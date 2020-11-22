Suruç’un dolmuşlu ‘Süpermen’leri

Öğretmenimin kendisine uzattığım o tek karanfili burnuna götürüp naifçe koklayışıdır Öğretmenler Günü benim için… Mavi önlüğümün altında heyecanla çırpınan kalbim, şefkatli bakışlarıyla buluştuğunda durulmuş, yağmurlu bir 24 Kasım sabahında camdaki buharlaşan damlalara bırakmıştı kendini çocuk merakım sonrasında.

O sıralarda suyun buharlaşmasını da öğrendik, yağ ve bal satarak oyun oynamayı da… Gözlerimi yumduğumda kıvrıla kıvrıla yüzen kırmızı balık adeta can buluyor kulağımda onlarca çocuk sesiyle. Şanlıurfa Suruç’ta sınıf öğretmenliği yapan Nusrettin Biçer ve Abdülkadir Korkmaz da beş yıldır tahtanın önünde dursa da aslında mavi önlüklerini içlerinde adeta gizli birer Süpermen kostümü gibi taşıyanlardan. Onların pelerini yok ama dolmuşları var. Uçmak yerine imece usulü sahip oldukları dolmuşla “Okumak Yolda Olmaktır” deyip köy köy dolaşarak çocuklara kitap dağıtıyor, atölyeler düzenliyorlar. Biçer, “Bulunduğumuz bölgede çocukların kitaplara ulaşmadaki zorluklarını gözlemliyorduk. Bunun için öncelikle sınıflarımızda ve okulumuzda okuma bahçeleri yaptık. Daha sonra bir sınıf, bir okul ile yetinmememiz gerektiğini düşünerek bizleri bekleyen yüzlerce çocuğa ulaşmak için gezici kütüphane fikri ortaya çıktı. Yaklaşık bir buçuk yıldır yollardayız” sözleriyle anlatıyor Suruç’un çocuklarını kitapla buluşturan projelerini.

Gezici kütüphaneyle köylerde

Gezici kütüphane fikri ortaya atıldıktan sonra dolmuş bulmak için arayışa girişmiş Biçer ve Korkmaz. Çevreden gelen maddi ve manevi destekle bulunan dolmuşu gezici kütüphane haline getirmişler. Hafta içi okuldan sonra yollara düşüyorlar. Biçer şimdiye kadar bine yakın çocuğa ulaştıklarını anlatıyor: “Toplamda 10 köye iki haftada bir aynı köy olacak şekilde düzenli olarak gidiyoruz. Gittiğimiz köylerde çocuklarla birlikte kitap okuyup, onlara kitap veriyoruz. Zekâ oyunları, bilim, sanat, kukla atölyeleri düzenliyoruz.”

“Bizi beklerken çok heyecanlılar”

Kitap temini konusunda sosyal medyadan veya çevrelerinden projeyi duyan herkes yardım etmek istiyor. Çocukları doğru kitaplarla buluşturmak için kitap belirleme komisyonu oluşturmuşlar. Kitapları tek tek inceliyor, çocuklar için sakıncalı kitapları dolmuşlarına koymuyorlar. Pandemi her şeyi olduğu gibi “Okumak Yolda Olmaktır” projelerini de etkilemiş elbette. Ama vazgeçmiş değiller, gerekli önlemleri alarak; sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına riayet ederek yine yollardalar. Özellikle ilkokul yaş aralığında (6-10) çocuklara ulaştıkları için en güzel geri dönüşleri de onlardan alıyorlar. Biçer “Bizleri köyün girişinde bekliyorlar. Onlar bizleri beklerken çok heyecanlılar. Bu da bizim enerjimiz, umudumuz oluyor. Onun dışında çocuklardan çok güzel mektuplar alıyoruz. Bu da yaptığımız işe daha sıkı sarılmamızı sağlıyor. Hedefimiz Anadolu’nun her yerine daha fazla gönüllü ve dolmuş (Okur-Gezer) ile giderek bizleri, kitapları bekleyen tüm çocuklara ulaşmak” diyor.