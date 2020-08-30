Tam kararında tarifler

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    30.08.2020 - 03:02 | | Kaan Yarman

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    Kaan Yarman

    Ezgi

    MALZEMELER

    Cheesecake tabanı için:

    36 adet kakaolu bisküvi
    Yarım su bardağı/110 gram tereyağı

    Cheesecake kreması için:

    340 gram çikolata
    2 çay kaşığı/8 gram espresso
    680 gram krem peynir (oda sıcaklığında)
    1 su bardağı/200 gram toz şeker
    Üçte bir su bardağı/70 gram esmer şeker
    İki buçuk çay kaşığı/10 gram kakao
    4 yumurta + 2 yumurta sarısı
    Dörtte üç su bardağı/170 gram krema
    1 paket vanilya
    1 su bardağı ahududu

    Üstü için:

    210 gram bitter çikolata
    Bir buçuk su bardağı/300 gram krema
    Dörtte bir (çeyrek) su bardağı/60 gr tereyağı (oda sıcaklığında)

    YAPILIŞI

    Tabanı için; bisküvileri rondodan çekip erittiğimiz tereyağıyla iyice karıştıralım. 23 santimetrelik kalıbın tabanına yağlı kâğıt serdikten sonra tüm tabanı tereyağlı bisküvi karışımıyla kaplayıp önceden ısıtılmış 180 derecedeki fırında 10 dakika pişirelim. Sonra soğuması için kenara park edelim.

    Cheesecake kreması için; ilk olarak çikolatayı benmari tekniğiyle eritip kenara alalım. Ardından başka bir kapta krem peyniri iyice çırpalım (2 dakika kadar). Sonra peynirli kaba şekeri, vanilyayı ve kakaoyu ilave edip 3-4 tur daha çırpalım. Yumurtaları tek tek ilave ederek minikli minikli çırpmaya devam edelim. Tüm karışım iyice samimi olunca işin içine kremayı dahil edip 2 dakika daha çırpalım. Son olarak erittiğimiz çikolatayı karışıma ekleyip hepsi tek vücut olana kadar karıştıralım.

    Hazırladığımız harcın yarısını kenara park ettiğimiz tabanın üstüne dökelim. Onların üstüne de ahudutlarını yayalım. Geriye kalan harcı da üstüne döktükten sonra kabın altını alüminyum folyoyla saralım. Kabımızı daha geniş bir kabın içine yerleştirip, geniş kabın içine sıcak su ilave edelim (kabın yarısına kadar). Bu şekilde önceden ısıtılmış 160 derecelik fırında 70 dakika pişirelim. Sonrasında çıkarıp 1 saat kadar dışarıda soğuttuktan sonra dolaba alıp bir gece bekletelim.

    Ertesi gün üst katman için kremayı yanlardan hafif fokurdattıktan sonra içine çikolataları ve tereyağını ekleyip erimesini sağlayalım. Cheesecake kalıbımızı dolaptan çıkarıp üstüne dökelim ve 1 saat daha dolapta bekletip afiyetle yiyelim.

    Günün manisi

    Gözleriyle atar kahkaha
    İnsan değil, adeta çölde bir vaha
    Beslemediği tek hayvan ejderha
    Kafası atınca gemileri yakar
    Ama teraneyi de eder imha
    Ezgi’nin gülüşüne biçilmez paha

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