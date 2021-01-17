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    17.01.2021 - 03:02 | | Bünyamin Aygün

    Şimdiki zamanın hikayesi

    Şimdiki zamanın hikayesi
    Bünyamin Aygün

    Dünyanın yarısı NİLÜFER ZENGİN

    Tarih sahnesinin perdeleri aralandığında İran’ın bambaşka uygarlıklar, imparatorluklar ve devletlere ev sahipliği ettiği görülür. İran’ın kavşak noktalarından biri olan İsfahan kenti ise kalabalık nüfusu, heybetli meydanı ve mimarisiyle “dünyanın yarısı” olarak anılır. Fotoğrafta gördüğümüz Kapalıçarşı, İsfahan kent meydanını boydan boya sarıyor. Çarşı, Nilüfer Zengin’in objektifinden bakınca adeta sonsuzluğa uzanıyor.

    Şimdiki zamanın hikayesi


    Şehitlere saygıyla MİLLİYET ARŞİVİNDEN 13 YIL ÖNCE BUGÜN

    Birinci Dünya Savaşı yıllarında, Enver Paşa’nın kararıyla Osmanlı güçlerince, Rusya’ya karşı başlatılan Sarıkamış Harekâtı, Osmanlı’nın aleyhine sonuçlandı. Harekât sırasında 60 bin Osmanlı askeri, soğuk hava koşullarına yenik düşerek şehit oldu. Her yıl Sarıkamış’ta düzenlenen anma törenlerine çok sayıda kişi katılıyor. Milliyet arşivinden aldığımız 2008 yılına ait bu fotoğrafta Türk bayrağı taşıyan askerlerin şehitliğe yürüyüşlerini görüyoruz.

    Şimdiki zamanın hikayesi


    Büyülü vadi VEDAT KÜLTÜR

    Kapadokya, nevi şahsına münhasır peribacalarıyla masallar diyarında yer alan büyülü bir vadiyi andırıyor. Balonla yapılan turlar ise kentin efsunluğuna efsun katıyor. Günbatımında peribacalarının arasında süzülen sıcak hava balonu, Vedat Kültür’ün kadrajından sayfamızda sizlerle buluşuyor.

    Şimdiki zamanın hikayesi

    Taşıma su MUSTAFA ASLAN

    Kıtlığın etkilerinin şiddetli biçimde hissedildiği Tanzanya’da su ihtiyacı sınırlı sayıdaki kuyulardan karşılanıyor. Kovasına suyunu doldurduktan sonra yola koyulan Tanzanyalı kadını Mustafa Aslan fotoğrafladı.

    Şimdiki zamanın hikayesi


    Bir yeryüzü cenneti ERTUNÇ ERGÜNEŞ

    Norveç’in batı kıyılarına serili bir takımada olan Lofoten, gerek kuzey ışıklarının göründüğü noktalardan biri olması gerekse eşsiz doğasıyla yeryüzünde bir cennet adeta. Anakaradan fiyortlarla ayrılan adanın karla bezenmiş dağlarını Ertunç Ergüneş kadrajına aldı.

    Şimdiki zamanın hikayesi


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    Şimdiki zamanın hikayesi



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