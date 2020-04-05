Tam Kararında Tarifler

KADRİYE



Malzemeler



Bisküvisi için



240 gram un (2 su bardağı)

8 gram kabartma tozu (2 çay kaşığı)

2 gram karbonat (Yarım çay kaşığı)

2 gram tuz (Yarım çay kaşığı)

30 gram şeker (2.5 yemek kaşığı)

90 gram tereyağı (soğuk) (6 yemek kaşığı)

180 mililitre süt (Dörtte bir su bardağı)

Çilek sosu için



Yarım kilogram çilek

2 yemek kaşığı şeker

1 paket vanilya

2 yemek kaşığı balzamik sirke



Kreması için

3 adet yumurta sarısı

250 mililitre süt (1 su bardağı)

50 gram şeker (4 yemek kaşığı)

15 gram mısır nişastası (2 yemek kaşığı)

35 gram un (1/4 su bardağı)

1 paket vanilya

20 gram tereyağı (15 yemek kaşığı)

Dörtte bir paket kremşanti



YAPILIŞI



Kreması: İlk olarak şeker ve sütü bir tencerede karıştırıp kenarlarından hafif fokurdatalım. Başka bir kapta yumurta sarıları, vanilya, un ve nişastayı çırpalım. Isıttığımız sütü yavaş yavaş bu kaba aktarıp iyice kaynaşmalarını sağlayalım. Tekrar tencereye alıp ocakta bir tur kaynadığını görünce ateşten alalım. Tereyağını ekleyip tüm karışımla iyice samimi olana kadar karıştıralım. Kremayı dolapta 1 saat kadar üşüttükten sonra çırpılmış kremşantiyi ekleyip iyice karıştıralım ve buzdolabına park edelim.

Bisküvi katmanı: Bir kapta süt hariç ne var ne yok tüm malzemeyi bir araya getirelim (tereyağını 6’ya bölüp ekleyelim). Bu karışımı mutfak robotunda kum gibi olana kadar çekelim. Sonra başka bir kaba alıp sütü de ekleyip elimizle karıştıralım. Hamur bir araya gelince unladığımız tezgâhta disk şeklinde bir parmak kalınlığında açalım. Su bardağının ağzıyla hamurdan parçalar çıkartıp üstlerine yumurta sarısı sürdükten sonra 190 derecelik önceden ısıtılmış fırında 15 dakika pişirelim.



Çilek sos: Çilekleri 4’e bölüp bir kaba alalım. Üstüne diğer malzemeleri de ekleyip karıştırdıktan sonra 180 derecedeki önceden ısıtılmış fırında 15 dakika kadar pişirelim.

Bisküvilerin içine kremadan üstüne de çilekli sosumuzdan ekleyip afiyetle yiyoruz.



GÜNÜN MANİSİ



Onunlayken yıllar olur saniye

Bağlar kendine ölesiye

Tatlı değil sanki ikramiye

Kremasına düzülür methiye

İşte karşınızda

Güzeller güzeli Kadriye







