Tam kararında tarifler
Nazik Ali
MALZEMELER
Tabanı için:
2 diş sarımsak
3 yemek kaşığı süzme yoğurt
2 adet patlıcan
1 yemek kaşığı zeytinyağı
Tuz
Karabiber
Üstü için:
250 gram kıyma
1 adet soğan
1 tatlı kaşığı domates salçası
1 tatlı biber salçası
2 yemek kaşığı zeytinyağı
Yarım su bardağı su
1 avuç maydanoz
Tuz
Karabiber
Pul biber
YAPILIŞI
Tabanı: İlk olarak patlıcanları ocağın üstüne koyup döndüre döndüre dışı iyice yanıp içi yumuşayana kadar (ortalama 10 dakika) pişirelim. Sarımsakları ezip süzme yoğurtla karıştıralım. Pişen patlıcanların dışını soyup bıçakla püre haline getirelim ve yoğurtlu karışıma ekledikten sonra zeytinyağı tuz ve karabiberi koyup tek vücut olana kadar karıştıralım ve kenara park edelim.
Üstü: Soğanı yemeklik doğrayıp zeytinyağında pembeli yumuşlu bir kıvam alana kadar kavuralım (ortalama 3 dakika). Ardından kıymayı ekleyip onu da orta ateşte 3 dakika kadar kavuralım. Sonrasında domates salçası, biber salçası, su, tuz ve baharatları ekleyip iyice karıştırdıktan sonra 5 dakika kadar kısık ateşte pişmeye bırakalım. Suyunu çeken kıymadan istediğimiz kadar alıp taban için hazırladığımız harcın üstüne koyalım. En üste ince ince doğradığımız maydanozu ekleyip afiyetle yiyelim.
GÜNÜN MANİSİ
İsim babası Yavuz Sultan Selim
İnsana bozdurur rejim
Misafire sunmak isterseniz
Nazik Ali yapar çokça prim