Şimdiki Zamanın Hikayesi

Gondol turu - BARIŞ ERDAĞI

Eskişehir’e Venedik havası veren ve şehrin sembolleri arasında gösterilen Porsuk Çayı’nda gondol turu yapmak çok keyiflidir. Şehre gelenlerin ilk yaptığı işlerden biri olan bu aktiviteyi Barış Erdağı böyle fotoğraflamış.

Kadim şehir İstanbul - MEHMET KURT

Her noktasından farklı bir güzelliğini görebileceğiniz kadim şehir İstanbul’da sisli havada bile eşsiz manzaraya şahit oluruz. İşte, Mehmet Kurt’un Bakırköy sahilinde çektiği kare...

Tarihi han - ALİ PENEK

Asırlardır önemini koruyan, II. Beyazıd tarafından 1491 yılında Bursa’da yaptırılan Koza Han adeta zamana meydan okuyor. Koza Han’da ipek kumaşlar, aksesuarlar ve pek çok hediyelik eşya görmek mümkün. Ali Penek, gün boyu kalabalık geçen mekânı böyle fotoğraflamış.

Küçük çoban - ALİ CAN

Küçücük elleriyle sımsıkı tuttuğu sopasıyla gün boyu sürüsüyle yürüyor. En büyük isteği, televizyonda gördüğü şehirlerdeki parklarda oyun oynamak. Kütahya’daki küçük çobanın fotoğrafını Ali Can paylaştı bizimle.

Pamuk nineler

Bugünün genç kızları yarının nineleri için söylenecek o kadar güzel söz var ki… Kuşkusuz hepimizin üzerinde emeği olan ninelerimizin hakkını ödeyemeyiz. Bu yüzden olsa gerek her yıl 25 Ekim “Nineler Günü” olarak belirlenmiş. Milliyet arşivinden 1972 yılına ait fotoğrafta, cefakâr bir nineyi görüyoruz.

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