Tam kararında tarifler

Nazik Ali



MALZEMELER



Tabanı için:



2 diş sarımsak



3 yemek kaşığı süzme yoğurt



2 adet patlıcan



1 yemek kaşığı zeytinyağı



Tuz

Karabiber





Üstü için:

250 gram kıyma

1 adet soğan

1 tatlı kaşığı domates salçası

1 tatlı biber salçası

2 yemek kaşığı zeytinyağı

Yarım su bardağı su

1 avuç maydanoz

Tuz

Karabiber

Pul biber



YAPILIŞI



Tabanı: İlk olarak patlıcanları ocağın üstüne koyup döndüre döndüre dışı iyice yanıp içi yumuşayana kadar (ortalama 10 dakika) pişirelim. Sarımsakları ezip süzme yoğurtla karıştıralım. Pişen patlıcanların dışını soyup bıçakla püre haline getirelim ve yoğurtlu karışıma ekledikten sonra zeytinyağı tuz ve karabiberi koyup tek vücut olana kadar karıştıralım ve kenara park edelim.



Üstü: Soğanı yemeklik doğrayıp zeytinyağında pembeli yumuşlu bir kıvam alana kadar kavuralım (ortalama 3 dakika). Ardından kıymayı ekleyip onu da orta ateşte 3 dakika kadar kavuralım. Sonrasında domates salçası, biber salçası, su, tuz ve baharatları ekleyip iyice karıştırdıktan sonra 5 dakika kadar kısık ateşte pişmeye bırakalım. Suyunu çeken kıymadan istediğimiz kadar alıp taban için hazırladığımız harcın üstüne koyalım. En üste ince ince doğradığımız maydanozu ekleyip afiyetle yiyelim.

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