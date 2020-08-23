Tam kararında tarifler

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Dilek
MALZEMELER
Hamuru için:
190 gram süt
45 gram tereyağı
25 gram yaş maya
30 gram su
1 adet yumurta
40 gram şeker
350 gram un
3 gram tuz
Kreması için:
500 gram süt
120 gram şeker
4 adet yumurta
70 gram un
30 gram nişasta
1 paket vanilya
Yarım paket kremşanti
100 gram süt
300 gram yer fıstığı ezmesi
Üstü için:
210 gram (3 paket) bitter çikolata
20 gram tereyağı
Bir avuç yer fıstığı
YAPILIŞI
Hamuru için; tuz hariç tüm malzemeyi bir kapta 4 dakika yoğuralım. Sonra tuzu ekleyip 4 dakika daha yoğurduktan sonra mayalanması için üzerine bez örtüp 1 saat kenara park edelim. Mayalanan hamuru unladığımız tezgâha koyup üstten hafif bastırarak gazını alalım ve 2 santimetre yüksekliğe gelecek şekilde açalım. Su bardağının ağzıyla orta ölçekli yuvarlaklar çıkarıp altını unladığımız tepsiye dizelim (isteyen ortasını da minik bir shot bardağıyla delebilir). Tepsinin de üstünü örtüp 20 dakika daha mayalanmaya bırakalım. İyice mayalanan hamurların iki yüzünü de 170 derecedeki yağda altın sarısı kıvam alana kadar kızartalım (170 dereceyi nasıl ölçelim derseniz? Bir kürdanı yağın ortasına batırın, kenardan hafif baloncuklar çıkıyorsa tamamdır, o dereceyi geçmeyin ki yanmasın!)
Kreması için; ilk olarak şeker ve sütü bir tencerede karıştırıp kenarlarından hafif fokurdatalım. Başka bir kapta yumurta sarıları, vanilya, un ve nişastayı çırpalım. Isıttığımız sütü yavaş yavaş bu kaba aktarıp iyice kaynaşmalarını sağlayalım. Tekrar tencereye alıp ocakta bir tur kaynadığını görünce ateşten alalım. Tereyağını ekleyip tüm karışımla iyice samimi olana kadar karıştıralım. Kremayı dolapta 1 saat kadar üşüttükten sonra başka bir kapta sütle çırpılmış kremşantiyi ekleyip iyice karıştıralım. En son yer fıstığı ezmesini ekleyip tamamen kaynaşmalarını sağlayıp kenara alalım.
Üstü için; çikolatayı benmari eritip içine tereyağını ekledikten sonra iyice karışmasını sağlayalım. Kızaran hamurları ortadan keselim. Üstünü çikolata sosa batırıp
yer fıstığıyla süsleyelim. Arasına kremamızdan sıkıp afiyetle yiyelim.
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