BİST89.5530,05EURO7,301,19USD6,741,88ALTIN350,672,11
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerPazar Haberleri Tam Kararında Tarifler
    ABONE OL
    05.04.2020 - 03:00 | | Kaan Yarman

    Tam Kararında Tarifler

    Tam Kararında Tarifler
    Kaan Yarman

    KADRİYE

    Malzemeler

    Bisküvisi için

    240 gram un (2 su bardağı)
    8 gram kabartma tozu (2 çay kaşığı)
    2 gram karbonat (Yarım çay kaşığı)
    2 gram tuz (Yarım çay kaşığı)
    30 gram şeker (2.5 yemek kaşığı)
    90 gram tereyağı (soğuk) (6 yemek kaşığı)
    180 mililitre süt (Dörtte bir su bardağı)

    Çilek sosu için

    Yarım kilogram çilek
    2 yemek kaşığı şeker
    1 paket vanilya
    2 yemek kaşığı balzamik sirke

    Kreması için

    3 adet yumurta sarısı
    250 mililitre süt (1 su bardağı)
    50 gram şeker (4 yemek kaşığı)
    15 gram mısır nişastası (2 yemek kaşığı)
    35 gram un (1/4 su bardağı)
    1 paket vanilya
    20 gram tereyağı (15 yemek kaşığı)
    Dörtte bir paket kremşanti

    YAPILIŞI

    Kreması: İlk olarak şeker ve sütü bir tencerede karıştırıp kenarlarından hafif fokurdatalım. Başka bir kapta yumurta sarıları, vanilya, un ve nişastayı çırpalım. Isıttığımız sütü yavaş yavaş bu kaba aktarıp iyice kaynaşmalarını sağlayalım. Tekrar tencereye alıp ocakta bir tur kaynadığını görünce ateşten alalım. Tereyağını ekleyip tüm karışımla iyice samimi olana kadar karıştıralım. Kremayı dolapta 1 saat kadar üşüttükten sonra çırpılmış kremşantiyi ekleyip iyice karıştıralım ve buzdolabına park edelim.

    Bisküvi katmanı: Bir kapta süt hariç ne var ne yok tüm malzemeyi bir araya getirelim (tereyağını 6’ya bölüp ekleyelim). Bu karışımı mutfak robotunda kum gibi olana kadar çekelim. Sonra başka bir kaba alıp sütü de ekleyip elimizle karıştıralım. Hamur bir araya gelince unladığımız tezgâhta disk şeklinde bir parmak kalınlığında açalım. Su bardağının ağzıyla hamurdan parçalar çıkartıp üstlerine yumurta sarısı sürdükten sonra 190 derecelik önceden ısıtılmış fırında 15 dakika pişirelim.

    Çilek sos: Çilekleri 4’e bölüp bir kaba alalım. Üstüne diğer malzemeleri de ekleyip karıştırdıktan sonra 180 derecedeki önceden ısıtılmış fırında 15 dakika kadar pişirelim.
    Bisküvilerin içine kremadan üstüne de çilekli sosumuzdan ekleyip afiyetle yiyoruz.

    GÜNÜN MANİSİ

    Onunlayken yıllar olur saniye
    Bağlar kendine ölesiye
    Tatlı değil sanki ikramiye
    Kremasına düzülür methiye
    İşte karşınızda
    Güzeller güzeli Kadriye

    Tam Kararında Tarifler


    Deve şakası arkadaşının aklını başından aldıBirleşik Arap Emirlikleri'nde aç kalan develer yoldan geçen araçları durdurdu. Araçta bulunanlar ise develere ekmek verdi.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Bolu'da polis ekipleri, koronavirüs önlemleri nedeniyle kapalı olan kahvehane yerine evde kumar oynadığı tespit edilen 6 kişiyi gözaltına aldı.

    Bolu'da polis ekipleri, koronavirüs önlemleri nedeniyle kapalı olan kahvehane yerine evde kumar oynadığı tespit edilen 6 kişiyi gözaltına aldı.

    SGK, SSK, Bağkur milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor!

    SGK, SSK, Bağkur milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor!

    Kennedy ailesinin iki üyesi kayıp!

    Kennedy ailesinin iki üyesi kayıp!

    Önce bu mesajı paylaştı... Korkunç cinayet!

    Önce bu mesajı paylaştı... Korkunç cinayet!

    Sıradaki Haber