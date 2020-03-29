Tam kararında tarifler
BONFİLE SARMA
YAPILIŞI
İlk olarak kuşkonmazları biraz zeytinyağıyla gıdıklayıp üstüne bir çimdik tuz attıktan sonra döküm tavada tüm yüzeyleri renk alana kadar pişirerek (ortalama 3-4 dakika) kenara park edelim.
Aynı döküm tavada, dövülmüş bonfilenin bir yüzünü tuz ve karabiberle tatlandırıp 30 saniye kadar pişirdikten sonra döndürelim. Diğer yüzü pişirirken üstüne 1 dilim cheddar peyniri koyup erimesini sağlayalım. Diğer yüzü de 30 saniye pişirdikten sonra tavadan alalım.
Bonfilenin cheddar peyniri erittiğimiz yüzü yukarı bakacak şekilde uzanırken üstüne 1 tatlı kaşığı hardal sürelim. Ardından bonfilenin ortasına kuşkonmazları ekleyelim, onlar da güzelce bonfilenin üstüne uzansınlar. Bonfileyi, cheddar peyniri ve kuşkonmazlar içte kalacak şekilde bir güzel sardıktan sonra afiyetle yiyelim.
Günün manisi
Bu aralar gündem korona
Dışarı çıkmayalım boşuna
Yaşlılar olsun lütfen ikna
Gösterelim biraz itina
Evde sıkılan varsa
Pişirsin bonfile sarma
Malzemeler
4 parça bonfile (dövülmüş)
8 adet kuşkonmaz
4 tatlı kaşığı hardal
4 adet cheddar peyniri
1 yemek kaşığı zeytinyağı
l Tuz
l Karabiber