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    02.02.2020 - 07:00 |

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    Tam kararında tarifler

    Malzemeler

    l 1/2 su bardağı su
    l 2 yemek kaşığı sıvı yağ
    l 1 çimdik tuz
    l 1 yemek kaşığı şeker
    l 2 su bardağı un
    l 750 gram kakaolu fındık kreması

    YAPILIŞI

    Dikkat dikkat: İşin sırrı, fındık kremasının 30 dakika boyunca buzlukta bekletilmesi ve fırınınızın minimum 15 dakika önceden maksimum derecede ısıtılmış olması.

    Yukarıda belirtilen şartlarda anlaştıysak, ilk olarak; su, sıvı yağ, tuz ve şekeri bir kapta bir araya getirip iyice karıştırıyoruz. Ardından içine unu ekleyip pürüzsüz bir kıvam elde edene kadar ortalama 5 dakika boyunca yoğuruyoruz. Hazırladığımız hamuru birazcık dinlenmesi ve rahatlaması için buzdolabına 30 dakika süreyle park ediyoruz. Süre bitince hamurumuzu çıkarıyoruz ve 20’şer gramlık toplar koparıp unladığımız tezgahta ipincecik açıyoruz. Ortasına bir tatlı kaşığı kakaolu fındık kremamızdan koyup bohça gibi katlıyoruz. Elimize fazla gelen hamuru koparıp attıktan sonra, yağlı kağıt serdiğimiz tepsimize bombaları diziyoruz. Cayır cayır yanan maksimum dereceye getirdiğiniz fırında toplam 4 dakika (3 dakika değil-5 dakika değil, tam 4) pişirip afiyetle yiyoruz.

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    Bakan Selçuk'tan EYT açıklamasıAile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, CNN Türk'te Hakan Çelik'e açıklamalarda bulundu. Selçuk, Elazığ ve Malatya'ya 5 milyon lira daha kaynak aktarılacağını belirtti. EYT'liler ilgili de Bakan Selçuk, "Emeklilikte 3 ana parametre var. Sigorta süresi, prim ödeme ve yaş. İkisi olup bir tanesi olmadığında olmuyor. Üçünün aynı anda sağlanması gerekiyor" dedi.
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