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    29.03.2020 - 03:00 |

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    Tam kararında tarifler

    BONFİLE SARMA

    YAPILIŞI

    İlk olarak kuşkonmazları biraz zeytinyağıyla gıdıklayıp üstüne bir çimdik tuz attıktan sonra döküm tavada tüm yüzeyleri renk alana kadar pişirerek (ortalama 3-4 dakika) kenara park edelim.

    Aynı döküm tavada, dövülmüş bonfilenin bir yüzünü tuz ve karabiberle tatlandırıp 30 saniye kadar pişirdikten sonra döndürelim. Diğer yüzü pişirirken üstüne 1 dilim cheddar peyniri koyup erimesini sağlayalım. Diğer yüzü de 30 saniye pişirdikten sonra tavadan alalım.
    Bonfilenin cheddar peyniri erittiğimiz yüzü yukarı bakacak şekilde uzanırken üstüne 1 tatlı kaşığı hardal sürelim. Ardından bonfilenin ortasına kuşkonmazları ekleyelim, onlar da güzelce bonfilenin üstüne uzansınlar. Bonfileyi, cheddar peyniri ve kuşkonmazlar içte kalacak şekilde bir güzel sardıktan sonra afiyetle yiyelim.

    Günün manisi

    Bu aralar gündem korona
    Dışarı çıkmayalım boşuna
    Yaşlılar olsun lütfen ikna
    Gösterelim biraz itina
    Evde sıkılan varsa
    Pişirsin bonfile sarma

    Malzemeler

    4 parça bonfile (dövülmüş)
    8 adet kuşkonmaz
    4 tatlı kaşığı hardal
    4 adet cheddar peyniri
    1 yemek kaşığı zeytinyağı
    l Tuz
    l Karabiber

    Yıldız Tilbe: Ellerimi yıkıyorumCorona virüs sebebiyle kendisini önlem amaçlı evde karantinaya alan Yıldız Tilbe, ellerini yıkadığı videoyu sosyal medya hesabından paylaştı.
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