Tam kararında tarifler

Neşe



MALZEMELER



Tabanı için:



200 gram bebe bisküvisi

67 gram (üçte bir su bardağı) şeker

115 gram (yarım su bardağı) tereyağı (erimiş)



Peynirli kreması için



200 gram (1 paket) krema (soğuk)

500 gram krem beyaz peynir

67 gram (üçte bir su bardağı) şeker

30 gram (2 yemek kaşığı) yoğurt

5 gram (1 tatlı kaşığı) limon suyu

1 paket vanilya



YAPILIŞI



Tabanı için ilk olarak bebe bisküvisini ve şekeri rondodan geçirip üstüne erittiğimiz (kaynatmadığımız, erittiğimiz) tereyağını dökelim ve iyice samimi olmalarını sağlayalım. Muffin kâğıtlarını yerleştirdiğimiz kalıpların her birine 1.5 yemek kaşığı taban harcından koyup üstten bastırarak iyice sıkıştıralım. Sonrasında önceden ısıtılmış 180 derecedeki fırında 5 dakika pişirip üşümesi için 10 dakika dolaba park edelim. (Kim uğraşacak pişirmekle diyen varsa hiç pişirmeden dolaba kaldırsa da olur.)



Peynir kreması için ilk olarak krem beyaz peynir ve şekeri iyice yumuşayana kadar çırpalım. Daha sonra limon suyu, vanilya ve yoğurdu ekleyip hepsi tek vücut olana kadar çırpmaya devam edelim. Başka bir kapta kremayı kabarana kadar çırpalım. Ardından kremayı peynirli karışıma ekleyip güzelce fold edelim.

Muffin kalıplarını dolaptan çıkarıp her birine 2 kaşık peynirli kremadan ekleyelim ve üşümesi için 3 saatliğine tekrar dolaba park edelim. Sonrasında çıkarıp istediğimiz meyvelerle süsledikten sonra afiyetle yiyelim.



GÜNÜN MANİSİ



Yaz insanıdır neşe

Bayılır güneşe

Sevmez öyle telaşe

Favori çiçeği menekşe

Onu tanırsanız bırakmayın

Olursunuz dört köşe

