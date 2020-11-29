Şimdiki zamanın hikayesi

Oksijen koridoru NEJAT YAHYA

her köşesinde tarihi zenginliklere, doğal güzelliklere rastlanılan bir şehir. Yüzyıllara meydan okuyan kentin en kötü günlerine de şahitlik eden ulu çınarların bulunduğu bir cennet. Bursa Dudaklı köyündeki çınarların oluşturduğu koridoru Nejat Yahya fotoğrafladı.









Ciddi bakışlar BÜŞRA YAZGAN

Kimi zaman evleri kimi zaman sokakları yuva belleyen patili dostlarımız kediler, insanlarla beden diliyle iletişim kurar. Büşra Yazgan’ın çektiği fotoğraftaki bu sevimli kedinin bakışlarından ciddi bir meselenin söz konusu edildiği anlaşılıyor.









Vapur ve sandal SEMA GÜNEYSU

Güneş ışığının martıların sırtından usulca çekildiği zamanlarda vapur yolculuklarının tadı bir başkadır. Gün batımıyla birlikte sandallarını kıyıya çekip toparlanmaya başlayan balıkçıları ve akşamüstü seferlerinden birini yapan vapuru Sema Güneysu fotoğrafladı.









Adanın renkleri BILLY ARSENIS

Rodos gibi bilindik Yunan adalarının yanında adeta gizli bir cennet olan Sifnos Adası (Türkçe adıyla Yavuzca), doğası, mimarisi ve lezzetleriyle anılıyor. Okuyucumuz Billy Arsenis’in kadrajından gün batımı, adanın sükunetini gözler önüne seriyor.













MİLLİYET ARŞİVİNDEN 10 YIL ÖNCE BUGÜN

Tarihi yangın MURAT ÖZTÜRK

Kadıköy denilince akla ilk gelen tarihi mekanlardan biri olan Haydarpaşa Garı; hüzünlü ayrılıkların, coşkulu kavuşmaların durağıydı. Avrupa’yı Anadolu’dan izleyen Gar binası, 1908 yılında hizmete açıldı. Ancak 2010 yılında çıkan yangınla tarihi gar büyük zarar gördü. Aslına uygun olarak restore edilmesinde sona gelinen Haydarpaşa Garı’nın o talihsiz anlarına ait fotoğrafı Murat Öztürk çekmiş.











www.milliyet.com.tr’ye gelenler

Önce çek sonra paylaş!



En güzel anılarınız artık Milliyet.com.tr’de. Yollayın, sizin de anılarınız yayınlansın!

FOTO yaz 6688’e gönder

Gelen mesaja tıkla

Fotoğrafını yükle



Fotoğraf Servisi Müdürü Bünyamin Aygün’ün seçtiği fotoğraflarınız Milliyet Pazar, Milliyet.com.tr ve Milliyet Express uygulamasında yayınlansın...













Milliyet Sizden Gelenler fotoğraf paylaşım servisi ücretli bir hizmet olup tüm GSM operatörleri için her gönderilen mesaj başına tüm vergiler dahil 3,6 TL ücretlendirilmektedir.