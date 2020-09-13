Tam kararında tarifler

PERİ



Cheesecake tabanı için:



150 gram tereyağı

300 gram bebe bisküvisi



Cheesecake kreması için:

200 mililitre krema

500 gram sürülebilir beyaz peynir

90 gram şeker

30 gram pudra şekeri

1 paket vanilya

1 yemek kaşığı limon suyu

2 adet karamelli çikolata



Tabanı için; tereyağını fokurdatmadan eritip kenara park edelim. Bebe bisküvilerini rondoda parça pinçik hale getirelim. Üstüne erittiğimiz tereyağı döküp güzelce mıncıralım. 23 santimetre çapındaki kelepçeli kalıba döküp yanlara da yükselecek şekilde bastıralım. Önceden ısıtılmış 180 derecedeki fırında 10 dakika pişirip dışarıda soğumaya bırakalım.



Kreması için; ilk olarak kremayı 6-7 dakika iyice çırpalım. Pofuduk pofuduk kabarsın. Başka bir kapta, yumuşaması için peyniri 4-5 dakika çırpalım. Ardından toz şekeri ilave edip 4-5 dakika daha çırpalım. Bu ikili iyice samimi olunca içine limon, vanilya ve pudra şekerini ekleyelim. Bunları da şöyle 2-3 tur döndürelim. Kenarda bekleyen pofuduk kremayı da tüm karışıma ilave edip iyice birbirine yedirelim.



Hazırladığımız harcın yarısını bebe bisküvili katmanın üstüne dökelim. Üstüne karamelli çikolata parçalarından ekleyip üstünü kapatacak şekilde geri kalan kremayı da dökelim. Bu şekilde 24 saatliğine buzdolabına park edelim.



Servis edeceğimiz zaman üzerine karamel dökerek afiyetle yiyelim.



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