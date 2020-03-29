Tam kararında tarifler

BONFİLE SARMA



YAPILIŞI



İlk olarak kuşkonmazları biraz zeytinyağıyla gıdıklayıp üstüne bir çimdik tuz attıktan sonra döküm tavada tüm yüzeyleri renk alana kadar pişirerek (ortalama 3-4 dakika) kenara park edelim.



Aynı döküm tavada, dövülmüş bonfilenin bir yüzünü tuz ve karabiberle tatlandırıp 30 saniye kadar pişirdikten sonra döndürelim. Diğer yüzü pişirirken üstüne 1 dilim cheddar peyniri koyup erimesini sağlayalım. Diğer yüzü de 30 saniye pişirdikten sonra tavadan alalım.

Bonfilenin cheddar peyniri erittiğimiz yüzü yukarı bakacak şekilde uzanırken üstüne 1 tatlı kaşığı hardal sürelim. Ardından bonfilenin ortasına kuşkonmazları ekleyelim, onlar da güzelce bonfilenin üstüne uzansınlar. Bonfileyi, cheddar peyniri ve kuşkonmazlar içte kalacak şekilde bir güzel sardıktan sonra afiyetle yiyelim.



Günün manisi



Bu aralar gündem korona

Dışarı çıkmayalım boşuna

Yaşlılar olsun lütfen ikna

Gösterelim biraz itina

Evde sıkılan varsa

Pişirsin bonfile sarma



Malzemeler



4 parça bonfile (dövülmüş)

8 adet kuşkonmaz

4 tatlı kaşığı hardal

4 adet cheddar peyniri

1 yemek kaşığı zeytinyağı

l Tuz

l Karabiber