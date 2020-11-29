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    29.11.2020 - 03:00 | | Bünyamin Aygün

    Şimdiki zamanın hikayesi

    Şimdiki zamanın hikayesi
    Bünyamin Aygün

    Oksijen koridoru NEJAT YAHYA

    her köşesinde tarihi zenginliklere, doğal güzelliklere rastlanılan bir şehir. Yüzyıllara meydan okuyan kentin en kötü günlerine de şahitlik eden ulu çınarların bulunduğu bir cennet. Bursa Dudaklı köyündeki çınarların oluşturduğu koridoru Nejat Yahya fotoğrafladı.

    Şimdiki zamanın hikayesi


    Ciddi bakışlar BÜŞRA YAZGAN

    Kimi zaman evleri kimi zaman sokakları yuva belleyen patili dostlarımız kediler, insanlarla beden diliyle iletişim kurar. Büşra Yazgan’ın çektiği fotoğraftaki bu sevimli kedinin bakışlarından ciddi bir meselenin söz konusu edildiği anlaşılıyor.

    Şimdiki zamanın hikayesi


    Vapur ve sandal SEMA GÜNEYSU

    Güneş ışığının martıların sırtından usulca çekildiği zamanlarda vapur yolculuklarının tadı bir başkadır. Gün batımıyla birlikte sandallarını kıyıya çekip toparlanmaya başlayan balıkçıları ve akşamüstü seferlerinden birini yapan vapuru Sema Güneysu fotoğrafladı.

    Şimdiki zamanın hikayesi


    Adanın renkleri BILLY ARSENIS

    Rodos gibi bilindik Yunan adalarının yanında adeta gizli bir cennet olan Sifnos Adası (Türkçe adıyla Yavuzca), doğası, mimarisi ve lezzetleriyle anılıyor. Okuyucumuz Billy Arsenis’in kadrajından gün batımı, adanın sükunetini gözler önüne seriyor.


    Şimdiki zamanın hikayesi



    MİLLİYET ARŞİVİNDEN 10 YIL ÖNCE BUGÜN

    Tarihi yangın MURAT ÖZTÜRK

    Kadıköy denilince akla ilk gelen tarihi mekanlardan biri olan Haydarpaşa Garı; hüzünlü ayrılıkların, coşkulu kavuşmaların durağıydı. Avrupa’yı Anadolu’dan izleyen Gar binası, 1908 yılında hizmete açıldı. Ancak 2010 yılında çıkan yangınla tarihi gar büyük zarar gördü. Aslına uygun olarak restore edilmesinde sona gelinen Haydarpaşa Garı’nın o talihsiz anlarına ait fotoğrafı Murat Öztürk çekmiş.

    Şimdiki zamanın hikayesi



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