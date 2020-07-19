Tam kararında tarifler

ECE



MALZEMELER



400 gram bamya

250 gram vişne

3 yemek kaşığı zeytinyağı

1 adet soğan

4 diş sarımsak

1 yemek kaşığı şeker

1 yemek kaşığı limon suyu

Yarım su bardağı sıcak su

Yarım tatlı kaşığı tuz



YAPILIŞI



İlk önce, yemeklik doğradığımız soğanı ve minikli minikli incelttiğimiz sarımsakları zeytinyağında, tuzunu ekleyerek 2-3 dakika kavuruyoruz. Ardından temizlediğimiz bamyayı ve limon suyunu ekleyip orta ateşte 3 dakika daha, bir birleriyle kaynaşana kadar pişiriyoruz. Sonrasında çekirdeklerini çıkardığımız vişneleri ve şekeri ekleyip orta kısık ateşte 5 dakika daha pişmeye bırakıyoruz. Son olarak yarım bardak sıcak su ekleyip 4-5 dakika daha pişip tüm malzemeler iyice samimi olunca afiyetle yiyoruz.



Günün manisi



Yaşamayı sever gündüz gece

Hep hayat dolu, ruhu hep ince

Ama yanlışı affetmez görünce

Anlaşmaya çalışın derim

Ona olacaksanız görümce

Yoksa ezberletir adını hece hece

Karşınızda güzeller güzeli Ece