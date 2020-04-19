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    19.04.2020 - 03:01 | | Kaan Yarman

    Tam kararında tarifler

    Tam kararında tarifler
    Kaan Yarman

    Letafet

    Malzemeler

    125 gram un (1 su bardağı)

    125 gram tereyağı (oda sıcaklığında)

    1 adet yumurta

    2 gram karbonat (1/2 çay kaşığı)

    2 gram tarçın (1/2 çay kaşığı)

    120 gram şeker (1/2 su bardağı)

    15 gram nişasta (2 yemek kaşığı)

    125 gram damla çikolata (1 su bardağı)

    1 paket bitter çikolata (70 gram)

    YAPILIŞI

    İlk olarak oda sıcaklığındaki tereyağını şekerle iyice çırpıp kabartarak pofidikleşmesini sağlıyoruz (4-5 dakika çırpın). Daha sonra işin içine yumurtayı dâhil edip iki tur da onu çırpıyoruz. Un-nişasta-karbonat-tarçın dörtlüsünü bir kapta karıştırdıktan sonra onları da karışımımıza ekleyip iyice samimi olana kadar karıştırıyoruz. Son olarak damla çikolatayı da ekledikten sonra iki-üç tur daha karıştırıyoruz. Tek vücut olan karışımı streçe sardıktan sonra buzdolabına kaldırıp 45 dakika dinlendiriyoruz.

    Dinlenen hamuru sekize bölüp (her parça 65 gram olacak) her böldüğümüz parçayı elimizle yuvarladıktan sonra top haline getiriyoruz. Ardından bitter çikolatadan 1 parça koparıp ortasına bastırıyoruz (iyice içine girsin, ama üstünü hamur kaplamasın). Hazırladığımız topların tepesinden hafifçe bastırıp tepsiye diziyoruz. Tepside yayılacağı için bitişik koymayın (ben 8 topu 2 tepsiye 4-4 böldüm). 180 derecede 12 dakika pişirdikten sonra 10 dakika kadar oda sıcaklığında bekletip afiyetle yiyoruz.

    Önemli not: Letafet piştikten sonra, dışı çıtır ortası yumuşak olacak. Pişmedi sanmayın.

    GÜNÜN MAVİSİ

    Her gün yersek salata
    Yanar bir gün balata
    Bu kurabiye renk verir surata
    Deneyin görün derim
    Letafet’e olacaksınız hasta

     

     

    Jandarma, bukalemun geçene kadar trafiği durdurduAntalya'da sokağa çıkma yasağında devriye görevi yaparken boş yoldan karşıya geçmeye çalışan bukalemunu gören jandarma ekipleri, bukalemun yolun karşısına geçene kadar trafiği durdurdu.
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