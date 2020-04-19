Tam kararında tarifler

Letafet

Malzemeler

125 gram un (1 su bardağı)

125 gram tereyağı (oda sıcaklığında)

1 adet yumurta

2 gram karbonat (1/2 çay kaşığı)

2 gram tarçın (1/2 çay kaşığı)

120 gram şeker (1/2 su bardağı)

15 gram nişasta (2 yemek kaşığı)

125 gram damla çikolata (1 su bardağı)

1 paket bitter çikolata (70 gram)

YAPILIŞI

İlk olarak oda sıcaklığındaki tereyağını şekerle iyice çırpıp kabartarak pofidikleşmesini sağlıyoruz (4-5 dakika çırpın). Daha sonra işin içine yumurtayı dâhil edip iki tur da onu çırpıyoruz. Un-nişasta-karbonat-tarçın dörtlüsünü bir kapta karıştırdıktan sonra onları da karışımımıza ekleyip iyice samimi olana kadar karıştırıyoruz. Son olarak damla çikolatayı da ekledikten sonra iki-üç tur daha karıştırıyoruz. Tek vücut olan karışımı streçe sardıktan sonra buzdolabına kaldırıp 45 dakika dinlendiriyoruz.

Dinlenen hamuru sekize bölüp (her parça 65 gram olacak) her böldüğümüz parçayı elimizle yuvarladıktan sonra top haline getiriyoruz. Ardından bitter çikolatadan 1 parça koparıp ortasına bastırıyoruz (iyice içine girsin, ama üstünü hamur kaplamasın). Hazırladığımız topların tepesinden hafifçe bastırıp tepsiye diziyoruz. Tepside yayılacağı için bitişik koymayın (ben 8 topu 2 tepsiye 4-4 böldüm). 180 derecede 12 dakika pişirdikten sonra 10 dakika kadar oda sıcaklığında bekletip afiyetle yiyoruz.

Önemli not: Letafet piştikten sonra, dışı çıtır ortası yumuşak olacak. Pişmedi sanmayın.

GÜNÜN MAVİSİ

Her gün yersek salata

Yanar bir gün balata

Bu kurabiye renk verir surata

Deneyin görün derim

Letafet’e olacaksınız hasta