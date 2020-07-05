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    05.07.2020 - 03:00 | | Kaan Yarman

    Tam kararında tarifler

    Tam kararında tarifler
    Kaan Yarman

    Nazik Ali

    MALZEMELER

    Tabanı için:

    2 diş sarımsak

    3 yemek kaşığı süzme yoğurt

    2 adet patlıcan

    1 yemek kaşığı zeytinyağı

    Tuz

    Karabiber

    Üstü için:

    250 gram kıyma

    1 adet soğan

    1 tatlı kaşığı domates salçası

    1 tatlı biber salçası

    2 yemek kaşığı zeytinyağı

    Yarım su bardağı su

    1 avuç maydanoz

    Tuz

    Karabiber

    Pul biber

    YAPILIŞI

    Tabanı: İlk olarak patlıcanları ocağın üstüne koyup döndüre döndüre dışı iyice yanıp içi yumuşayana kadar (ortalama 10 dakika) pişirelim. Sarımsakları ezip süzme yoğurtla karıştıralım. Pişen patlıcanların dışını soyup bıçakla püre haline getirelim ve yoğurtlu karışıma ekledikten sonra zeytinyağı tuz ve karabiberi koyup tek vücut olana kadar karıştıralım ve kenara park edelim.

    Üstü: Soğanı yemeklik doğrayıp zeytinyağında pembeli yumuşlu bir kıvam alana kadar kavuralım (ortalama 3 dakika). Ardından kıymayı ekleyip onu da orta ateşte 3 dakika kadar kavuralım. Sonrasında domates salçası, biber salçası, su, tuz ve baharatları ekleyip iyice karıştırdıktan sonra 5 dakika kadar kısık ateşte pişmeye bırakalım. Suyunu çeken kıymadan istediğimiz kadar alıp taban için hazırladığımız harcın üstüne koyalım. En üste ince ince doğradığımız maydanozu ekleyip afiyetle yiyelim.

    GÜNÜN MANİSİ

    İsim babası Yavuz Sultan Selim
    İnsana bozdurur rejim
    Misafire sunmak isterseniz
    Nazik Ali yapar çokça prim

     

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