BİST1.2911.54EURO9.09-0.08USD7.67-0.17ALTIN465.800.41
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerPazar Haberleri Tam kararında tarifler
    ABONE OL
    15.11.2020 - 03:00 | | Kaan Yarman

    Tam kararında tarifler

    Tam kararında tarifler
    Kaan Yarman

    Chia kâsesi

    MALZEMELER

    En üst kat için

    1 avuç yulaf ezmesi

    Orta kat için:

    1 su bardağı süt
    4 çorba kaşığı chia
    1 tatlı kaşığı bal
    6 adet çilek (veya başka meyve)

    Tabanı için:

    1 avuç yulaf ezmesi
    2 çorba kaşığı süt

    YAPILIŞI

    İlk olarak chianın şişip jölemsi bir dokuya kavuşması için chia ile sütü ve balı birleştirip 30 dakika kadar kenara park edelim. Tabanı için yulafı sütle ıslatıp kâsenin tabanına bastıralım. (İsteyen balla bu kısmı tatlandırabilir). Üstüne minik minik doğradığımız meyveleri ekleyelim. Ardından meyvelerin üstüne şişen chiayı ekleyip bir kat daha çıkalım. En üste bir avuç daha yulaf ezmesi koyduktan sonra en üst katı istediğimiz meyvelerle süsleyip afiyetle yiyelim.

    GÜNÜN MANİSİ

    Bugünkü tarif kalorisiz
    Açıkçası çok da denemez leziz
    Ancak diyet yapanınız varsa
    Ara öğün olarak
    tercih edebilirsiniz

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    İstanbul'da gece yarısı dehşet! 2 ölü var...

    İstanbul'da gece yarısı dehşet! 2 ölü var...

    Öğrenim kredi borcu olan 5 milyon kişiye müjde!

    Öğrenim kredi borcu olan 5 milyon kişiye müjde!

    Avrupa'nın en büyük çevre projesi

    Avrupa'nın en büyük çevre projesi

    TEM Otoyolu'nda minibüs takla attı: 2 ağır yaralı

    TEM Otoyolu'nda minibüs takla attı: 2 ağır yaralı

    Sıradaki Haber