Tam kararında tarifler

Chia kâsesi



MALZEMELER



En üst kat için



1 avuç yulaf ezmesi



Orta kat için:



1 su bardağı süt

4 çorba kaşığı chia

1 tatlı kaşığı bal

6 adet çilek (veya başka meyve)



Tabanı için:



1 avuç yulaf ezmesi

2 çorba kaşığı süt



YAPILIŞI



İlk olarak chianın şişip jölemsi bir dokuya kavuşması için chia ile sütü ve balı birleştirip 30 dakika kadar kenara park edelim. Tabanı için yulafı sütle ıslatıp kâsenin tabanına bastıralım. (İsteyen balla bu kısmı tatlandırabilir). Üstüne minik minik doğradığımız meyveleri ekleyelim. Ardından meyvelerin üstüne şişen chiayı ekleyip bir kat daha çıkalım. En üste bir avuç daha yulaf ezmesi koyduktan sonra en üst katı istediğimiz meyvelerle süsleyip afiyetle yiyelim.



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