde, etkileyici
    doğasının yanı sıra İstanbul’a yakınlığının da payı var. Çiğdem Şenoğlu, günbatımında gölün sakinliğini kadrajına aldığı boş bir sandal objesiyle anlatmış.

    Şimdiki Zamanın Hikayesi

    Rüya manzara - Billy Arsenis

    Yunanistan’ın Kalambaka kasabası yakınlarındaki Meteora, yerden gökyüzünü delercesine fışkırmış devasa kaya blokları ve üzerinde birer kaleyi andıran manastırlarıyla her fotoğrafçının fotoğraflamak istediği bir yer. Sarı kıyafetli bir kadını kadrajına yerleştiren okuyucumuz Billy Arsenis’in bu fotoğrafı, masal kitaplarındaki çizimleri aratmayacak kadar etkili.

    Şimdiki Zamanın Hikayesi

    Kızlarımız - Rüçhan Ünver

    Birleşmiş Milletler (BM), 2012 yılında aldığı kararla 11 Ekim’i, “Dünya Kız Çocukları Günü” olarak kutlamaya başladı. Amaç, kız çocuklarının desteklenmesi ve güçlendirilmesi… Bugüne özel anlamı olduğu düşüncesiyle Milliyet arşivinden Rüçhan Ünver’in 1955 yılında çektiği, çiçek toplayan kızlarımızın fotoğrafını paylaşıyoruz.

    Şimdiki Zamanın Hikayesi

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    Milliyet Sizden Gelenler fotoğraf paylaşım servisi ücretli bir hizmet olup tüm GSM operatörleri için her gönderilen mesaj başına tüm vergiler dahil 3,6 TL ücretlendirilmektedir.

     

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