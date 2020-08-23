Tam kararında tarifler

Dilek



MALZEMELER



Hamuru için:



190 gram süt

45 gram tereyağı

25 gram yaş maya

30 gram su

1 adet yumurta

40 gram şeker

350 gram un

3 gram tuz



Kreması için:



500 gram süt

120 gram şeker

4 adet yumurta

70 gram un

30 gram nişasta

1 paket vanilya

Yarım paket kremşanti

100 gram süt

300 gram yer fıstığı ezmesi



Üstü için:



210 gram (3 paket) bitter çikolata

20 gram tereyağı

Bir avuç yer fıstığı



YAPILIŞI



Hamuru için; tuz hariç tüm malzemeyi bir kapta 4 dakika yoğuralım. Sonra tuzu ekleyip 4 dakika daha yoğurduktan sonra mayalanması için üzerine bez örtüp 1 saat kenara park edelim. Mayalanan hamuru unladığımız tezgâha koyup üstten hafif bastırarak gazını alalım ve 2 santimetre yüksekliğe gelecek şekilde açalım. Su bardağının ağzıyla orta ölçekli yuvarlaklar çıkarıp altını unladığımız tepsiye dizelim (isteyen ortasını da minik bir shot bardağıyla delebilir). Tepsinin de üstünü örtüp 20 dakika daha mayalanmaya bırakalım. İyice mayalanan hamurların iki yüzünü de 170 derecedeki yağda altın sarısı kıvam alana kadar kızartalım (170 dereceyi nasıl ölçelim derseniz? Bir kürdanı yağın ortasına batırın, kenardan hafif baloncuklar çıkıyorsa tamamdır, o dereceyi geçmeyin ki yanmasın!)



Kreması için; ilk olarak şeker ve sütü bir tencerede karıştırıp kenarlarından hafif fokurdatalım. Başka bir kapta yumurta sarıları, vanilya, un ve nişastayı çırpalım. Isıttığımız sütü yavaş yavaş bu kaba aktarıp iyice kaynaşmalarını sağlayalım. Tekrar tencereye alıp ocakta bir tur kaynadığını görünce ateşten alalım. Tereyağını ekleyip tüm karışımla iyice samimi olana kadar karıştıralım. Kremayı dolapta 1 saat kadar üşüttükten sonra başka bir kapta sütle çırpılmış kremşantiyi ekleyip iyice karıştıralım. En son yer fıstığı ezmesini ekleyip tamamen kaynaşmalarını sağlayıp kenara alalım.



Üstü için; çikolatayı benmari eritip içine tereyağını ekledikten sonra iyice karışmasını sağlayalım. Kızaran hamurları ortadan keselim. Üstünü çikolata sosa batırıp

yer fıstığıyla süsleyelim. Arasına kremamızdan sıkıp afiyetle yiyelim.



Günün manisi



Güzelliği galakside tek

Bayılır yemeye

börek çörek

Ne şanslı insanlar var ki

Hayatına girmiş Dilek

