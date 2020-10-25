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    25.10.2020 - 03:03 | | Bünyamin Aygün

    Şimdiki Zamanın Hikayesi

    Şimdiki Zamanın Hikayesi
    Bünyamin Aygün

    Gondol turu - BARIŞ ERDAĞI

    Eskişehir’e Venedik havası veren ve şehrin sembolleri arasında gösterilen Porsuk Çayı’nda gondol turu yapmak çok keyiflidir. Şehre gelenlerin ilk yaptığı işlerden biri olan bu aktiviteyi Barış Erdağı böyle fotoğraflamış.

    Şimdiki Zamanın Hikayesi

    Kadim şehir İstanbul - MEHMET KURT

    Her noktasından farklı bir güzelliğini görebileceğiniz kadim şehir İstanbul’da sisli havada bile eşsiz manzaraya şahit oluruz. İşte, Mehmet Kurt’un Bakırköy sahilinde çektiği kare...

    Şimdiki Zamanın Hikayesi

    Tarihi han - ALİ PENEK

    Asırlardır önemini koruyan, II. Beyazıd tarafından 1491 yılında Bursa’da yaptırılan Koza Han adeta zamana meydan okuyor. Koza Han’da ipek kumaşlar, aksesuarlar ve pek çok hediyelik eşya görmek mümkün. Ali Penek, gün boyu kalabalık geçen mekânı böyle fotoğraflamış.

    Şimdiki Zamanın Hikayesi

    Küçük çoban - ALİ CAN

    Küçücük elleriyle sımsıkı tuttuğu sopasıyla gün boyu sürüsüyle yürüyor. En büyük isteği, televizyonda gördüğü şehirlerdeki parklarda oyun oynamak. Kütahya’daki küçük çobanın fotoğrafını Ali Can paylaştı bizimle.

    Şimdiki Zamanın Hikayesi

    Pamuk nineler

    Bugünün genç kızları yarının nineleri için söylenecek o kadar güzel söz var ki… Kuşkusuz hepimizin üzerinde emeği olan ninelerimizin hakkını ödeyemeyiz. Bu yüzden olsa gerek her yıl 25 Ekim “Nineler Günü” olarak belirlenmiş. Milliyet arşivinden 1972 yılına ait fotoğrafta, cefakâr bir nineyi görüyoruz.

    Şimdiki Zamanın Hikayesi

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    Fotoğraf Servisi Müdürü Bünyamin Aygün’ün seçtiği fotoğraflarınız Milliyet Pazar,

    Milliyet.com.tr ve Milliyet Express uygulamasında yayınlansın...

    Şimdiki Zamanın Hikayesi

    Milliyet Sizden Gelenler fotoğraf paylaşım servisi ücretli bir hizmet olup tüm GSM operatörleri için her gönderilen mesaj başına tüm vergiler dahil 3,6 TL ücretlendirilmektedir.

     

     

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