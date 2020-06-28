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    28.06.2020 - 03:00 | | Kaan Yarman

    Tam kararında tarifler

    Tam kararında tarifler

    Seniha

    MALZEMELER

    220 gr tereyağı (açık kahverengi olana kadar tıngırdatılmış)
    150 gr esmer şeker
    50 gr normal şeker
    2 yumurta + 1 yumurtanın sarısı
    300 gr un
    1 paket vanilya
    2 çimdik tarçın
    5 gr karbonat
    2 çimdik tuz
    280 gr bitter çikolata

    YAPILIŞI

    İlk olarak un-vanilya-karbonat-tuz- tarçın beşlisini bir kapta karıştırıp kenara prk ediyoruz. Tereyağını orta-kısık ateşte açık kahverengi bir renk alana kadar hafif hafif kaynatıyoruz (üstte oluşan köpüğü alabilirsiniz)

    İstediğimiz rengi alan tereyağı bir çırpma kabına alıp esmer ve normal şekerle 4-5 dk çırpıyoruz. Ardından yumurtaları ekleyip 1dk daha çırpıyoruz. Kuruların yer aldığı kenara park ettiğimiz karışımı da ilave edip iyice kaynaşmalarını bekliyoruz. Tek vücut olan hamurun içine inc ince kıydığımız bitter çikolataları (damla çikolata da olur) ekleyip 2-3 tur daha döndürüyoruz.

    Tüm karışımı yağlı kağıt serdiğimiz 20*20 ölçüsünde bir kaba döküp 180 derecedeki önceden ısıtılmış fırında 30 dk pişirdikten sonra 1 saat oda sıcaklığında dinlendirip afiyetle yiyoruz.

    Günün manisi

    Aslında kendisi bir kurabiye
    Ama özeniyor brownie’ye
    Seniha’nın kusuruna bakmayın
    4’er 5’er ağzınıza atmayın

    Anne ile kızı balkonda mahsur kaldı, itfaiye yetiştiAntalya'da balkonun kapı kolunun kırılmasıyla mahsur kalan anne Bedriye Bozkurt ile kızı Asuman Bozkurt (65), itfaiye ekiplerinin yukarı çıkarak kapıyı açmasıyla kurtarıldı.
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