Tam kararında tarifler

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ECE
MALZEMELER
400 gram bamya
250 gram vişne
3 yemek kaşığı zeytinyağı
1 adet soğan
4 diş sarımsak
1 yemek kaşığı şeker
1 yemek kaşığı limon suyu
Yarım su bardağı sıcak su
Yarım tatlı kaşığı tuz
YAPILIŞI
İlk önce, yemeklik doğradığımız soğanı ve minikli minikli incelttiğimiz sarımsakları zeytinyağında, tuzunu ekleyerek 2-3 dakika kavuruyoruz. Ardından temizlediğimiz bamyayı ve limon suyunu ekleyip orta ateşte 3 dakika daha, bir birleriyle kaynaşana kadar pişiriyoruz. Sonrasında çekirdeklerini çıkardığımız vişneleri ve şekeri ekleyip orta kısık ateşte 5 dakika daha pişmeye bırakıyoruz. Son olarak yarım bardak sıcak su ekleyip 4-5 dakika daha pişip tüm malzemeler iyice samimi olunca afiyetle yiyoruz.
Günün manisi
Yaşamayı sever gündüz gece
Hep hayat dolu, ruhu hep ince
Ama yanlışı affetmez görünce
Anlaşmaya çalışın derim
Ona olacaksanız görümce
Yoksa ezberletir adını hece hece
Karşınızda güzeller güzeli Ece