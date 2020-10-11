Şimdiki Zamanın Hikayesi

Öğle yemeği - MEHMET ARİF ÖNALAN

Sincaplar, tüylü uzun kuyrukları, iri gözleri ve sempatik hareketleriyle dikkatleri çeker. Zaman zaman insanların yaşam alanlarına girseler de onların asıl evi ormanlardır. Bir bahçede kova içindeki cevizleri öğle yemeği niyetine yemeye çalışan bu sevimli hayvanı Mehmet Arif Önalan fotoğrafladı.

Umutlu bakışlar - MEHMET BAYRAM

Savaşlar, hiç şüphesiz en çok çocukları etkiliyor. Suriye’de, 2012 yılında başlayan savaş, yıkıcı etkisini sürdürüyor. Mehmet Bayram’ın çektiği fotoğraf, savaşın meydana getirdiği acıya inat gülümseyen bir kız çocuğunun umudunu gözler önüne seriyor.

Popüler göl Sapanca - ÇİĞDEM ŞENOĞLU

Sapanca Gölü, harika atmosferi ve doğasıyla adını dünyaya duyurdu. Ama Sapanca Gölü’nün popülerliğinde, etkileyici

doğasının yanı sıra İstanbul’a yakınlığının da payı var. Çiğdem Şenoğlu, günbatımında gölün sakinliğini kadrajına aldığı boş bir sandal objesiyle anlatmış.

Rüya manzara - Billy Arsenis

Yunanistan’ın Kalambaka kasabası yakınlarındaki Meteora, yerden gökyüzünü delercesine fışkırmış devasa kaya blokları ve üzerinde birer kaleyi andıran manastırlarıyla her fotoğrafçının fotoğraflamak istediği bir yer. Sarı kıyafetli bir kadını kadrajına yerleştiren okuyucumuz Billy Arsenis’in bu fotoğrafı, masal kitaplarındaki çizimleri aratmayacak kadar etkili.

Kızlarımız - Rüçhan Ünver

Birleşmiş Milletler (BM), 2012 yılında aldığı kararla 11 Ekim’i, “Dünya Kız Çocukları Günü” olarak kutlamaya başladı. Amaç, kız çocuklarının desteklenmesi ve güçlendirilmesi… Bugüne özel anlamı olduğu düşüncesiyle Milliyet arşivinden Rüçhan Ünver’in 1955 yılında çektiği, çiçek toplayan kızlarımızın fotoğrafını paylaşıyoruz.

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