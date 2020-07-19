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    19.07.2020 - 03:00 |

    Tam kararında tarifler

    Tam kararında tarifler

    ECE

    MALZEMELER

    400 gram bamya
    250 gram vişne
    3 yemek kaşığı zeytinyağı
    1 adet soğan
    4 diş sarımsak
    1 yemek kaşığı şeker
    1 yemek kaşığı limon suyu
    Yarım su bardağı sıcak su
    Yarım tatlı kaşığı tuz

    YAPILIŞI

    İlk önce, yemeklik doğradığımız soğanı ve minikli minikli incelttiğimiz sarımsakları zeytinyağında, tuzunu ekleyerek 2-3 dakika kavuruyoruz. Ardından temizlediğimiz bamyayı ve limon suyunu ekleyip orta ateşte 3 dakika daha, bir birleriyle kaynaşana kadar pişiriyoruz. Sonrasında çekirdeklerini çıkardığımız vişneleri ve şekeri ekleyip orta kısık ateşte 5 dakika daha pişmeye bırakıyoruz. Son olarak yarım bardak sıcak su ekleyip 4-5 dakika daha pişip tüm malzemeler iyice samimi olunca afiyetle yiyoruz.

    Günün manisi

    Yaşamayı sever gündüz gece
    Hep hayat dolu, ruhu hep ince
    Ama yanlışı affetmez görünce
    Anlaşmaya çalışın derim
    Ona olacaksanız görümce
    Yoksa ezberletir adını hece hece
    Karşınızda güzeller güzeli Ece

    Konya'nın devasa dairesel tarlaları gökyüzünden görüntülendiTürkiye'nin tarla arazisi varlığı bakımından ikinci büyük tarım işletmesi TİGEM Altınova Tarım İşletmesi Müdürlüğünün 311 bin dekar arazisi içindeki her biri 365 dekarlık 84 dairesel tarla, gökyüzünden bakıldığında devasa geometrik desenleriyle ilgi çekiyor.
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