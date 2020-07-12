Tam kararında tarifler

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    12.07.2020 - 03:00 | | Kaan Yarman

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    Neşe

    MALZEMELER

    Tabanı için:

    200 gram bebe bisküvisi
    67 gram (üçte bir su bardağı) şeker
    115 gram (yarım su bardağı) tereyağı (erimiş)

    Peynirli kreması için

    200 gram  (1 paket) krema (soğuk)
    500 gram krem beyaz peynir
    67 gram (üçte bir su bardağı) şeker
    30 gram (2 yemek kaşığı) yoğurt
    5 gram (1 tatlı kaşığı) limon suyu
    1 paket vanilya

    YAPILIŞI

    Tabanı için ilk olarak bebe bisküvisini ve şekeri rondodan geçirip üstüne erittiğimiz (kaynatmadığımız, erittiğimiz) tereyağını dökelim ve iyice samimi olmalarını sağlayalım. Muffin kâğıtlarını yerleştirdiğimiz kalıpların her birine 1.5 yemek kaşığı taban harcından koyup üstten bastırarak iyice sıkıştıralım. Sonrasında önceden ısıtılmış 180 derecedeki fırında 5 dakika pişirip üşümesi için 10 dakika dolaba park edelim. (Kim uğraşacak pişirmekle diyen varsa hiç pişirmeden dolaba kaldırsa da olur.)

    Peynir kreması için ilk olarak krem beyaz peynir ve şekeri iyice yumuşayana kadar çırpalım. Daha sonra limon suyu, vanilya ve yoğurdu ekleyip hepsi tek vücut olana kadar çırpmaya devam edelim. Başka bir kapta kremayı kabarana kadar çırpalım. Ardından kremayı peynirli karışıma ekleyip güzelce fold edelim.
    Muffin kalıplarını dolaptan çıkarıp her birine 2 kaşık peynirli kremadan ekleyelim ve üşümesi için 3 saatliğine tekrar dolaba park edelim. Sonrasında çıkarıp istediğimiz meyvelerle süsledikten sonra afiyetle yiyelim.

    GÜNÜN MANİSİ

    Yaz insanıdır neşe
    Bayılır güneşe
    Sevmez öyle telaşe
    Favori çiçeği menekşe
    Onu tanırsanız bırakmayın
    Olursunuz dört köşe

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