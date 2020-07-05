Şizofreni Dostları Derneği yer bulamazsa kapanacak

Belirtiler 18 yaşında başladı, korku, hezeyan, uyku bozukluğu... O dönem hastalık hakkında pek bilgimiz yoktu, internet de yok ve kullanılan ilaçlar çok ağırdı. Oldukça zorlu bir süreçti benim için. Derken bir gazete haberi sayesinde Şizofreni Dostları Derneği’nden haberdar oldum. Ve hayatım değişti.” Şizofreni Dostları Derneği’nin yaklaşık 20 yıldır başkanlığını yürüten Mesut Demirdoğan, bu sözlerle anlatıyor dernekle nasıl tanıştığını. Şizofreni nasıl bir hastalıktır, nasıl başa çıkılır, dernekte yürütülen grup terapileri ve eğitimler sayesinde öğrenmiş. Üye olarak katıldığı dernekte, yıllar içinde “Bu bir hasta derneği ve şizofreni hastaları yönetmeli” fikri doğmuş. Demirdoğan bunun üzerine dernek başkanlığını üstlenmiş: “Aslında çok eleştirilen bir karar oldu. Şizofreni hastası yapamaz, yönetemez diye güven eksikliği vardı. Bir anlamda bunu da aşmış olduk ama maddi sıkıntıları aşamıyoruz.”

Demirdoğan, derneğin bugüne dek 10 bini aşkın şizofreni hastası ve ailesine ulaştığını söylüyor. Bu süreçte, yalnızca terapi hizmeti değil, mesleki eğitim ve çeşitli kurslar da verilmiş. Şu anda derneğin ana faaliyeti ise Demirdoğan’ın “Bana göre en önemli sorun” dediği, damgalama, yani toplumda şizofreni hastalarına yönelik olumsuz önyargılarla mücadele: “Şizofreni dediğiniz zaman, aile bile çocuğuna güvenmez oluyor. Arkadaş çevresinden dışlanıyor. İşveren iş vermiyor. Böyle bir durumda kişi, tüm sosyalleşme imkanlarını kaybediyor. Yaşadığımız en büyük problem bu: Toplumun bize güvenmemesi. Halbuki baktığınızda, bu hastalığın görülme sıklığı yüzde 1. Yani Türkiye’de 700 bine yakın kişi bu tanıyla tedavi görüyor. Bu, çok ciddi bir problem.”

Dernek, bunun yanı sıra şizofreni hastalarının hakları için çalışıyor, hasta ve yakınlarına danışmanlık hizmeti sunuyor. 1996’da psikiyatr Dr. Fatih Altınöz’ün kurduğu dernek, 24 yıllık birikiminin yanında Türkiye’de psikiyatrik rahatsızlıklar üzerine kurulan ilk dernek olarak da bu alandaki diğer oluşumlara öncülük etmiş. Ancak şimdi kapısına kilit vurulması tehlikesiyle karşı karşıya: “20 yıldır bu binadayız fakat satışı yapıldı. Mal sahibi sağolsun bizi idare ediyor ama bir an önce çıkmamız bekleniyor. Yeni bir yer tutabilecek gücümüz de yok. Aslında 75 metrekarelik, mutfağı ve tuvaleti olan bir büro bizim ihtiyacımızı karşılayacaktır. Sadece ulaşım probleminin olmaması gerekiyor, üyelerin rahatlıkla erişebilmesi için. Beyoğlu Belediyesi yardımcı olmaya çalıştı ancak bu ihtiyacımızı karşılayamadığı için sonuç alamadık.” Demirdoğan’ın bir de hayali var aslında. Bir dernek-kafe fikri: “Kafede şizofreni tedavisi gören üye arkadaşlarımız da görev alır ve elde ettiğimiz gelirle kira giderimizi karşılayabiliriz diye düşünüyorum. Buna uygun birkaç yer de bulduk ama maalesef maddi olarak karşılamamızın imkanı yok.”











Demirdoğan’a eğer hiçbir çözüm bulunmazsa ne yapacaklarını soruyorum: “Bugüne dek güzel şeyler yaptık, bundan sonra da yapmaya devam etmek istiyoruz, buna ihtiyaç da var. Bir yandan derneğin 20 yılı aşkın birikimi ve manevi değeri var. Kapanmasına hiçbirimizin gönlü razı değil ama yeni bir yer bulamazsak mecburen kapatacağız.”



“Derneğin faydası saymakla bitmez”



Şazıman Karahasanoğlu, 18 yaşında şizofreni tanısı alan oğluna destek olmak amacıyla yaklaşık 20 yıl önce derneğin yolunu tutanlardan. Derneğin yalnızca oğluna faydalı olmakla kalmadığını, kendisi için de önemli bir destek mekanizması sunduğunu anlatıyor: “Oğlum lise ikiye kadar yaşının çocuğu oldu, çok da başarılıydı. Müzikle ilgiliydi, ud çalardı, İTÜ’nün ilk imtihanını kazanmıştı. Sosyaldi. Fakat hastalık ortaya çıktıktan sonra yavaş yavaş içe kapanmaya başladı. Kendini ifade edemez oldu. Biz de işin acemisiydik, çok zorlanıyorduk. Bir doktorun tavsiyesiyle derneğe geldik, iyi ki de gelmişiz. Yalnız olmadığımızı anladık. Oğlum burada birçok aktiviteye katıldı, arkadaş çevresi oldu. Bu hastalıkta en tehlikeli şey topluma karışmamak, yalnızlaşmak. Ben de dernekteki diğer annelerle diyaloga girdim. Çünkü aileler, özellikle anneler olarak bizim de buna çok ihtiyacımız var, birbirimize güç veriyoruz. En yakınlarımla paylaşamadıklarımı dernekteki annelerle paylaşabiliyorum, çünkü bunu bizzat yaşamayanların anlaması çok zor. O yüzden derneğin kapanması çok büyük bir kayıp olur. İsterim ki bizim elimizden tutulsun.”